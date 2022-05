Manolo Lama: "Militao, Casemiro y Kroos no atraviesan su mejor momento"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, se pasa por un nuevo video de Tiempo de Análisis para analizar el empate de los blancos en Cádiz (1-1). Carlo Ancelotti presentó un once con rotaciones pensando en final de la Champions de París ante el Liverpool, aunque delante tenía a un Cádiz que dependía de si mismo para la salvación: "El partido solo tenía un color, el amarillo. Solamente tenía una sensación, ver si el Cádiz era capaz de doblar la rodilla al Real Madrid". Los de Sergio González pelearon ante el campeón de Liga, sin embargo, no se pasó del 1-1 en el Nuevo Mirandilla, y los amarillos se jugarán su presencia en LaLiga Santander la próxima jornada.

"Era un partido de trámite para el Real Madrid que sinceramente lo que ha hecho es honrar la competición. El Real Madrid no ha salido con el equipo titular, ha puesto a cuatro hombres que posiblemente estén en la final de Saint-Denis, pero el Real Madrid ha demostrado que no se iba a relajar, que no se iba a dejar ganar y que ha intentado ganar el encuentro hasta el último instante. El partido en sí solo tenía un color que era el amarillo, solamente tenía una sensación, ver si el Cádiz era capaz de doblar la rodilla al Real Madrid para poder seguir en Primera. El Cádiz lo ha tenido, no lo ha conseguido, ha fallado incluso un penalti, posteriormente el Real Madrid, es cierto, que cuando el partido era de ida y vuelta podía haberse llevado el triunfo. Conclusiones en el Real Madrid, no se pueden sacar, pero tengo la sensación de que Militao, Casemiro y Kroos no atraviesan su mejor momento. La otra buena noticia es que el Real Madrid vuela como equipo, físicamente está muy bien, y que van a llegar a París como auténticos aviones".

El Cadiz resite ante el Real Madrid pero sigue al borde del precipicio

El Cádiz perdió su opción de depender de sí mismo para lograr la permanencia en LaLiga Santander 2021-2022 después de empatar a un gol este domingo en el Nuevo Mirandilla ante el Real Madrid, al que perdonó numerosas ocasiones claras para haber logrado los ansiados tres puntos, entre ellas un penalti.

El conjunto andaluz empezará la jornada final en puestos de descenso y se jugará la salvación ante un Deportivo Alavés ya descendido, empatado a 36 puntos con el Mallorca, que jugará en El Sadar, y a uno del Granada, que lo hará en casa ante el Espanyol. Pudo haber llegado en una mejor situación de haber aprovechado las opciones que tuvo ante un rival que continuó con su política de rotaciones, que concedió demasiado y que se agarró a la buena tarde de Andrey Lunin, que le detuvo una pena máxima con 1-1 a Álvaro Negredo.

Carlo Ancelotti, como estaba previsto, modificó su once y sorprendió sobre todo con su línea defensiva con Vallejo y Lucas Vázquez de laterales, mientras que Sergio González optó por ser muy ofensivo con Idrissi, Sobrino, Lucas Pérez y Negredo, y poniendo un ritmo trepidante desde el principio.

Los locales salieron con mucha energía, pero fue cierto exceso de complacencia la que les hizo recibir un jarro de agua fría a los cinco minutos.Rodrygo demostró su actual inspiración y desde la banda izquierda realizó una gran conducción en la que fue dejando a rivales que no pudieron siquiera derribarle. Mariano sólo tuvo que empujar la pelota para silenciar al Nuevo Mirandilla.

El tanto no mermó la fe cadista, aunque Ledesma tuvo que mantenerla intacta con una buena mano a Asensio tras uno de los tradicionales exuberantes despliegues de Valverde. Sin embargo, más clara fue la del Cádiz con una internada de Negredo, que dejó con fuerza en el camino a Militao, pero que pecó de generoso a la hora de buscar a Lucas Pérez en lugar de definir ante Lunin. Nacho se cruzó para evitar el empate.

Los nervios crecieron en la grada con el gol del Mallorca y el ritmo empezó a decaer un tanto, ayudado también por la pausa de hidratación. Sin grandes alardes, el Real Madrid se encontró más cómodo para tener la pelota, aunque le faltó algo de inspiración ofensiva y sus amenazas quedaron reducidas a dos disparos desde fuera del área de Mariano y Rodrygo.

Pero fue su cierta falta de tensión en algunos momentos la que metió de nuevo al Cádiz en el partido. Idrissi avisó, topándose en su mano a mano con la estirada de Lunin, y Sobrino ya no perdonó para igualar tras un flojo despeje al centro de un Militao que evidenció que no está en su mejor momento. Casi sin tiempo para saborear el 1-1, casi llega el 2-1 tras otro fallo en la salida, esta vez del portero ucraniano, y en la última jugada del primer tiempo, Lucas Pérez y Negredo intercambiaron los papeles, con el gallego ahora siendo excesivamente generoso.

La segunda parte fue algo más calmada. Ancelotti retocó cosas en el vestuario para dotar al campeón de más solidez atrás y el Cádiz, pese a sus continuos intentos sobre todo con Idrissi, no encontró tantos espacios. Dos cruces de Nacho y Fali en boca de gol fueron las mejores ocasiones en el primer cuarto de hora antes de que estuviese a punto de cambiar el escenario.

Lucas Pérez volvió a ganar un duelo a Militao y su pase en profundidad a Negredo terminó en penalti de Lunin sobre el madrileño. El veterano delantero tuvo el 2-1 en sus botas, pero el ucraniano le adivinó la intención y detuvo su lanzamiento ante la amargura de una grada, aliviada en parte por los 1-1 de Palma y del Ciutat de València.

El Real Madrid decidió mover el banquillo y de una tacada introdujo a Carvajal, Ceballos y, sobre todo, a Hazard, de vuelta casi tres meses después y en busca de recuperar la sonrisa en un choque que comenzaba a abrirse y a dar más opciones a los locales. Lunin le negó dos buenas opciones a Negredo, la segunda con la pelota quedando 'muerta' cerca de la línea de gol y nadie atinado a empujarla.

El partido entró en el tramo final con el Cádiz sabiendo que la victoria le daba la salvación si se mantenían los resultados de Mallorca y Valencia. El Real Madrid, con el debut de Latasa con el primer equipo, prefirió controlar, agarrado a Hazard, Ceballos, que tuvo la mejor visitante, y Kroos, pero el mayor daño a los locales se lo hizo el postrero gol de Abdon Prats que le hará afrontar la jornada final en descenso.

Ancelotti: "Cuando tienes a Nacho, siempre tienes dudas"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, elogió este domingo, tras el empate ante el Cádiz (1-1), el papel que está desempeñando Nacho Fernández en la recta final de la temporada. "Cuando tienes a Nacho siempre tienes dudas, en cada partido hay dudas porque hay una plantilla que provoca dudas en la alineación", aseguró en rueda de prensa en el Nuevo Mirandilla.

En una corta comparecencia ante los medios de comunicación, de tan solo tres preguntas, el técnico italiano dejó la puerta abierta a la presencia del uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo Goes en el equipo titular que jugará en París la final de la Liga de Campeones. "Puede ser que sí o puede ser que no, pero seguro que van a jugar", señaló.

Por último, valoró la potencia de disparo de Valverde: "Tiene que aprovecharse del tiro que tiene. En los últimos partidos lo ha hecho mucho más, es una cualidad que tiene y aprovecharlo más es bueno para él y para nosotros".