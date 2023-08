Pilar Casado: "Juan Nuñez tiene algo especial"

España ha ganado este lunes a Brasil (78-96) y se ha clasificado para la segunda fase del Mundial de Baloncesto 2023 con una actuación estelar de Juan Nuñez. La especialista en baloncesto de la Cadena COPE se ha pasado por 'Tiempo de Análisis' para analizar la gran victoria de los de Scariolo y el partido del joven Juan Nuñez en su primer mundial.

"España ha ganado a Brasil, dicho así, nos puede parecer lógico y normal pero, lo cierto es que nos ha presentado mucha batalla. Bastante batalla entre otras cosas porque ha habido momentos en los que no controlábamos el ritmo de partido. Probablemente, no nos acordaremos dentro de unos años que este fue el partido que nos dio el pase a la segunda fase, que nos sirvió en bandeja los duelos contra Canadá y Letonia.

Pero sí nos vamos a a acordar y, la verdad es que no es muy justo simplificarlo, pero nos vamos a acordar del día en el que ese chaval, al que todos miramos el DNI que es Juan Nuñez, fue el MVP en su primer Mundial y con sólo dos partidos jugados en una Copa del Mundo.

Está demostrando una madurez increíble porque el talento ya lo vemos todos. Sin duda, Juan tiene algo especial y lo está demostrando. No contaba en los planes de Sergio Scariolo para esta Copa del Mundo de 2023, pero la necesidad apretó, y de momento no nos ha ahogado. Así que, en manos del talentazo de Nuñez estamos".

Juan Núñez, MVP del Brasil - España

El seleccionador de España, Sergio Scariolo, se deshizo en elogios ante la gran figura del partido de este lunes ante Brasil, que selló el billete a la segunda fase del Mundial de baloncesto y aseguró que será el líder del equipo durante los próximos 10 años.

"Somos un equipo sin estrellas, pero somos un equipo unido, que conectamos con contribuciones de diferentes jugadores en diferentes partidos. Si tenemos claro que jugamos como equipo tenemos ocasiones para ganar, y si perdemos la mentalidad vamos a sufrir", dijo antes de ensalzar la figura del MVP del partido durante la rueda de prensa.



"Todo el mundo sabe lo que pienso de Juan, confiamos en él para ser el pilar del futuro. La baja de Ricky le ha abierto paso, hemos acelerado el proceso. Pero está destinado a ser uno de los grandes", comenzó.

"No quiero ser hipócrita y, evidentemente, sería difícil verle con el mismo rol con Lorenzo y Ricky aquí, pero está respondiendo. No hay dudas de que está llamado a liderar este equipo los próximos 10 años. Tiene liderazgo, juego, creatividad... es un jugador franquicia", completó. No ha sido el único destacado del partido para el técnico, que no quiso dejar pasar la ocasión para alabar al otro base, Alberto Díaz.

"El puesto base está respondiendo muy bien, en general. Desde luego es lógico, son jugadores con poca experiencia en competiciones de este tipo, que levante curiosidad sobre el rendimiento, pero nosotros tenemos claro que son los jugadores que queremos que lleven a nuestro equipo. No siempre harán un partido tan bueno los dos a la vez".

Pese a la victoria, Scariolo no perdonó los errores que los suyos cometieron: "Tenemos un control del rebote desde hace tiempo muy sólido en los campeonatos, pero obviamente puede haber algún partido en el que con algún rival como Brasil, físico, pueda producirse alguna dificultad", puntualizó.

"Ha habido algún error algo evitable y ha necesitado una corrección fuerte", explicó, en relación a las constantes órdenes durante el partido. "En general ha sido un buen partido. No todo el mundo ha tenido una buena actuación pero es normal, casi nunca lo hace los 12 a la vez", señaló.

"Uno de los problemas de la primera parte han sido los rebotes ofensivos concedidos. Willy no ha hecho su mejor partido, ha hecho muy buenos con España y seguramente jugará bien los siguientes", comentó sobre la actuación del mayor de los hermanos Hernangómez.

España todavía no conoce su rival, que será Canadá o Letonia, pero a Scariolo no le importa cuál de los dos sea: "No espero nada más que dos partidos muy igualados contra dos grandes equipos. Trabajaremos en las cosas que tenemos que mejorar", sentenció.



Rudy Fernández: "Hemos planteado un partido muy acertado en la primera parte"

El español Rudy Fernández, exterior de la selección española, destacó la gran primera parte de su equipo este lunes, fundamental para la victoria ante Brasil (78-96) que dio selló la clasificación a la segunda fase del Mundial de baloncesto.

"Sabíamos que Brasil estaba jugando muy bien, muy sólidos. También los conocemos, muchos de ellos juegan en la Liga ACB. Creo que hemos planteado un partido muy acertado en la primera parte y después hemos puesto un poco más defensivamente. Eso es lo que nos ha dado esta victoria holgada", declaró el capitán en zona mixta.

"Yo creo que es bueno ir de menos a más. Es un campeonato muy largo. Sabíamos que el partido de hoy era muy importante y creo que lo hemos encarado muy bien", añadió.

Además, el jugador del Real Madrid comentó el gran papel de los jóvenes, en especial el de Juan Núñez, base del Ratiopharm Ulm alemán, que lideró al combinado de Scariolo.

"Son piernas frescas; la juventud creo que, por supuesto, siempre ayuda. Y creo que están desbordando su talento y desparpajo, que es un poco lo que también necesitamos de ellos", sentenció.