Maldini: "Vi a un City bastante vulnerable cuando el Atlético se fue arriba"

El Atlético de Madrid se despidió de la Liga de Campeones este miércoles eliminado por el Manchester City tras una vuelta de cuartos de final sin goles en el Wanda Metropolitano, un partido valiente y protagonista del equipo español, pero sin gol.

Tras el partido, Julio Maldonado 'Maldini', experto en fútbol internacional en Tiempo de Juego, ha dado su particular punto de vista sobre la eliminación del equipo colchonero en cuartos de final.





El Atlético, cinco años sin alcanzar las semifinales

Superviviente en la ida, rebelde en la vuelta, aclamado por su orgulloso público por su partido de este miércoles, el Atlético de Madrid asustó al Manchester City en el Wanda Metropolitano, llevó la emoción del duelo por un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones hasta el último instante, pero se quedó corto, sin el gol que tanto buscó este miércoles, sobre todo en el segundo tiempo, y al que tanto renunció hace una semana en el estadio Etihad, donde perdió la eliminatoria.

Porque el plan no dio para ganar al City, que será el rival del Real Madrid. El Atlético está eliminado. En la ida, escondió sus miedos en un repliegue intensivo sobre el que se refugió ante la tormenta que intuía, que no fue para tanto. No hay reproche en su espíritu defensivo entonces, tan lícito como cualquier otro, sino en su desaparición ofensiva. Un ejercicio de supervivencia del que salió vivo... Pero sólo a medias. La vuelta lo confirmó.

Igual que el "plan" al que tanto han recurrido en el Atlético para explicar cuestiones que no se circunscriben tanto a lo que pretendía Simeone en la ida, como no dar dos pases seguidos o no salir jamás al contragolpe en todo el primer tiempo, no salió del todo, tampoco el marcador, por una derrota mínima, sí, por 1-0 nada más, sin el valor doble de los goles fuera de casa de antes, pero una derrota al fin y al cabo que condicionó todo para este miércoles.

La vuelta demostró otro Atlético. Mucho mejor. Sin duda. Ni tan defensivo ni tan conformista ni tan impreciso ni, sobre todo, tan temeroso como se presentó hace una semana en Manchester. Todo lo contrario.

Derrotado por el Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid ya encadena cinco años seguidos sin alcanzar las semifinales del máximo torneo, desde 2016-17, cuando superó al Leicester y se cruzó con el RealMadrid, que lo eliminó en la penúltima fase, y seis sin llegar a la final, desde la tanda de penaltis que perdió contra el conjunto blanco en el estadio San Siro de Milán en 2015-16.

Antes casi una 'norma', cuando el Atlético fue más allá de los cuartos de final de la Champions en tres de sus primeras cuatro participaciones de la era Diego Simeone (jugó las finales de 2013-14 y 2015-16, de las que fue subcampeón, y las semifinales de 2016-17 y sólo cayó en cuartos en 2014-15 ante el RealMadrid), los cuartos de final son hoy un muro insuperable para el bloque de Simeone desde hace un lustro, desde 2016-17.

Entonces, una derrota por 3-0 en la ida en el estadio SantiagoBernabéu decidió la serie en contra del conjunto rojiblanco, que desafió la lógica y lo imposible en la vuelta en el desaparecido Vicente Calderón, con dos goles en los primeros minutos que atemorizaron a su adversario, superviviente por el tanto de Isco Alarcón tras una recordada acción de Karim Benzema aún en el primer tiempo que frustró la hazaña que se proponía el Atlético.

No ha vuelto a esa ronda. Además de esta edición, eliminado por el Manchester City, la pasada temporada fue despedido del torneo en octavos por el Chelsea, con dos derrotas por 0-1 y 2-0; en 2019-20, en cuartos, a único partido (2-1) por el Leipzig en Lisboa; en 2018-19, en octavos, por la Juventus, con aquel infame partido de vuelta en Turín, en el qu fue apabullado por su rival y Cristiano Ronaldo (3-0) tras ganar la ida en casa por 2-0; y en 2017-18, en la fase de grupos, cuando quedó tercero, pero fue campeón de la Europa League.

