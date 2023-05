Joseba Larrañaga: "Vamos a dar los resultados por buenos; Sevilla y Real Madrid lo tienen muy bien"

El Sevilla cedió un empate ante la Juventus con el tiempo cumplido en la ida de semifinales de la Europa League disputada en Turín. Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de Cope, habla en Tiempo de Análisissobre la situación de los equipos españoles en la jornada europea de semifinales.

"Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Lanzo una pregunta al aire. ¿Y si tenemos doble representación de nuestro fútbol en las dos finales del fútbol europeo? Pues daría un vuelco extraordinario a todas las previsiones y a todas las valoraciones que se han hecho sobre el estado del fútbol español ahora mismo en Europa. Estaba claro que el recibimiento de muchos equipos de los nuestros no ha sido el adecuado ni el esperado, pero llegados a este punto no esperábamos que dos pudieran estar cerca de la final. Creo que lo tienen los dos muy bien. Vamos a dar los resultados por buenos porque me parece que el del Madrid también es muy bueno. Las dos eliminatorias parten de cero. El resultado de la ida no vale para nada. Creo que se puede ser optimista".





El Sánchez Pizjuán dictará sentencia tras un amargo final en Turín El Sevilla acarició la victoria ante la Juventus (1-1). Gatti igualó el gol de En-Nesyri en el minuto 97. Ocampos pidió el cambio por lesión. La vuelta, el próximo jueves. 11 may 2023 - 19:41

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, lamentó que el empate a uno logrado en Turín, en la ida de las semifinales de la Liga Europa, llegara en la última jugada del partido con el tanto del conjunto italiano, aunque resaltó que el ese resultado puede valer para "no especular" en la vuelta de la próxima semana en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.





"En Sevilla podemos clasificarnos para la final"

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, señaló, tras el empate a uno con el que se cerró en Turín la ida de las semifinales de la Liga Europa, que ahora tienen "la oportunidad de ir a Sevilla para clasificarse para la final".