Quique Iglesias: "Rahm supo controlar cabeza y corazón para demostrar que es el número 1 del mundo en golf"

Anoche vivimos un momento histórico con el triunfo de Jon Rahm en el US Open de golf. Es la primera vez que un golfista española consigue la victoria en el abierto norteamericano y 'Tiempo de Juego' fue testigo de ello.

Another first at Torrey Pines! ??@JonRahmpga adds Spain to the list of countries who have produced #USOpen champions. ???? pic.twitter.com/NkIDQ1jV4R