Poli Rincón: "El Barça, favorito, viene de pasar una eliminatoria de Champions ¡uy, perdón, de Champions no!"

Este domingo a partir de las 21:00h en el Santiago Bernabéu, y con el equipo de 'Tiempo de Juego' en directo, se disputará uno de los encuentros del año en LaLiga Santander como es Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

Partido que llega con el Real Madrid, líder y con el Barça, tercero, a quince puntos de los blancos, aunque con un partido menos. Además, ambos equipos llegan con la moral reforzada tras la clasificación de ambos a la siguiente fase de la Champions League y de la Europa League, respectivamente.

Poli Rincón, comentarista de los partidos del Real Madrid en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', da su particular visión de este choque donde ve al Barcelona como favorito:

"Buenos días. Lo primero ante todo hoy hay que felicitar, quiero felicitar a todos los padres. Hoy Feliz Día del Padre y que todo el mundo pase un día maravilloso en compañía de sus seres queridos y de sus hijos.

Y dicho esto, vamos a hablar del partido de mañana, el partido que se va a jugar entre el Real Madrid y el Barça. Partido difícil para el Madrid, partido complicado. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente vamos a jugar contra posiblemente el mejor equipo ahora mismo de Europa, el que mejor fútbol hace, el que acaba de pasar una eliminatoria de Champions, ¡uy perdón de Champions no!, de Champions no porque quedó eliminado en la fase de grupos, por lo tanto, no es de Champions, una eliminatoria de la UEFA contra posiblemente uno de los mejores equipos de Europa que es el Galatasaray que va sexto en la liga turca y creo que ha dejado una lección de fútbol extraordinaria.

Basado en esto y con estos argumentos nosotros lo tenemos muy difícil, el Madrid lo tiene muy difícil porque no podemos competir a nivel futbolístico porque solamente podemos competir con la historia que tenemos, con el corazón que tenemos con la pasión y con el corazón que nos hace ser lo que somos, el Real Madrid, un equipo acostumbrado que cuando se cae a la lona se vuelve a levantar una y otra vez y creo que esas son las armas que podemos tener para luchar contra el grandioso equipo del Barcelona, con este fútbol que he dicho antes que está siendo terrorífico en Europa.

Creo que el favorito y lo tenemos todos claro es el Barcelona por los partidos que está haciendo, porque ahora mismo tiene una plantilla extraordinaria y el Madrid con las lesiones y con los problemas que está teniendo lo tenemos más complicado.

Si es verdad que dicho esto, el Madrid como he dicho antes tiene una cosa que es importantísima, ese escudo y ese color de la camiseta blanco y yo creo que con estas armas que tenemos y sabiendo cómo pensamos y el sentimiento que tenemos quizá mañana podremos intentar ganar al Barça, cosa que creo difícil, pero por lo menos lo intentaremos

¡Madridistas, como siempre, aunque caigamos a la lona nos vamos a levantar una y otra vez, esa es nuestra historia y eso es nuestro orgullo!

Un abrazo muy fuerte y que disfrutemos mañana"

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, no se ejercitó con el resto de sus compañeros en la víspera del Clásico este sábado y causa baja para el duelo ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, por la dolencia muscular que arrastra en el sóleo.

Lesionado en el partido del pasado lunes en Mallorca tras marcar un doblete, Benzema no llega a tiempo para la disputa del Clásico y habrá que ver si viaja con su selección.

Mendy y Benzema, durante un partido ligueroCordon Press





El jugador estadounidense Sergiño Dest padece una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y se perderá el clásico de este domingo (21.00 horas) contra el Real Madrid, informó este viernes el Barcelona en un comunicado.

El lateral derecho se lesionó este jueves en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa contra el Galatasaray (1-2) y, tras regresar este viernes en Barcelona, fue sometido a las pruebas médicas que han confirmado el alcance de la lesión.

En el comunicado, el Barça no precisó el tiempo de baja, pero su presencia este domingo en el Santiago Bernabéu está descartada. De esta manera, todo apunta a que el brasileño Dani Alves, que no jugó ante el conjunto turco al no estar inscrito en la Liga Europa, ocupará el lateral derecho.

La baja de Dest es especialmente sensible con vistas al partido de ida de la eliminatoria de los cuartos de final contra el Eintracht Fráncfort del próximo 7 de abril.

De no recuperarse para ese partido, Xavi debería recurrir a una solución de urgencia, como situar a los centrales Ronald Araujo u Óscar Mingueza en el carril derecho de la defensa.