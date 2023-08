Manolo Lama: "Bellingham está demostrando que es el gran fichaje de la temporada"

El Real Madrid consiguió su tercer triunfo consecutivo en LaLiga ante el Celta de Vigo por la mínima (0-1), antes de volver a jugar en el Santigao Bernabéu la próxima jornada ante el Getafe. Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego, analiza el triunfo del equipo madridista en Balaídos que ha vuelto a tener como principal protagonista a Jude Bellingham en Tiempo de Análisis.

"Una vez más Lord Belligham le ha dado el triunfo al Real Madrid, en un partido que posiblemente ha sido el peor del equipo blanco esta temporada.

Un partido de mucho mérito de los jugadores de Carlo Ancelotti que ha superado a un gran Celta sin un killer y sin Vinicius, que se ha lesionado muy pronto.

Se ha puesto el mono de trabajo el Real Madrid, ha currado, luchado y hemos visto un equipo homojéneo. Aunque el Celta también ha creado sus ocasiones. Pero el jugador inglés, que está tocado con la varita mágica, le ha dado al Real Madrid la victoria y los tres puntos gracias a ese plus dulce que tiene.

Bellingham ha marcado cuatro goles en tres partidos que demuestran que es el gran fichaje de la temporada. El Madrid cumple el trámite, tres salidas y tres victorias para regresar al Bernabéu"

Bellingham alarga su idilio

Un nuevo gol del inglés Jude Bellingham, el cuarto en tres partidos, permite al Real Madrid seguir invicto en LaLiga después de derrotar por la mínima al Celta de Vigo, que disfrutó de numerosas ocasiones para adelantarse e incluso sobrevivió a un penalti errado por el brasileño Rodrygo.

El exfutbolista del Borussia Dortmund está demostrando que el equipo blanco no se equivocó al pagar más de cien millones de euros por su traspaso. En un partido gris del equipo de Carlo Ancelotti, Bellingham volvió a aparecer para tumbar a un Celta que mereció más pero sigue sin ganar desde la llegada de Rafa Benítez.

El enfado de Ancelotti por el penalti fallado

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no escondió su enfado porque sus jugadores decidieran que el brasileño Rodrygo lanzara el penalti en vez de Luka Modric como él había ordenado, y destacó que el triunfo ante el Celta fue el “del compromiso” por encima "de la calidad”.



"Libertad no hay, no sé que ha pasado", respondió al ser preguntado por la elección de Rodrygo para tirar el penalti. "Yo le dije a Valverde que lo tenía que tirar Luka, pero ellos decidieron que tirara Rodrygo. Un poco enfadado sí estoy. Igual ha sido un malentendido, igual fue un problema de comunicación. Ahora lo hablaremos en los próximos días", añadió.



Consideró "bien anulado" el gol del céltico Larsen nada más empezar el partido porque "agarró" de la camiseta al portera Kepa, y volvió a elogiar la actuación del inglés Jude Bellingham.

??? Carlo Ancelotti, en rueda de prensa:



?? " No se que ha pasado porque yo quería que tirase el penalti Modric"



?? "No creo que Vinicius pueda jugar ante el Getafe. Le vendrá bien el parón de selecciones para recuperarse"https://t.co/osx8gD5PL3 — Tiempo de Juego (@tjcope) August 25, 2023

"Los goles no son su calidad más importante pero lo está haciendo bien, es inteligente y se mueve bien en el desmarque. Sigue marcando y aportando al equipo", apuntó.



Sobre la lesión de Vinicius, indicó que "ha tenido una molestia y lo hemos cambiado" pese a que inicialmente el internacional brasileño intentó continuar sobre el campo.



"En las próximas horas veremos lo que tiene, ha sido una molestia en la pierna. El quería continuar porque pensaba que no era nada serio. Había empezado muy bien el partido, parecía incontrolable, ha sido una pena su lesión", subrayó.



Ancelotti elogió el nivel defensivo del Celta, "ha jugado muy bien, no hemos encontrado espacios y entre líneas también hemos tenido dificultad", y destacó la importancia de mantener la portería a cero.



"No ha sido una victoria de calidad pero sí de compromiso", sentenció el entrenador italiano.