Manolo Lama: "El Real Madrid no hace pleno por culpa de un gran Osasuna"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' del empate a uno de los blancos ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, que permite al Barcelona alcanzar el liderato de LaLiga Santander 91 jornadas después de la última vez.

"El objetivo del Real Madrid antes de empezar el Mundial era hacer doce de doce pero ya no va a poder ser por culpa de un gran Osasuna que ha sacado un empate con diez futbolistas, defendiendo bien pero sobre todo intentando sorprender al Madrid; un Madrid demasiado abusón buscando a Vinicius, que es desequilibrante, que ha marcado un gol y que vuelca mucho el campo hacia la izquierda. Benzema se ha notado que lleva un mes de inactividad y le ha faltado la fluidez y talento que le da Modric a este equipo. Es una Liga larga, hay cambio de líder, el Madrid tiene que mantener esa línea pero es curioso que el Madrid ha recibido al menos un gol en cada uno de los siete partidos que ha jugado".

Pinchazo del Real Madrid para perder el liderato

El parón internacional siempre deja sorpresas y, tras el de septiembre, deparó el primer partido que el Real Madrid cerró sin llevarse los tres puntos, contra Osasuna (1-1), un resultado que, además, deja a los del italiano Carlo Ancelotti, a dos semanas del clásico y por la diferencia de goles, sin el liderato de LaLiga Santander, ahora en poder del Barcelona. Eso sí, al contrario que en otros partidos en el feudo madridista como contra Betis y Mallorca, los de Ancelotti no quisieron dejarse los deberes para la parte final del encuentro y salieron a resolver el partido desde el inicio. Pero este se le truncó en la segunda parte, lo que no la había sucedido hasta ahora.



Avisó el Real Madrid en el minuto 37, apenas 13 después de que se detuviera el encuentro por un problema médico en la grada que se resolvió con rapidez, en un centro de ‘Vini’, tras dejar correr el balón e imponer su velocidad, hacia Benzema, quien, con un remate acrobático al segundo palo se quedó a centímetros de hacer un 1-0 que, sin embargo, no tardó en llegar. Los de Ancelotti tiraron de pizarra en el minuto 42. La consigna era poner en juego en corto los saques de esquina para generar dudas en la poderosa defensa aérea de Osasuna, y lo lograron a la sexta ocasión. Un centro-chut de Vinicius cerrado desde la banda izquierda sorprendió a Sergio Herrera, a media salida esperando un remate que desviara la trayectoria, y se coló en su portería. Pidió Osasuna fuera de juego posicional de Rüdiger. El alemán, en posición antirreglamentaria cuando Vinicius golpea el esférico, hizo ademán de rematar, pero encogió la pierna a medio camino y esto fue lo que hizo que tanto el colegiado como el árbitro de VAR consideraran que no influyó en la jugada y, por consiguiente, dieron validez al gol.



Esta inercia de líder la perdió el Real Madrid tras el descanso. Desconexión que metió a Osasuna de lleno en el encuentro en el minuto 51. Kike García, elección de Jagoba Arrasate en lugar del croata Budimir, peinó un balón dentro del área que pilló al ucraniano Andriy Lunin adelantado, al no esperarse el recurso del ariete español, y acabó en gol. En su estreno en esta Liga, Lunin tampoco pudo dejar la portería a cero. Tan solo dos minutos más tarde, Kike García tuvo en sus botas el 1-2 tras una buena conducción de Moi Gómez por la banda derecha, pero remató mal. Y ahí acabó la reacción rojilla. Osasuna volvió a su plan defensivo y el Real Madrid dominó en campo rival.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



La sensación era que el gol de la victoria local iba a llegar tarde o temprano, como había pasado en el resto de los partidos de la temporada, pero esta vez la suerte no estuvo del lado blanco ni, sobre todo, de Benzema. El galo volvió a caer ante su bestia negra en los penaltis: Sergio Herrera. La pasada temporada le detuvo dos en siete minutos y este domingo en el Santiago Bernabéu también salió victorioso. Eso sí, en esta ocasión Karim estrelló el balón en el travesaño. Una pena máxima provocada por un David García que se fue expulsado, pero aún así Osasuna pudo resistir.

Jugada del penalti fallado por BenzemaEFE



Tan solo dos minutos después de fallar desde los once metros, en el 80, Benzema sí supero a Sergio Herrera, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. El galo no tuvo un día feliz en su vuelta y, lesión mediante, no ve puerta desde su doblete frente al Espanyol el pasado 28 de agosto. Lo intentó con todo el Real Madrid y un Ancelotti que acabó el partido con tres defensas y dos centrocampistas ante un equipo con diez, pero sin premio. Frenazo del, hasta esta jornada, líder de LaLiga Santander.





Ceballos: "Nos ha faltado dinamismo"

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, reconoció que su equipo no estuvo fino "de cara a puerta" ni "con la pelota" y que les faltó "dinamismo" en el primer partido de la temporada en el que cede puntos, ante Osasuna (1-1) en el estadio Santiago Bernabéu.



"Queríamos los tres puntos, lo hemos intentado hasta el final pero hemos perdido dos puntos. Nos hemos volcado en los últimos minutos pero no hemos podido conseguir la victoria", dijo en Dazn.



"No hemos estado finos de cara a puerta, tampoco con la pelota, nos ha faltado un poco de dinamismo. Tenemos otro partido el miércoles para encararlo de buena manera", añadió enfocando ya al duelo ante el Shakhtar de la Liga de Campeones tras ceder el liderato de LaLiga al Barcelona.

Arrasate: "El inicio está siendo prometedor"

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, ponderó el empate conseguido en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid (1-1) al asegurar que mostraron, incluso, “más personalidad” que en el 0-0 conseguido la pasada temporada en este mismo escenario y catalogó el inicio de temporada de su equipo como “prometedor” al encontrarse en la séptima posición de la tabla.



“Durante la semana hemos probado diferentes cosas y jugar con tres centrales era una opción. Pero este año somos un equipo diferente y pensamos que para tener más balón era mejor jugar con cuatro atrás. El inicio está siendo prometedor y tenemos que seguir en esta línea, que es lo que queremos todos”, dijo en rueda de prensa.



“Para sumar en este campo hay que hacer muchas cosas bien y tener fortuna. Hemos demostrado más personalidad. Ese último cuarto de hora con un jugador menos fue a la heroica: tuvimos fortuna para llevarnos este punto”, completó.



“Cuando sufres tanto tienes una alegría mayor. Desde que fallaron el penalti sabíamos que íbamos a sufrir. Hemos defendido relativamente bien y no han tenido fortuna en alguna que han tenido”, añadió.