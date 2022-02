Rubén Martín: "El Atlético de Madrid ha merecido mucho más en este partido"

Rubén Martín, narrador del Atlético de Madrid en 'Tiempo de Juego' se pasa por un nuevo video de ‘Tiempo de Análisis’ para analizar el empate entre Atlético de Madrid y Manchester United (1-1) de la ida de los octavos de final de la Champions, partido en el que los del Cholo Simeone dejaron buenas sensaciones, teniendo el control del partido, "merecieron ganar", pero sin materializar las ocasiones. Esta eliminatoria se decidirá el 15 de marzo en Old Trafford.

"El Atlético de Madrid ha dejado todo por decidir para el partido de vuelta en Old Trafford contra el Manchester United. Hoy ha acabado la eliminatoria empate a uno, dentro de tres semanas, será el teatro de los sueños el que decida que pasa en esta eliminatoria. Se adelantó muy pronto el Atlético de Madrid gracias a un cabezazo de Joao Félix. El Atlético de Madrid, hay que decir la verdad, ha merecido mucho más en este partido que el empate a uno y hoy ha pasado lo mismo que pasó en el partido del Villarreal contra la 'Juve'. Un equipo que se adelanta muy pronto, pero otro que no tuvo capacidad de reacción. Si lo tuvo el Villarreal cuando la 'Juve' se adelantó, no la tuvo el Manchester United, que solo ha rematado dos veces a portería en todo el partido. Una para meter el gol y otra en el descuento para que se la parara Jan Oblak. Mientras que el Atlético de Madrid, a parte del gol de Joao Félix, ha tenido dos balones al palo, uno de ellos un larguero de Griezmann al final del partido que hubiera sido la victoria del Atlético de Madrid. Injusto seguramente este resultado por los méritos de los dos, pero con muchas esperanzas de que el Atlético de Madrid en Old Trafford pueda clasificarse para la eliminatoria. Recuerden que ya no existe el valor doble de los goles en campo contrario".

El Atlético mereció más ante el United y Old Trafford dictará sentencia

El Atlético de Madrid empató (1-1) ante el Manchester United en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, por culpa de un gol de Elanga a 10 minutos del final, el cual truncó una buena actuación rojiblanca sin premio en el Metropolitano.

Los de Diego Pablo Simeone pegaron primero con Joao Félix a los siete minutos y antes del descanso tuvieron un larguero de Vrsaljko. No había hecho nada el United y tampoco se volvió loco en el segundo tiempo pero, cuando el Atlético parecía tener controlado el choque, Bruno Fernandes se quedó solo para ver el pase de gol.

?? Acaba el partido de ida de la @LigaDeCampeones con tablas en el marcador.



¡La eliminatoria se decidirá en Manchester! ????



• #AúpaAtleti • #AtletiManU • pic.twitter.com/0gOqk2zsWF — Atlético de Madrid (@Atleti) February 23, 2022

Los de Diego Pablo Simeone fueron a por el partido con Joao Félix de nuevo acertado, como el sábado pasado ante Osasuna, para abrir la lata pronto. Tanto él como Correa formaron una dupla de vértigo, con un Lodi también clave, pero en la segunda parte tocó apretar atrás. Resistió el cuadro local hasta que Elanga dio pequeña renta a los ingleses, con la vuelta en Old Trafford dentro de un mes.

Griezmann tuvo otro larguero en el tramo final, que pudo hacer quizá justicia con los atléticos. Volvió la Champions y el Metropolitano se vistió de gala. Pese a ser un año de sufrir, de necesidad de resultados a la vez que se busca el juego perdido, la ansiada 'orejona' empezó como una de esas grandes noches rojiblancas.

El equipo del 'Cholo' fue a morder cuando olió la sangre, fue intenso y ni aparecieron los Cristiano y compañía. El United demostró que vive de chispazos pero no tiene un equipo fiable. El cuadro inglés se fue al descanso sin una clara ocasión de gol y con ese tanto en contra de Joao Félix. El joven portugués venía de lucir ante Osasuna pero una reivindicación en 'Champions' es otro cosa.

