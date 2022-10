Maldini y los equipos españoles en Champions: "Hay dos grandes decepciones: Atlético y Barcelona"

Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla disputarán la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones sin opciones de pasar a la siguiente ronda de la competición.

Julio Maldonado 'Maldini', el experto en fútbol internacional de COPE y Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis la "decepción tremenda" que supone la pronta eliminación de los tres equipos españoles en la máxima competición europea.

"Mañana en Oporto, el Atlético de Madrid se juega sus últimas opciones de seguir en Europa. El Sevilla ya sabe que jugará la Europa League. El Real Madrid se juega ser primero ante el Celtic. Y el Barcelona, a la Europa League. Es una decepción tremenda. Hablar de fracaso me parece una palabra fuerte, prefiero quedarme en decepción. Nunca había pasado que tres de los cuatro equipos españoles estén fuera de los octavos de final de la Champions. Estas decepciones hay que dividirlas en distintos equipos. No es lo mismo lo del Sevilla, que ya la temporada pasada venía bastante mal y que ha mantenido ese nivel. Creo más decepcionado el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça tiene un grupo muy difícil, pero con la plantilla que ha armado tenía que haber sido superior al Inter. Xavi fue demasiado optimista. El Atlético tenía un grupo para ser campeón. Brujas y Leverkusen son equipos inferiores al Atlético de Madrid aunque no se haya demostrado en el campo; por lo menos por plantilla. De los cuatro la gran decepción, bueno hay dos grandes decepciones: Atlético y Barcelona. No sabría poner el orden".





Pedri se lamenta tras el partido ante el Inter.EFE





"Por prestigio y profesionalidad hay que salir a por todas"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado en la previa del partido contra el Viktoria Plzen que por "prestigio y profesionalidad" deben salir "a por todas" y a ganar en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Ganar y jugar bien sería lo ideal. Queremos tener buenas sensaciones para los partidos que quedan de LaLiga. Por prestigio y profesionalidad hay que salir a por todas y a ganar, sería lo ideal para poner fin a esta competición", aseguró en rueda de prensa.





El Atlético, a por la Liga Europa

Los de Simeone, eliminados de la 'Champions', dependen de sí mismos para estar en dieciseisavos de la Liga Europa. Los rojiblancos no estuvieron a la altura en la primera, y finalmente definitiva, bola de partido para continuar su andadura en la Liga de Campeones y visitan al Oporto con la necesidad de vencer para confirmar su presencia en laEuropa League.