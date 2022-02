Manolo Oliveros: "Ha sido un partidazo del Barcelona en el Diego Armando Maradona"

El Barcelona estará en el sorteo de octavos de final de la Europa League, tras volver a ganar fuera de casa en competición europea, con una exhibición en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles. El partido de ida se saldó con empate a uno, pero este jueves el conjunto azulgrana arrolló al conjunto napolitano para ir a octavos como favoritos

El narrador del conjunto azulgrana en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ha valorado en Tiempo de Análisis el festín azulgrana en tierras italianas.

"Partidazo esta noche del Barça aquí en el estadio Diego Armando Maradona marcando cuatro goles. Han marcado Jordi Alba, Frenkie de Jong – qué golazo - , Aubameyang y Piqué. En definitiva, ha sido una sensación de juego colectivo, grupal, pero también destacando a los nuevos como Aubameyang, Adama, está creciendo Frenkie de Jong, Pedri… Me quedo con el titular de todo esto que es ‘Olé, olé, olé’ de los 500 seguidores del Barça esta noche en Nápoles viendo como maravillaba el juego del equipo de Xavi. El Barça está en octavos de final de la Europa League y os espero el próximo domingo a partir de las nueve de la noche en el Camp Nou con el Barça – Athletic Club de Bilbao".





El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que su equipo hizo este jueves "el partido más completo" desde que llegó al banquillo azulgrana, tras vencer por 2-4 al Nápoles y clasificarse para los octavos de final de la Liga Europa. "Buscábamos ser dominadores durante muchos minutos y lo hemos conseguido.

La presión alta ha sido muy buena y hemos entendido muy bien dónde estaba el hombre libre en la salida del balón. Era un partido de valentía y personalidad y el equipo lo ha demostrado", añadió el técnico sobre el rendimiento del Barça en declaraciones a Movistar+





El Rangers redondeó la sorpresa de la ronda previa al eliminar al Borussia Dortmund, uno de los equipos potentes que llegaron a la Liga Europa procedentes de la Liga de Campeones, tras empatar en Glasgow (2-2).





? RESULTS ?



? Sevilla, Atalanta, Leipzig, Porto, Barcelona, Betis, Rangers and Braga all through to round of 16 #UELpic.twitter.com/h2I7emQiP6