Además, Lodi fue un puñal por la banda izquierda.El 'Cholo' apostó por jugar con tres centrales siempre que fuera para presionar y atacar, y se replegó bien con cinco atrás cuando el United tuvo el balón. Los 'red devils' durmieron el balón sin poder avanzar y, de hecho, casi siempre replegando por la subida de líneas del Atlético. En los robos arriba tuvo un par de avisos el cuadro local y al tercero llegó el golazo de Félix.

En una segunda jugada de un córner, Lodi avanzó en vez de retrasar el balón y la colgó para el remate en el aire del portugués."Vuela Atleti", decía el mosaico inicial de la afición y Joao Félix, que venía de despegar en El Sadar, echó a volar a los siete minutos. El guion se puso perfecto para los locales.

AM • BIEN • TA • ZO ??? pic.twitter.com/7bY4CvhG0E — Atlético de Madrid (@Atleti) February 23, 2022

Al United se le vieron las costuras y pasaron el primer tiempo entre posesiones inútiles y alguna protesta al árbitro. Los de Ralf Ragnick se fueron al descanso con centros a ninguna parte y el Atleti con un remate al larguero de Vrsaljko, tras otra acción ganada al otro lado de Lodi. Aún echando de menos a Trippier, el brasileño se propuso ser igual de decisivo por la izquierda. El cuadro madrileño perdonó y en la reanudación apretó el United.

Los 'red devils' se ganaron un poco el sueldo en su visita a España e hicieron retroceder varios metros la defensa rival. Algo encerrado, el equipo rojiblanco sufrió un ataque con más sensación de peligro, pero tocaba dar la talla en defensa. El Atlético estuvo atento al balón parado y al quite en cada tentativa inglesa.

El 'Cholo' pidió el empuje a la grada, sabía que tocaba sufrir, mantener la portería a cero y con Griezmann y Lemar buscó renovar fuerzas arriba. El plan seguía a la perfección, Cristiano sin puntería, pero con el equipo partido, Bruno sin marca se la dio a Elanga. El empate dejó frío al Metropolitano, más si cabe la ocasión de Griezmann y el Atlético tendrá que redoblar el esfuerzo en Manchester para mantener la ilusión por la Champions.

Cerezo: "Hemos merecido ganar, voy muy tranquilo a Manchester"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, remarcó este miércoles, tras el 1-1 contra el Manchester United en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que su equipo ha "merecido ganar", al tiempo que expresó que va "muy tranquilo a Manchester" y cifró las posibilidades de avanzar a cuartos del conjunto rojiblanco por encima del 50 por ciento.

Isabel Díaz Ayuso, Enrique Cerezo, y José Luis Martínez Almeida durante el Atlético de Madrid y Manchester United de Champions League | EFE





"Hemos merecido ganar tranquilamente.Por culpa de los postes y otras circunstancias no lo hemos ganado, pero voy muy tranquilo a Manchester. A partir de que los goles fuera de casa no valen doble, tenemos muchas oportunidades de pasar la eliminatoria allí. Tengo mucha confianza y más lo que he visto hoy del equipo. Está reaccionando bien, ha jugado un buen partido, hemos tenido la mala suerte de los postes y yo creo que sacaremos adelante el partido en Manchester", valoró en declaraciones a 'Movistar+'.

"El partido ha estado muy bien ejecutado. El Manchester ha tirado una vez a puerta que ha sido el gol. Hemos tirado nosotros más veces y sólo hemos marcado un gol. Los dos tenemos que salir a ganar en Old Trafford. Será un lindo partido y espero que tengamos la suerte de sacar adelante esta eliminatoria y pasar a cuartos", apuntó Cerezo, que destacó que Joao Félix "es un magnífico jugador" y será una "baza importante en Manchester como lo será Griezmann y todos los jugadores que salgan". "Creo que tenemos muchas posibilidades, más del 50 por ciento", señaló.