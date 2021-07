Previa de la semifinal Inglaterra-Dinamarca, por Fernando Evangelio: "Se supone que Dinamarca propondrá más"

Este miércoles se disputará en Wembley la segunda semifinal de la Eurocopa entre Inglaterra y Dinamarca. Encuentro que comenzará a las 21:00h y que por supuesto se podrá seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.

Nuestro experto en fútbol internacional, Fernando Evangelio, analiza este encuentro en la nueva entrega de #TiempodeAnálisis

"Qué atractiva semifinal vikinga que tenemos este miércoles en Wembley entre Inglaterra, la anfitriona, la más anfitriona de este torneo porque es la que más partidos le ha tocado jugar en su feudo contra la revelación del torneo la selección que nos dejó a todos con el corazón en un puño hace ahora un poquito más de tres semanas cuando Christian Eriksen se desplomó sobre el Parken de Copenhague. Le resucitaron, le reanimaron los servicios médicos del estadio y a partir de ahí ha sido un torneo muy emocional para la selección de Dinamarca que además juega bien. Ha superado un escollo duro en el último enfrentamiento contra la República Checa pero es una de las selecciones que mejor fútbol han dejado que más ha querido atacar y por lo tanto Dinamarca está, por méritos propios, en esta semifinal.

Vamos a ver a una selección, la de Inglaterra que tiene grandes individualidades, que ha sido una selección bastante pragmática durante todo el torneo, así lo ha elegido Gareth Southgate, el seleccionador inglés y Dinamarca se supone que propondrá más y será más valiente. Asique…esperemos que salga bonita esta segunda semifinal en Wembley entre Inglaterra y Dinamarca".

