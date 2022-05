Las sensaciones de Tomás Guasch para la final entre el Liverpool y el Real Madrid

Tomás Guasch,comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', ha desvelado en la previa de la final de la Champions cómo se encuentra la afición madridista y como responden los culés al "partido cumbre del fútbol de máxima élite"en 'Tiempo de Análisis'. En cuanto al resultado del partido, Guasch se ha atrevido a decir un resultado."1-2, ganará el Real Madrid y el segundo gol será de Eden Hazard".

"Final de la Champions, partido cumbre del fútbol de máxima élite, bueno, pues yo con los modestos. '100 años de la U.E. Campdevànol', un librito extraordinario que es obra del señor Resplandí, cuando yo empezaba en esto él era el corresponsal del Mundo Deportivo en el pueblo y en la zona. Bueno, '100 años del Campdevànol', en su día pues mucha suerte y que no tarden los 200. La final de mañana, son bonitas estas historias humanas, ¿verdad? Doña Nives, 87 años, yendo y viniendo de finales. Yo les voy a contar la mía, no iba a ver la final porque estaba invitado por unos amigos culés, tres, a navegar por el Mediterráneo y pescar. Me llamó Hevia, me convocó para el partido y como soy facilón no le puedo decir que no, pero me he perdido una gran tarde-noche de pesca con unos tíos entrañables. Ellos saben que se esconden en el momento que el Real Madrid juega una final. Un año se metieron en un tren nocturno, Granada-Barcelona, ni cenaban, se cerraban en su coche cama y ese tren ya no existe precisamente. Otra vez, ojito, se montarán en un coche, cruzaron la frontera y llegaron a Dinamarca, no les exagero. Esta vez habían previsto eso, vamos lo van a hacer. Se van a poner millas de por medio para no enterarse de cómo ha terminado la cosa. Yo les tengo mucho cariño porque es gente desnortada, que es gente que un día son del PSG, otro del Chelsea, otro día del City y ahora del Liverpool. Es gente que requiere un cariño y un cuidado porque además tienen más futuro porque esto acaba mañana, tendrán un par de meses de tregua, pero bueno llegara agosto-septiembre y volverán a lo mismo desde la fase de grupos, ¿qué se le va a hacer? Se va a ver la final del Real Madrid, yo es que he visto tantas, ¿te quieres venir? voy. Iba y pescaba y yo creo que hubiese sido una tarde muy agradable. ¿Quién ganará? Lo he dicho en un video que le mandé a Vitorio el otro día, 1-2, segundo gol de Eden Hazard. Campdevànol, sigo leyendo grandes aventuras del otro fútbol que tanto nos gusta".

Courtois: "Ahora estoy en el lado bueno de la historia"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois confesó que se siente "en el lado bueno de la historia" para lograr su primera Liga de Campeones, no como hace ocho años en la derrota contra los blancos en la final de Lisboa siendo el meta del Atlético de Madrid. "Hace ocho años que jugué mi primera Champions, no la gané, espero ahora ganarla mañana. Todo el equipo, la primera o la quinta, tiene la misma ilusión, que es ganar y aumentar la historia del Real Madrid", dijo en la rueda de prensa previa a la final de París contra el Liverpool.

El meta belga reconoció esa espina de perder la final ante los blancos, pero confió en ser parte de la historia del Madrid con la decimocuarta Champions del club. Courtois explicó que el rival sabe también que los blancos no pierden finales. "Ellos ya jugaron una final contra el Real Madrid en 2018. Sabes cuando juegas una final contra el Madrid que las ganan. Ahora estoy en el lado bueno de la historia", apuntó. El meta blanco recordó que su labor no sirve sin el apoyo de todo el equipo.

"La defensa es todo el equipo, no solo la línea de atrás. Defendemos todos en el campo, y es lo que necesitaremos mañana", explicó, satisfecho por la solidez de un Madrid que se fue haciendo grande cuando logró cerrar la portería del meta belga. Además, Courtois no dudó en elogiar a su técnico Carlo Ancelotti. "La buena dinámica del equipo es por parte de todo el cuerpo técnico. Entrenamos muy bien, sabemos que tienen que tomar decisiones, pero lo maneja muy bien el míster. Todo el mundo ha jugado y por eso estamos donde estamos", terminó.

El Real Madrid busca su cuarto doblete Liga-Copa de Europa de su historia

El Real Madrid buscará este sábado en la final de la Liga de Campeones 2021-2022 ante el Liverpool inglés hacer un doblete Liga-Copa Europa, poco usual en su historia y que sólo ha firmado en tres ocasiones.

El conjunto madridista tiene en su palmarés un total de 35 Ligas y 13 'Orejonas', pero se da la circunstancia que sólo tres veces fue capaz de dominar el campeonato doméstico y la máxima competición continental. De hecho, pese a este gran caudal de títulos, nunca en su historia ha sido capaz de firmar un triplete que sí tienen otros clubes como el FC Barcelona, el Bayern, el Manchester United, el Ajax, el PSV y el Celtic.

Tampoco fue capaz de ganar asiduamente los dos trofeos más importantes en su esplendorosa primera era de la década de los 50 con los Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Ferenc Puskas o Raymond Kopa cuando ganó las cinco primeras ediciones de la Copa de Europa entre 1955 y 1960. Entonces, encadenó dos dobletes seguidos en 1957 y 1958.

Posteriormente, el fulgor en Europa se fue apagando y en el siglo XX sólo sería capaz de ganar dos 'Orejonas' más, en 1966 y en 1998, quedando subcampeón, a un punto del Atlético de Madrid, y cuarto respectivamente en el torneo doméstico.

El Real Madrid recuperó su protagonismo en el Viejo Continente y jugó, y ganó, otras dos finales de la Champions en 2000 y 2002, pero tampoco fue capaz de brillar en la Liga, con un quinto y un tercer puesto en aquellos años y lejos de los campeones Deportivo de La Coruña y Valencia. Sí reinó en los años impares (2001 y 2003), donde el Bayern y la Juventus le dejaron sin final de la máxima competición continental.

Luego, el club pasó por otra época de sequía donde los títulos se le resistieron. Logró encadenar dos Ligas en 2007 y 2008, saldadas por dos nuevas eliminaciones europeas en octavos de final (Bayern y Roma), aunque más cerca estuvo en la temporada 2011-2012 cuando volvió a reinar en España, pero los penaltis ante el Bayern le privaron de la final europea.

La consecución de la 'Décima' en Lisboa en 2014 estuvo acompañada por una tercera plaza en una Liga que peleó hasta el final, en una temporada en la que sí dobló porque ganó la Copa del Rey, mientras que en 2016 sumó su undécima Copa de Europa y se quedó a un punto del Barça en un torneo doméstico marcado porque casi fue capaz de levantar doce puntos a los blaugranas en los últimos tres meses.

En cambio, en la temporada siguiente, el Real Madrid acabó con esa larga espera y conquistó el que es hasta ahora su último doblete Copa de Europa-Liga porque en el 2018, año de la 'Decimotercera', quedó tercero a 17 puntos del FC Barcelona, y en 2020, en la 'Liga de la pandemia', cayó en octavos de final de la Champions ante el Manchester City.