Manolo Lama: "Lord Bellingham aúpa al Real Madrid al liderato"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisisel triunfo del equipo de Carlo Ancelotti contra el Getafe. El equipo blanco mantiene el pleno de victorias gracias a Jude Bellingham. El centrocampista inglés marcó por cuarto partido consecutivio, marca que le sirve para igualar a Cristiano Ronaldo, y dio los tres puntos al Madrid. El otro hombre del partido, fue sin lugar a dudas, Joselu. El delantero en su primera titularidad en su regreso al Real Madrid marcó y alentó a toda la afición madridista en busca de la victoria.

"Con sufrimiento, pero haciendo pleno, el Real Madrid hace cuatro de cuatro victoria. O mejor dicho, Lord Bellingham suma cuatro victorias consecutivas porque sus goles son los que aúpan al Real Madrid al primer puesto de la clasificación.

02 sep 2023 - 15:44

Lo de este inglés...es impresionante, está tocado por la varita mágica. Hoy no ha hecho un partido excelso, pero ha hecho un gran partido. Ahí está Bellingham cuando llega el momento para cubrir y paliar la cantidad de carencias del Madrid en su apartado ofensivo. Ha marcado, ha dado los tres puntos y se ha ganado al Bernabéu.

Hay que destacar que el Madrid ha echado de menos a Vinicius, por supuesto. Pero el Real Madrid, repito, si quiere pelear por la Champions necesita un goleador además de Bellingham".

HALAGOS A BELLINGHAM

El español Brahim Díaz, atacante del Real Madrid, destacó del inglés Jude Bellingham, autor en el minuto 95 del tanto de la remontada frente al Getafe (2-1), que es "un fuera de serie".

?? A este ritmo se nos van a agotar tus camisetas, @BellinghamJude... pic.twitter.com/WxTKJegNPr — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 2, 2023

"Desde el primer momento tuvimos una conexión buena fuera del campo. Nos llevamos bastante bien fuera y dentro del campo. Conectamos en cada instante que tenemos la pelota. Belligham es un crack, un fuera de serie", destacó.



Además, analizó cómo se sintió en un partido en el que jugó 34 minutos tras disputar solo uno en los tres anteriores.

"Me he sentido muy bien. Aprovecho cada minuto, cada posibilidad, para tener minutos y estoy muy contento de ayudar al equipo. Este grupo es increíble, me han tratado increíble y se ve que los jugadores son de otro nivel", explicó.