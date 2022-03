Juanma Castaño: "Creo que Luis Enrique no va a seguir, pero hay una posibilidad de que continúe"

España vuelve a Riazor 13 años después para intentar ofrecer su mejor imagen ante Islandia. Sin el futuro de Luis Enrique resuelto, Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la continuidad o no del seleccionador nacional tras el Mundial de Catar.

"¿Qué tal? Muy buenas. Tema fundamental esta semana en la selección española parece que ha sido la continuidad de Luis Enrique. Se ha hablado muy poco de otros temas y, fundamentalmente, de si sigue o no por el hecho de que no le han ofrecido la renovación como suele ser habitual. O que no ha renovado, en el caso de los seleccionadores, justo antes de las fases finales que tenemos en Eurocopas y Mundiales. Creo que Luis Enrique no va a seguir. Tengo la sensación de que es una etapa que ha cubierto, que ha estado feliz y que le ha llegado en un momento vital donde seguramente necesitaba un parón a nivel profesional después de lo intenso que fue su etapa en el Barça. También en su vida seguramente necesitaba algo mucho más calmado como el banquillo de la Selección. Creo que ahora le toca volver al ruedo en un club. Pero creo hay una posibilidad de que continúe. No es ni que gane ni que pierda. Y es que como vea que todos los periodistas están contentos con que se va, no descarten que Luis Enrique diga pues me quedo. Como perciba en la opinión pública que hay una fiesta porque se va y que están celebrando su marcha de la Selección, es muy probable que decida quedarse. Ahí lo dejo. A ver qué pasa".

"En Catar estaré con España"

Luis Enrique tiene claro es que él si estará en el Mundial "y en lo que pueda venir". "He dado mi palabra y además me hace tanta ilusión. Es imposible que haya otro cargo que me apetezca más que representar a mi país con este grupo de jugadores en el Mundial de Catar y me gustaría que no tocásemos más este tema".

"Estoy como siempre, encantado donde estoy y en el sitio en el que quiero estar", aseveró Luis Enrique, que también entiende, "como es lógico", que la RFEF pudiese trabajar en un posible sustituto si decide no continuar.







"No me veo líder nada"

El centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Pedri González tiene claro que no se ve como "líder de nada" y que la fuerza del grupo es lo "más importante", y aseguró que es feliz con todo lo que le está pasando porque era lo que quería desde que era "pequeño".

Pedri dejó claro el apoyo al seleccionador Luis Enrique Martínez para que continúe en el cargo. "Luis significa mucho para este grupo, nos ha ayudado muchísimo y ojalá que para mí y por el bien de la selección se quede mucho tiempo", sentenció.