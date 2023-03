Tomás Guasch: "El perico Pedro Tomás, jefe de Apelación de la UEFA, no intervendrá en el caso Barça-Negreira"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar de diferentes temas, entre los que destaca el gran asunto de la actualidad: el 'Caso Negreira'. En concreto, con la decisión de la UEFA de empezar a investigar al cuadro blaugrana, con la posibilidad de que el organismo castigue al club blaugrana. Además, también trata otros asuntos como la posibilidad de que Carlo Ancelotti sea el nuevo seleccionador de Brasil o la destitución de Julian Nagelsmann en el Bayern de Múnich.

"Zidanes y Cargoles, mi librito y de Antonio Pacheco, que se ha vendido muy bien por cierto. Lo traigo a colación porque son incontables los mensajes, WhatsApps, toda esta serie de cosas que recibimos diciendo que uno de los capítulos más celebrados del libro, 'Los 10 mangamientos', debe de tener un añadido: 'El gran mangamiento final', que estamos viviendo. Antonio, habrá que hacer algo, venderlo incluso.

El pueblo pide, naturalmente, que los 10 mangamientos se resuman en uno, el gran mangamiento final. La última hora de este asunto ha corrido como la pólvora: un señor que lo fue todo en el Espanyol y presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Pedro Tomás Marqués, buen amigo y muy querido por mí, que es el presidente del comité de apelación de la UEFA, podría ser la persona que, con otros colegas, decidiera sancionar o no al Barça. Lamentablemente no podrá ser así. Al ser español, y el Barça siendo todavía un club español, no se nos ha comunicado lo contrario, Pedro Tomás no puede intervenir en eso. Un italiano no puede ocuparse de asuntos relacionados con la Juventus o con este magnífico Nápoles. Perdemos un gran momento, que es el Barça condenado por Pedro Tomás, con la camiseta perica puesta y una foto de Tamudo. Sería el porro definitivo.

Por lo demás, Alemania también vive su porrete, han echado a Nagelsmann en el Bayern. Por lo tanto, uno de los candidatos, parecía, a sustituir a Ancelotti si sale del Madrid como era Tuchel ficha por el Bayern. Pues habrá que intentar otro más. Raúl, Arbeloa, Xabi Alonso, Pochettino... Estaba Tuchel, pues ya no. O incluso recuperar a Nagelsmann, que en su día habló con el Madrid, es cierto, él concedió una entrevista en la que dijo que había hablado con Florentino, pero que no se había visto animado por razón de su juventud, a dar el paso enorme que supone ir al Madrid. Sí que aceptó un paso más chiquitito que es ir al Bayern. No le ha salido bien. Brasil sigue esperando a Ancelotti, no nombra seleccionador nuevo, no hay sustituto del fenómeno de Tite, y veremos qué pasa. Los jugadores brasileños en Europa rivalizan en flores a Ancelotti. Los últimos, Rodrygo y el último Ederson, que ha dicho que hará lo posible en la Champions, si toca, para eliminar al Madrid y que esa derrota acerque a Ancelotti a la 'canarinha'. Es un hombre muy querido ahí.

Y efectivamente, me he puesto de rojo porque mañana vuelve España y que el momento está encedido. Vuelve la selección. Daría dinero porque Iago Aspas marcase cuatro goles, todos a pase de Gayà"

El Bayern y el adiós de Nagelsmann en el momento clave

El cese de Julian Nagelsmann en el Bayern -todavía sin confirmación oficial pese a que las reacciones llueven dentro y fuera de Alemania- se produce justo cuando el club bávaro se enfrenta a una serie de partidos que pueden resultar decisivos y que decidirán sobre el fracaso o el éxito de la temporada.

El Bayern tiene ahora la pausa de selecciones para ordenar la casa, pero luego vendrá un reto tras otro sin pausa alguna posible.¡

El sucesor de Nagelsmann, se habla de Thomas Tuchel y se dice que solo falta la firma sobre el contrato, tendrá que vérselas el 1 de abril con el Borussia Dortmund, que ha desplazado al Bayern del liderato.

El 4 de abril enfrentará en cuartos de final de la Copa de Alemania, a partido único, al Friburgo. Y el 1 de abril tendrá que viajar a Manchester para la ida de cuartos de la Liga de Campeones contra el City.

Esos tres partidos pueden dejar abierta la posibilidad del triple para el Bayern o pueden ponerlo en una situación en la que se vea amenazado por una temporada sin títulos.

El duelo contra el Dortmund puede llevar a recuperar el liderato pero puede llevar a que el Dortmund, que está en racha, se ponga cuatro puntos por encima y a que el Bayern deje de depender de si mismo para retener el título de campeón alemán.