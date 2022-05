Carlos Miquel: "La Fórmula 1 vuelve a estar de moda en España, a la altura de los años dorados"

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, ha ganado este domingo el Gran Premio de España de Fórmula 1 de Montmeló, además, de ascender al liderato después de que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se viese obligado a abandonar el circuito por problemas mecánicos. En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz (Ferrari) aún saliéndose de la pista terminó cuarto y Fernando Alonso (Alpine), que consiguió remontar, fue noveno después de salir en la vigésima posición por un cambio de motor. Narrado por Carlos Miquel, el director el director de COPE GP. Una vez finalizada, ha pasado por un nuevo vídeo de Tiempo de Análisis para dejar sus conclusiones.

"La mejor conclusión de este Gran Premio de España es que la Fórmula 1 vuelve a estar de moda en España. ¿Por qué? Porque hemos tenido 121.000 espectadores, que es la cuarta mejor asistencia de la historia. Solo en los años dorados, 2005, 2006 y 2007, hubo más espectadores. Eso trajo problemas, ha habido atascos, quizás demasiados atascos, quizás demasiados problemas de tráfico, pero sí que es cierto que se ha vivido un ambientazo para ver también una de las carreras más entretenidas en las que destacó la remontada de Fernando Alonso, del vigésimo al noveno, que hubiera podido estar entre los siete primeros con una mejor parada en boxes y con una gestión mejor por parte de la escudería de la estrategia de parada, paró demasiado pronto al principio. En el aspecto de Carlos Sainz, sacó un cuarto que después de cómo iba la carrera no estuvo tan mal porque se torció con una mala salida y con un trompo en la curva 4, lo mismo que le pasó a Verstappen, una curva 4 que en nueve minutos se convirtió en una auténtica trampa en las primeras vueltas. Con el cero de Leclerc significa que está a 12 puntos más cerca. Ahora bien, Carlos es consciente de que tiene que tiene que mejorar su apuesta si quiere seguir luchando por el título Mundial. Mirar si no lo que le ha pasado Checo Pérez, tenía que haber ganado esta carrera y las ordenes de equipo le apartaron de la victoria. Terminó segundo con la vuelta rápida y Verstappen tuvo que agradecérselo de nuevo a su compañero de equipo, se quedó a una victoria de más y nuevo líder en el Mundial, el piloto holandés".

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha logrado la victoria este domingo en la carrera del Gran Premio de España, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, después de que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se viese obligado a abandonar por problemas mecánicos, y asciende al liderato del campeonato, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) han terminado cuarto y noveno, respectivamente.

Leclerc, 'poleman' del sábado, dominaba con mano firme la cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya cuando, en la vuelta 28, empezó a acusar problemas de potencia en su monoplaza y tuvo que retirarse. El mexicano Sergio Pérez quedó al frente tras adelantar al sorprendente George Russell (Mercedes), pero una 'sugerencia' por radio de su equipo allanó el camino para que Verstappen se pusiese líder y firmarse su cuarto triunfo del curso.

Con ello, 'Mad Max' arrebata el liderato de la general del Mundial de pilotos a Leclerc. Además, Red Bull culmina de la mejor manera la cita en Montmeló con el doblete de sus pilotos gracias al segundo puesto de 'Checo', mientras que Russell completó el podio y encabezó la mejora de Mercedes, con Lewis Hamilton quinto tras ser adelantado por Sainz en la penúltima vuelta.

El madrileño, por su parte, salvó un día que arrancó de la peor manera; salía tercero, pero una mala salida le hizo perder dos posiciones y un trompo en las primeras vueltas le lastró hasta el undécimo lugar. Aun así, no se rindió y se aupó a la cuarta plaza final. Mientras, Alonso partió desde el fondo de la parrilla, vigésimo, tras el cambio de la unidad de potencia de su Alpine y consiguió remontar hasta la zona de puntos, llevándose dos puntos gracias a su noveno lugar.

Sainz: "Ha sido una carrera mala de inicio a fin"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que la carrera del Gran Premio de España, en la que ha terminado cuarto y en la que su compañero Charles Leclerc se ha visto obligado a abandonar por problemas de potencia cuando lideraba con solvencia, ha sido "mala de inicio a fin", y ha reconocido que han "sufrido" durante toda la cita.

"Es una pena, ha sido una carrera mala de inicio a fin, con muchos problemas con el volante y, sobre todo, con esa ráfaga de viento que me ha debido pillar entrando en la curva 4", señaló en declaraciones a DAZN sobre su trompo en la séptima vuelta, que le hizo bajar de la quinta a la undécima posición.

Carlos Sáinz, de Ferrari durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló | EFE





"No la he sabido gestionar, me he ido a la gravilla y he dañado el coche en el suelo, iba con muy poca carga aerodinámica el resto de la carrera. Aun así, hemos intentado remontar y al final hemos sido cuartos sufriendo mucho toda la carrera. Es lo que hay", manifestó.

Además, el madrileño reconoció que esta "ha sido una carrera mala para el equipo". "Una pena por Charles, no sabemos exactamente todavía qué ha pasado. Es parte de un campeonato de 23 carreras; siempre va a haber carreras buenas y carreras malas. Esta ha sido una de las peores para el equipo en lo que llevamos de temporada, pero intentaremos rehacernos para Mónaco", finalizó.

Alonso: "Saliendo el último, no se puede pedir más que acabar en los puntos"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que han hecho "un carrerón en cuando a gestión de neumáticos y estrategia" en el Gran Premio de España, ya que "no se puede pedir más" acabando en la zona de puntos después de salir último.

"Salía desde la peor posición. Saliendo el último, no se puede pedir más que acabar en los puntos. Ha sido un carrerón por nuestra parte en cuanto a gestión de neumáticos y estrategia", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El asturiano lamentó que el último 'pitstop' fuese "demasiado largo", aunque "no" cree que "hubiese cambiado ninguna posición"."Estoy muy contento. He salido quinto o sexto en algunos momentos este año y no he conseguido coger puntos, siempre pasaba algo; esta vez, saliendo último y aprovechando para cambiar el motor y sacrificando el fin de semana pensando que no íbamos a puntuar, hemos puntuado. El mundo al revés", expresó.

"Creo que ha sido otro fin de semana raro y no hemos sacado todo el potencial. Igual sexto o séptimo hubiese sido posible, donde acabaron Valtteri -Bottas- o Ocon. Nos falta mejorar y ojalá a partir de Mónaco cojamos una buena racha", continuó.

Por último, el bicampeón del mundo reconoció su emoción por el ambiente vivido en Montmeló. "Entrenamos mucho aquí con las gradas vacías, y cuando llega el Gran Premio en mayo parece otro circuito cuando lo llenas de color y de pasión. Ha sido emocionante correr delante de ellos", concluyó.