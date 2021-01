Paco González: "El Atlético de Madrid no es el favorito para ganar LaLiga... es el campeón"

Paco González, director de Tiempo de Juego, ya tiene campeón para LaLiga Santander. Así lo vaticina este domingo en Tiempo de Análisis tras la contundente remontada del Atlético de Madrid sobre el Valencia en el Wanda Metropolitano. Con esta victoria, el conjunto de Simeone le saca siete puntos de ventaja al Real Madrid, su máximo competido, y diez al Barcelona.

"El Atlético de Madrid saca siete puntos al Madrid que pueden ser diez, y le saca diez al Barcelona que pueden ser trece. El Atlético de Madrid está en una proyección de puntos cercana a los cien, es decir, a esas cosas que hacían el Barça de Guardiola o el Real Madrid de Mourinho. El Atlético de Madrid tiene al portero menos goleado, al ‘Zamora’, que es Oblak, uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor. Tiene al ‘pichichi’, que es Luis Suárez. Ha recuperado el balón parado para los partidos que se cierran, como se demostró en el partido frente al Valencia en el primer gol. Ha incorporado cosas que no tenía, también en uno de los goles contra el Valencia sacando el balón jugado desde atrás, incluso aunque vengan a presionar. Tiene velocidad para jugar al contraataque cuando se adelanta y le empiezan a dominar. Ha descubierto una falsa posición de extremo para Llorente, que es un hallazgo. Yo es que creo que lo tiene todo así que, no es el favorito para LaLiga… es el campeón".

El Atlético remonta al Valencia para mantener el liderato a siete puntos del Real Madrid

Impulsado por la reivindicación del portugués Joao Félix, pero sobre todo por la voracidad del uruguayo Luis Suárez, autor de su duodécimo tanto liguero en el día de su 34 cumpleaños, el Atlético de Madrid se impuso por 3-1 al Valencia, que hizo un planteamiento valiente, pero tuvo que doblegarse al líder.

Un golazo del serbio Uros Racic desde 25 metros premió la propuesta valencianista en los primeros diez minutos, pero las ganas de Joao por dar razones para ser un fijo en el once acabaron en el empate, y el gran '9' de este Atlético, un Luis Suárez absolutamente diferencial para este equipo, acabó el trabajo, redondeado con el tanto final del argentino Ángel Correa.

El valor de Suárez para el Atlético es incalculable. Festejó sus 34 años volviendo a ser el gran impulso del líder, con el tanto con el que iguala con 12 al punta marroquí del Sevilla Youssef En-Nesyri al frente de la tabla, el séptimo en las últimas siete jornadas y clave para 15 de los últimos 21 puntos obtenidos.

Contestar a una remontada del Atlético en el Metropolitano es, a día de hoy, casi imposible, y aan así el Valencia lo intentó, tanto Cheryshev como Maxi Gómez; pero el contraataque rojiblanco sentenció el duelo con un gol de Correa -que había sustituido a Joao- fruto de una carrera del incansable Llorente a pase al hueco de Carrasco. Un 3-1 que refuerza a un Atlético en su solidez de líder.

Simeone, sobre la ventaja de siete puntos con el Real Madrid y diez con el Barça: "Cádiz"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que su equipo está "compitiendo muy bien" después de la victoria (3-1) este domingo sobre el Valencia, y rechazó polémicas por los cambios de sus estrellas ya que "no está escrito" que los futbolistas tengan que estar los 90 minutos en el campo.

"Dembélé no ha debutado porque no he visto el momento para que entre, Suárez estaba haciendo un partido bueno, ha salido muchas veces en el 60-70, hemos buscado el momento que el equipo lo necesitaba", dijo en rueda de prensa, en una primera pregunta sobre el posible cansancio acumulado de Luis Suárez.

El uruguayo sirvió una nueva remonta a un líder intratable, que mantiene 7 de ventaja con el Real Madrid y 10 puntos con el Barça. "Pensamos en el Cádiz, en seguir mejorando, no nos fijamos en lo que venimos haciendo. Nos costó en el primer tiempo después hicimos un muy buen segundo tiempo haciendo daño al Valencia. La única manera de convivir con este momento es partido a partido", afirmó.

El 'Cholo' fue preguntado por la sustitución de Joao Félix en el día que volvía al once y después de un gol y una asistencia. "No está escrito que los jugadores tengan que jugar los 90 minutos. Joao hoy hizo un gol, hizo una asistencia, hizo un gran trabajo, y entró Correa, hizo un gol, estuvo a punto de hacer otro", apuntó.

"Estamos compitiendo muy bien, salvo el episodio de la Champions con el Leipzig, desde el fin de la cuarentena, hemos mejorado en la dinámica de juego, hay futbolistas que nos han dado más posibilidades y los futbolistas se sienten involucrados. La única manera es mantener la exigencia", terminó.