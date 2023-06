Maldini y el adiós de Benzema al Real Madrid: "Hace bien en marcharse; se va por la puerta grande"

El francés Karim Benzema se despidió este domingo del Santiago Bernabéu tras 14 temporadas. Julio Maldonado 'Maldini', el experto en fútbol internacional de COPE y Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis el último baile del delantero francés con el Real Madrid, "después de 14 temporadas en las que ha bordado el fútbol en varias de ellas".

"Bueno, pues Karim Benzema se marcha del Real Madrid. Se marcha por la puerta grande después de una temporada bastante floja suya, pero después de 14 temporadas en las que ha bordado el fútbol en varias de ellas. Benzema hace bien en marcharse del Real Madrid y el Madrid hace bien en dejar que se marche. Benzema se ha dado cuenta y lo digo así - puede sonar un poco fuerte - viéndole jugar este año, habiendo sido el jugador que ha sido, se ha dado cuenta de que ya no estaba para sostener en los partidos importantes de verdad al Real Madrid desde la posición de delantero centro. No ha hecho una buena temporada. Ha habido partidos en los que no ha sido sustituido, por ejemplo, contra el Manchester City, por ser Benzema y porque puedes esperar algo muy bueno de él, pero no llegó. Se ha dado cuenta de que seguramente una temporada más en el Madrid iba a tener como consecuencia el no jugar demasiado o dar la sensación de que es el Madrid el que le deja. Creo que ha hecho bien. Me parece muy inteligente. Ahora el Madrid necesita fichar un delantero centro, pero creo que ya no estaba Benzema, sinceramente, para sostener ese puesto tan importante en un equipo con toda la exigencia como tiene el Real Madrid. La exigencia es la máxima. Es ganar todo lo que juega. Creo que con Benzema como delantero centro era prácticamente imposible que eso pudiera pasar".





Benzema se despide del Bernabéu con un gol de penalti El francés empató el partido y se fue sustituido justo después, con una gran ovación de la afición del Madrid. El Athletic se adelantó fue superior, pero se quedó sin Europa. 04 jun 2023 - 17:15





Benzema, en el BernabéuEFE





Leyenda eterna para el madridismo

Hubo un momento en el que a Karim Benzema le rodeó la duda por su poco bagaje goleador portando el 9 del Real Madrid. En el que uno de sus técnicos, Jose Mourinho, le calificó junto a Gonzalo Higuaín, como "gato".

Delantero centro diferente al resto, con un sello único e inconfundible, pasó de ser asistente de lujo a referencia goleadora desde el adiós de Cristiano Ronaldo para despedirse siendo leyenda del Real Madrid.





La plantilla agradece todo lo dado por Benzema al Real Madrid

Los jugadores del Real Madrid mostraron en las redes sociales su agradecimiento a Karim Benzema, tras hacerse oficial su salida del club blanco.



"KB9!!! Muchas gracias por todos los momentos que pudimos vivir juntos! Gracias por cada lección, cada gol, asistencia, títulos que ganamos juntos y hasta por el privilegio de ser parte de tu Balón de Oro", escribió el brasileño Rodrygo Goes en su cuenta oficial de Twitter.

En la misma línea de agradecimiento se expresó su compatriota Èder Militao. "Gracias Karim! Tu bonita historia aquí en el Real Madrid será eterna. Me guardaré tus consejos, cariño y respeto. Quiero desear lo mejor para ti y tu familia. Eres una leyenda del fútbol, del Real Madrid!", escribió junto a fotos con Benzema.