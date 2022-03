Tomás Guasch: "La Copa es otro fútbol, pero me sobra el segundo partido de la semifinal"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE' se pasa otro viernes por 'Tiempo de Análisis'. En este video analiza cómo se ha desarrollado la Copa del Rey 2021-2022, donde el Valencia y el Betis disputaran la final en La Cartuja de Sevilla el 23 de abril. Además, ha recordado lo "maginífico" que es este torneo en comparación con LaLiga: "De LaLiga podría pasar bastantes jornadas, la Copa, me gustaría que volviese a empezar" porque "es otro fútbol, es magnífica".

"Miren lo que he encontrado y se está quieto porque lo fácil es que se caiga, pero fíjense. Bueno, también está el blanco del Valencia, hay que ser neutral. Bueno, ni Real Madrid, ni Barça, ni Superliga, ni jeque, ni Haaland, ni Mbappé, ni nada. Es la semana del Valencia y del Betis. Día 23 de abril, Sant Jordi, ¿verdad? Un día magnífico para La Cartuja. Las caras, yo con lo que me quedo son con las caras de los jugadores del Valencia, de la afición del Valencia y los del Betis ayer. Esa alegría del que persigue, verdad, el mismo Betis 17 años, el Valencia hace menos, pero que persigue un sueño que para los más grandes y los más ricos tiene menos atractivo, menos disfrute. Esto es el otro fútbol, esto es la Copa, magnifica. Yo sigo diciendo que me sobra el segundo partido de la semifinal, pero bueno es realmente un torneo extraordinario. Hay que acordarse de los vencidos, el Athletic se cargó al Real Madrid, al Barça, pienso en aquel Real Zaragoza que perdió la final con el Espanyol, eliminando a los dos grandes, incluso al Atlético y se quedó el Athletic Club en la orilla y a ese Rayo que nos ha robado el corazón a todos. El gol de Bebé, estuvieron a punto de una prórroga y realmente han sido dos equipos que han dignificado un torneo único que es una pena que se nos acabe. Yo de LaLiga podría pasar bastantes jornadas, la Copa, me gustaría que volviese a empezar. Bueno pues lo dicho señores, Betis-Valencia, blancos y verdes en La Cartuja, final inédita y veremos qué pasa. Ya lo digo desde hoy: ‘50%-50%’ y veremos qué pasa?".

Betis, Valencia y RFEF tendrán cada uno 18.300 entradas para la final de la Copa del Rey

Betis y Valencia se verán las caras el próximo sábado 23 de abril en el estadio sevillano de La Cartuja en la final de la Copa del Rey 2021/2022. Conocidos los finalistas comienza el tema del reparto de entradas en un partido en el que el conjunto verdiblanco intentará conseguir el mayor número de boletos posibles teniendo en cuenta que el encuentro se disputa en su ciudad.

El recinto cuenta con una capacidad de unos 55.000 espectadores. El reglamento de la RFEF establece un reparto de un 33% del aforo para cada uno de los dos finalistas y el otro tercio para el estamento como organizador del torneo. En principio cada parte obtendría 18.300 entradas.

Los implicados se reunirán la próxima semana en la sede de la RFEF en Las Rozas para ultimar todos los detalles del partido. En ese encuentro podría debatirse también el tema de los tickets. La Federación podría reducir su cupo y ampliar el de cada club a unas 22.000 entradas para cada uno.

Los protagonistas de la Copa del Rey en COPE

Betis y Valencia, finalistas de la Copa del Rey, han sido el foco del torneo en las últimas horas. Primero pasaron por los micrófonos de COPE, junto a nuestro compañero Hugo Ballester, el técnico del conjunto 'ché', José Bordalás, y los jugadores Carlos Soler y Bryan Gil y que contaron cómo se sentían al pasar a la final, después de ganar por 1-0 al Athletic en Mestalla.

?? José Bordalás, entrenador del @valenciacf, en @partidazocope



?? "Es una sensación de satisfacción. Lo que estamos viviendo ahora es increíble. Hemos llegado a una final, ahora toca disfrutar y prepararla bien"



?? "El triunfo es para la afición"https://t.co/Cq3MEyRnVV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2022

La otra semifinal dejó más protagonistas. Esta vez estuvieron con nuestro compañero Isaac Escalera tres jugadores del Betis: Joaquín, Borja Iglesias y Canales, que expresaron cómo se sentían después de conseguir el paso a la final, en el Benito Villamarín, en el minuto 92 de partido con un gol de el 'panda'.

