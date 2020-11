Paco González: "Es más fácil que ganemos Eurovisión a que ganemos la próxima Eurocopa"

Las sensaciones que desprende el juego de la Selección Española en los últimos partidos mantiene con cierto desánimo a algunos de los analistas de Tiempo de Juego.

Su director, Paco González, va "fuerte, pero es que lo creo de verdad. Además, como ser pesimista me va bien para el fútbol, creo que es más fácil que ganemos Eurovisión a que ganemos la Eurocopa".

"Y no descarto que ganemos a Alemania el martes perfectamente, pero la Selección Española de fútbol no tiene ninguna estrella mundial. Y me da la impresión de que podemos jugar bien, porque jugamos bien, y tenemos buen grupo. Pero ninguno es sobresaliente como para soñar con que pasamos de octavos", continuó.

En ese sentido, Paco González cree que "en cualquier cruce nos puede eliminar una Ucrania, que ya nos ha ganado, o Suiza, a la que nos ha costado Dios y ayuda empatarles, incluso teniendo dos penaltis".

Delantera de España vs otras delanteras

Paco González compara las referencias en ataque de otras selecciones europeas potentes que, a su juicio, están muy por encima de las posibilidades ofensivas de la Selección Española: "Piensa en delanteros de Portugal: Joao y Cristiano. En Francia: Griezmann y Mbappé. En Inglaterra: Sancho y Kane. En Alemania: Timo Werner, Gnabry y Sané. Es que tienen muchas más estrellas y mejores delanteros que nosotros. Y cuando nos cuesta hacer gol, tampoco tenemos una seguridad defensiva gigantesca ni un portero incuestionable".

Y concluye su análisis: "Lo tenemos más fácil para ganar Eurovisión, aunque cante Chikilicuatre".

Dicho sea de paso: España no gana Eurovisión desde 1969.

Los penaltis fallados de Ramos, en el punto de mira

Sergio Ramos sale al campo en su partido número 176 (EFE)

España está obligada a ganar este próximo martes frente a Alemania para estar en la Final Four de la Liga de Naciones. El empate casi in-extremis ante Suiza contó con dos penaltis fallados de Sergio Ramos, que privaron a España de la victoria.

Manolo Lama contó en el #TertuliónTJCope de este domingo que Sergio Ramos "está jodido. He hablado con él, y está jodido; no por fallar los dos penaltis, sino por no haber podido ayudar al equipo".

Los exfutbolistas David Albelda y Santi Cañizares coinciden en señalar que Sergio Ramos se bloqueó en el segundo lanzamiento. "Tenemos claro que él lo tiene que tirar, pero hay un momento en que se bloquea. Ese tiro en el segundo tiro es de bloqueo claro. Y somos humanos", recordaba Albelda, mientras que el ex guardamenta señalaba la personalidad del defensa de la Selección: "Sergio Ramos es echado para adelante. Tirado aquel penalti ante el Bayern del que hicieron mil memes, luego tiró ante Portugal a lo Panenka porque es como es, un tío echado para alante. Cuando fallas un penalti, todo son problemas; pero aquel día, todo el mundo habló de la personalidad de Ramos por cómo superó aque error. Ayer, se le hizo de noche ante el portero y se bloquea. Tirar un penalti es complicado, es que pensamos que un penalti es un gol".

España juega frente a Alemania este próximo martes 17 de noviembre en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, a partir de ls 20.45 horas. El partido será retransmitido, en directo, en Tiempo de Juego, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y la narración de Manolo Lama.