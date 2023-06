Joseba Larrañaga: "Mendilibar ha merecido seguir, pero la directiva puede tener otra estrategia"

José Luis Mendilibar estaba el pasado marzo en paro, pero la situación desesperada del Sevilla propició que el vasco recalara en el club por tres meses y que en dos lo haya resucitado para colocarlo en la gloria de lograr un título europeo.

El técnico del Sevilla se ha ganado la renovación, aunque desde la dirección del club no se ha cerrado el asunto. Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de Cope, habla en Tiempo de Análisis, sobre la situación de Mendilibar en el club andaluz tras doctorarse en Europa con su primer título de campeón.

El Sevilla conquista su séptima Europa League en la tanda de penaltis El partido finalizó empatado tras los goles de Dyabala y Mancini, que marcó en propia puerta. En los penaltis Montiel marcó el último lanzamiento y Bono detuvo dos. 31 may 2023 - 19:22

"Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis todos? Al final se consumó eso que nadie esperaba; y es que un equipo español ganara una de las competiciones europeas y, además, el Sevilla. Viniendo de dónde venía y habiendo atravesado una de las peores crisis de los últimos años. Esto es lo que tiene el fútbol. En este caso la normalidad que le dio Mendilibar a su equipo supuso que los jugadores se liberaran y que sacaran de dentro lo que tenían. Ha sido como es habitual en el fútbol el triunfo del trabajo, de la honradez representada en una persona que encarna ese valor de la normalidad es algo que se destaque y mucho. La normalidad se ha convertido en algo excepcional. Y eso es algo muy llamativo en el mundo del fútbol. Ahora todo el mundo está con la renovación de Mendilibar. Entiendo a la directiva porque tiene un plan donde no es la persona elegida y será un plan a largo plazo. Ahora hay que hilar muy fino. Es evidente que se ha merecido seguir siendo entrenador del Sevilla, pero la directiva puede tener otra estrategia con otro entrenador más joven y con un proyecto de futuro. Es complicado. Si se decide no contar con Mendilibar las voces que van a ir en contra del Sevilla van a ser muchas. Insisto y entiendo que la directiva pueda tener otro plan a largo plazo con otro entrenador".











Los jugadores del Sevilla posan con la Europa League en el césped del Puskas Arena.





"Sería la leche no seguir, el trabajo está hecho"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, confesó estar aún asimilando el título de la Liga Europa ante la Roma en los penaltis, al tiempo que destacó que "el trabajo" quedó "hecho" como para ganarse la renovación en el banquillo del Pizjuán.

"No sé si me lo creo, pero hemos recibido el trofeo, nos han dado la medalla, parece que hemos ganado. Cuando estemos en vacaciones empezaré a pensar lo que hemos hecho", dijo en declaraciones a Movistar Plus.





Los protagonistas de la Séptima

Después de la salida de Julen Lopetegui y de la fallida etapa del argentino Jorge Sampaoli, el Sevilla echó mano de un técnico modesto, con un discurso humilde, claro, sencillo, lejos de los considerados 'top', pero conocedor de LaLiga.

El equipo estaba en la lona, en una situación más que delicada, en peligro de descenso. Y la irrupción de 'Mendi' ha sido espectacular, providencial.