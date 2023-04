Manolo Oliveros: "Sumando puntito a puntito, el Barça sigue líder sin marcar goles"

El Barcelona no pudo pasar del empate a cero ante el Getafe, en el que fue su segundo empate sin goles consecutivo en esta Liga. El cuadro azulgrana pagó varios errores de imprecisión y la falta de desborde en campo contrario, además de que el Getafe mostró una buena versión en defensa. Manolo Oliveros, narrador de los encuentros del Barcelona en Tiempo de Juego, analiza este 0-0 del Barcelona en 'Tiempo de Análisis'.

"Otro 0-0. El Barça no marca goles, pero va sumando puntito a puntito, y ahora mismo por ejemplo lleva once puntos de ventaja respecto al Real Madrid, 63 el Barça, 62 el Real Madrid que ganaba este sábado al Cádiz. De manera que a Ter Stegen, por ejemplo, le han preguntado si eso es suficiente y ha dicho que hombre, suficiente no, mejor que fuésemos puntando de tres en tres. Pero no llegan los goles. No ha marcado goles en Getafe, 0-0. No marcó goles el pasado lunes de Pascua, frente al Girona, 0-0. No marcó frente al Real Madrid en Copa, 0-4. Se va manteniendo así, poquito a poco, quedan menos jornadas para el final, sigue líder jugando regular, manteniendo eso sí la portería a cero, y sumando puntito a puntito hasta que matemáticamente, vamos a ver si es así, el Barça sea capaz de ser campeón de LaLiga. De momento, el próximo domingo, también en Tiempo de Juego, el Barça recibe en el día de Sant Jordi al Atlético de Madrid"

Xavi: "No estamos en el mejor momento de la temporada"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, lamentó el empate sin goles cosechado frente al Getafe, el segundo consecutivo en Liga sin marcar tras la eliminación en la Copa del Rey contra el Real Madrid, y dijo que "es evidente" que no están en el mejor momento de la temporada.

El Barcelona empató en el Coliseum Alfonso Pérez un duelo en el que tuvo dos ocasiones muy claras para marcar en la primera parte con sendos remates a los postes de Alejandro Balde y Raphinha.

"Es evidente que no estamos en el mejor momento de la temporada en juego ni en resultados. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero hemos estado espesos e incómodos. Era un partido muy dificultoso en un campo muy complicado", dijo Xavi, en conferencia de prensa.

?? ¿Condiciona el horario de tarde al Barça?



?? Xavi: "Estamos acostumbrados a jugar sin sol"



#? #DirectoGolpic.twitter.com/sJyIyDkpi0 — Directo Gol (@DirectoGol) April 16, 2023

"Hay que ver cosas positivas y cosas a mejorar. Cuando se ponen atrás, en ataque posicional, el Getafe cuesta de por sí. No hemos generado ocasiones, no hemos estado finos, y en eso no nos ha ayudado el estado del terreno de juego, que no es excusa", manifestó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No hemos generado las ocasiones ni hemos tenido el acierto ni la fortuna. Nos ha perjudicado bastante la circulación de balón, el ataque posicional y eso perjudica al equipo que tiene más el balón. Ayer entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Hoy lo ha visto todo el mundo. Es muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones", señaló.

David Soria: "Este punto ante el Barcelona tiene mérito"

David Soria, portero del Getafe, valoró positivamente el punto sumado frente al Barcelona y declaró que es de "mérito" el resultado obtenido frente a un equipo que "seguramente será campeón" de Liga.

El Getafe empató con el Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido en el que tuvo dos ocasiones claras para marcar, una en cada parte, pero también contó con el sobresalto de los dos disparos a los postes del equipo azulgrana.

??? @DavidSoria18: "Damos las gracias a la afición. Para nosotros es muy importante su respaldo" — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 16, 2023

"Sabíamos que teníamos seguidos tres jornadas difíciles (Athletic, Real Sociedad y Barcelona), hemos sacado dos puntos y hay que valorarlo. Hoy hemos jugado contra un equipo que seguramente quedará campeón y es de mérito", dijo Soria, en declaraciones a DAZN.

"Sabemos que estando abajo cualquier punto es bueno y, aunque queríamos sumar los tres puntos, nos llevamos uno", confesó.