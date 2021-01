Paco González: “Comprendo al culé que se lleva las manos a la cabeza viendo a Suárez en el Atleti"

Paco González, director de Tiempo de Juegoy comentarista de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la polémica salida de Luis Suárez del Barcelona este verano y su fichaje por el Atlético de Madrid; y del jugador que ahora lleva el 9 en el club azulgrana, Martin Braithwaite.

"Hoy quería hablar de Luis Suárez. Es verdad que tiene la rodilla hecha polvo, que ha hecho sus mejores 100 partidos y que tiene una cierta edad... es verdad lo que dice Senabre, que muchos barcelonistas como él pensaban que hacía falta una revolución y cambiar cosas en el equipo y que no darían marcha atrás en la máquina del tiempo. Es verdad lo que dice Minguella, que Suárez ganaba una pasta, 14-15 limpios que son unos 30 brutos; y no había otros sueldos muy altos, como Busquets y Alba que fueran fáciles de colocar en el mercado por edad y sueldo. A Suarez sí, sin darle un finiquito tan grande. Siendo así, comprendo más al seguidor del Barcelona que ve a Suárez marcando goles en el Atleti y que ve que el 9 del Barça lo lleva Braithwaite y se lleva las manos a la cabeza; yo también me las llevo".

Luis Suárez, uno de los Pichichis de LaLiga

Luis Suárez, delantero uruguayo del Atlético de Madrid, marcó este domingo al Alavés su quinto gol en cuatro partidos e igualó en la cabeza de máximos anotadores de LaLiga Santander a Gerard Moreno (Villarreal) y a Iago Aspas (Celta de Vigo). El jugador charrúa está en plena forma y sus tantos valen puntos para su equipo. Si la pasada jornada marcó al Getafe para que su equipo ganara 1-0, en la decimoséptima repitió con un tanto sobre la bocina que sirvió al Atlético para superar al Alavés 1-2 en el estadio de Mendizorroza. Con ese gol que sostiene al cuadro en lo más alto de la clasificación, Luis Suárez llegó a las nueve dianas. Las mismas que Gerard Moreno, que este fin de semana rompió su racha de dos partidos sin marcar e hizo uno de los dos tantos de su equipo al Levante.

Ambos igualan a Iago Aspas, que esta jornada no pudo marcar en su enfrentamiento ante el Real Madrid. Y, cerca de los tres, está el centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, que, como Luis Suárez, también marcó al Alavés. Con su gol, alcanzó la media docena. Con cuatro se colocó el medio del Betis Sergio Canales, que desde el punto de penalti marcó al Sevilla. Y, a los tres, llegaron el israelí Shon Weissman, que dio la victoria al Valladolid en el estadio del Getafe (0-1), e Iker Munian, que marcó para el Athletic al Elche.

Un pelotón de jugadores llegó a los dos goles. Lo consiguieron Fernando Niño (Villarreal), Suso (Sevilla), Lucas Vázquez (Real Madrid), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Bryan Gil (Eibar), el holandés Frenkie de Jong (Barcelona) y Jonathan Calleri (Osasuna). En el capítulo de estrenos, aparecieron Sergio León, que hizo el tanto del honor para el Levante frente al Villarreal y Marco Asensio, que parece totalmente recuperado de una larga lesión y celebró uno de los goles del Real Madrid ante el Celta.

Suárez salva al líder

El uruguayo Luis Suárez volvió a aparecer y salvó al Atlético de Madrid al marcar el tanto del triunfo en el minuto 90 (1-2) ante el Deportivo Alavés que consiguió igualar el marcador con diez jugadores tras la expulsión de Víctor Laguardia.

El Atleti celebra la victoria ante el Alavés (EFE)

Marcos Llorente adelantó a los colchoneros en el minuto 41 en un jugada aislada y cuando mejor se ponía el partido para los de Diego Simeone en la segunda mitad. Cuando los vascos se quedaron con un jugador menos, la entrada de Joselu Mato y Lucas Pérez acabó con un gol en propia puerta de Felipe Augusto que igualó el partido con muy poco para el final. Ahí apareció el delantero charrúa del equipo madrileño, para dar tres puntos de oro al Atlético de Madrid en el minuto 90, que le mantienen al frente de la clasificación.