De las once veces que ha competido en los cuartos de final, el Atlético ha sido eliminado en cinco (este miércoles por el Manchester City; en 2019-20, por el Leipzig; en 2014-15, por el Real Madrid; en 1996-97, por el Ajax; y en 1977-78, por el Brujas) y ha seguido adelante en seis: fue subcampeón de la Copa de Europa en 1974, 2014 y 2016 y cayó en esa ronda en 2016-17, 1970-71 y 1958-59.

Koke: "Muchas veces se nos critica a nosotros, pero hoy han sido ellos los que han perdido tiempo"



El capitán del Atlético de Madrid Jorge Resurrección'Koke' se mostró "dolido" tras la eliminación en cuartos de final de la Champions League a manos del Manchester City (0-1) y criticó a los jugadores del conjunto inglés por su pérdida de tiempo, algo que "muchas veces se critica" al equipo rojiblanco.

"Estoy orgulloso de todos mis compañeros por el esfuerzo que hemos hecho, hemos jugado contra los mejores en esta Champions y no hay nada que reprochar a este grupo. Hemos perdido y la afición se queda a animarnos porque lo hemos dejado todo en el campo. Da igual ganar o perder porque lo importante en este club es que dejes todo en el campo", indicó en declaraciones a Movistar.

Preguntado por las ocasiones del final, Koke recordó que la eliminatoria han sido "dos partidos". "Hemos tenido nuestras ocasiones aquí, lo hemos dado todo hasta el final pero cuando no quiere entrar, pues nada. Quiero dar la enhorabuena al rival, pero creo que el Atlético se merecía más esta noche", indicó el madrileño.





En relación a lo ocurrido al final del partido, Koke aseguró que no vio la expulsión de Felipe desde su posición pero justificó que "muchas veces" van a "muchas revoluciones". "El partido te lleva a esa locura cuando ves que tienes ocasiones y ellos se tiran al suelo y pierden tiempo", indicó.

"Muchas veces se nos critica a nosotros por esta situación, pero hoy han sido ellos. A ver qué opina la gente de esto. Hoy se ha visto, somos el Atlético de Madrid y estoy orgulloso de este equipo. Opinad vosotros de lo que ha pasado", sentenció.

Guardiola: "¿Quién ha criticado al Atlético?"

El entrenador español del City dijo en varias ocasiones que él no criticó al Atlético en la ida cuando hizo referencia a que defender con dos líneas de cinco era algo efectivo "desde la Prehistoria".

"¿Quién ha criticado al Atlético? No te equivoques, yo dije que siempre, hoy y siempre cuando un equipo defiende muy bien atrás es muy difícil, solo dije esto", dijo Guardiola.

Preguntado por si su equipo tuvo que hacer uso del "otro fútbol" como la defensa o la pérdida de tiempo, para defenderse del Atlético, el entrenador del City reiteró que "no despreció a nadie" con sus comentarios de la ida.

"No teníamos otra, porque el Atlético estuvo brillantísimo. No me ha gustado nada defender así, pero no nos ha quedado otra, nosotros hemos estado mal y ellos bien. Aquí en el Wanda como lo viví en el Calderón, cuando este equipo tiene estos momentos es imparable. No me busquen. Yo lo que afirmé es que siempre ha pasado que cuando uno defiende muy bien es muy difícil, hace muchos años, hoy y en muchos años. Igual ellos quisieron atacar en el Eithad y no pudieron porque estuvimos bien. Le pongo mérito al Atlético, es el campeón de España. Sabíamos que iba a ser un partido difícil", argumentó.





A continuación, Guardiola dijo que las críticas a Simeone eran más de los medios de comunicación que suyas. "Era ustedes los que decían lo del ciclo de Simeone, cuando no conseguían ganar... Am í no me lo imputen, yo siempre he tenido buenas palabras a esta institución y a ese equipo. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría", reiteró.

En la valoración de su equipo, Guardiola insistió en que el Atlético les presionó "mucho" en la segunda mitad y les metió "en muchos problemas" pero recordó que la primera parte de su equipo estuvo "bastante bien".