Juanma Castaño: "Creo que esta es la gota que ha colmado el vaso para que Messi se vaya"

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, habla en 'Tiempo de Análisis' del tema estrella de esta semana: la exclusiva de El Mundo sobre el contratro de Leo Messi con el Barcelona y los 555 millones de euros que le prometió el club para ganar en cuatro años, después de la renovación firmada en 2017. El argentino jugó ayer su primer partido tras salir a la luz esta noticia y fue el autor del primer gol del Barcelona ante el Athletic, un gran libre directo transformado en la primera mitad.

"El tema de la semana es el contrato de Messi publicado por los compañeros de El Mundo: 555 millones en cuatro años, no se nos va a olvidar la cifra. No lo vamos a ganar en la vida pero se nos ha quedado grabado como si fuera un Euromillón, pero no, es el sueldo de Leo Messi. Primero, ¿cómo estará Messi de mal en el Barça para querer irse ganando 140 millones de euros al años, 380.000 euros al día?, y se ha querido ir este verano. Segundo, ¿quién ha filtrado este documento?, ¿a quién le interesa que esto se haya sabido?. Tercero, ¿qué dicen los candidatos Font, Freixa y Laporta?, ¿están dispuestos a que el club le pague ese sueldo a Messi en el futuro?; tienen que mojarse. Y por último, ¿cómo se va a comportar Messi una vez que todo el mundo sabe lo que gana?, ¿le dará pudor?, ¿se siente desnudo?, ¿es esta la gota que ha colmado el vaso para que se vaya?. Yo creo que sí, que no va a aguantar más y ningún club en el mundo le va a pagar lo que le estaba pagando el Barça".

El contrato astronómico de Leo Messi

El diario 'El Mundo' ha mantenido en vilo a todos sus lectores en la noche de este sábado tras anunciar que embargaba su portada. El motivo es la revelación del contrato del astro argentino Leo Messi con el Fútbol Club Barcelona. Un acuerdo que el futbolista firmó en noviembre de 2017 y que finaliza el 30 de junio por el cual, según el citado diario, Messi cobraría 555.237.619 euros, la mitad de la deuda que tiene actualmente el club azulgrana.

#Exclusiva �� El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça: 555.237.619 €



EL MUNDO desvela todos los detalles del vínculo firmado en 2017 entre el jugador y el FC Barcelona, el mayor contrato de la historia del deporte #ContratoMessihttps://t.co/VVpI0eoeXs — EL MUNDO (@elmundoes) January 30, 2021

Según la información publicada por El Mundo, Messi habría firmado uno de los contratos más altos de la historia del deporte, cobrando más, incluso, que las secciones de baloncesto, de balonmano y que cualquier sección polideportiva del Fútbol Club Barcelona. El argentino, de hecho, cobraría 138 millones de euros por temporada entre fijo y variable, más dos primas: 115 millones de euros por aceptar la renovación y un plus de 78 millones por 'fidelidad' al conjunto azulgrana. Una situación que podría haber agravado, según el citado diario, la ruina económica en el conjunto azulgrana.

#ContratoMessi La lectura de las cláusulas muestra la servidumbre de Bartomeu ante Messi. Los más de 500 millones de coste son la mitad de su deuda. Gana casi el doble de lo que cuestan el baloncesto, el balonmano y todo el resto de secciones del club https://t.co/3i5MrZQQjN — EL MUNDO (@elmundoes) January 30, 2021

Messi denunciará a El Mundo

Leo Messi mueve ficha después de que este domingo el diario El Mundo desvelará las cifras de su renovación con el Barcelona en 2017. Según el diario, Messi habría cobrado 555.237.619 euros desde su renovación en 2017.

"La cifra total es la suma de salario fijo, derechos de imagen, una serie de primas multimillonarias inéditas hasta la fecha, dietas y un rosario de variables dependiendo de diversos objetivos", desvela la información.

Messi marchándose a los vestuarios tras ser expulsadoRFEF

Por temporada, Leo Messi cobraría 138 millones de euros brutos entre salario fijo y variables. Además, el acuerdo incluía dos primas --115.225.000 euros de prima de renovación y 77.929.955 euros en prima de fidelidad--.

A nivel de cifras netas, tras impuestos, la información apunta a que Leo Messi habría ganado 297 millones de euros como "cómputo neto" de este último contrato, algo más de la mitad respecto a las cifras en bruto.

Según informa Helena Condis, los abogados de Messi preparan una demanda contra el El Mundo por desvelar su contrato. También estudian emprender acciones legales contra las personas del Club que conocían el contrato de Messi. Esto supondría señalar al expresidente Josep María Bartomeu, también a Jordi Mestre, el que fuera vicepresidente del club blaugrana y al CEO de la entidad, Óscar Grau.

��Los abogados de Messi preparan una demanda contra el El Mundo por desvelar su contrato. También estudian emprender acciones legales contra las personas del Club que conocían el contrato de Messi. @tjcope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) January 31, 2021

Esta noticia aparece en mitad de la carrera electoral en el Barcelona. Según ha informado Manolo Oliveros en Tiempo de Juego, desde la candidatura de Joan Laporta, se considera a Messi como un activo generador de ingresos. Se merece todo lo que ha ingresado y que son partidarios de que Messi continúe con unas condiciones favorables tanto para Messi como para el Club.

Víctor Font, por su parte, piensa que Messi se ha ganado hasta el último euro que el Barcelona le ha pagado. Y por último, Toni Freixa no ha hecho todavía comentarios al respecto de este tema.

Koeman apoya a Messi y critica la filtración

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman consideró que "hay gente a la que le interesa hacer daño al Barça y a Messi" después de vencer por 2-1 al Athletic de Bilbao y tras la publicación del contrato del jugador argentino en el diario 'El Mundo': "Lo que ha salido en la prensa ha sido con muy mala intención y quiere hacer daño a un jugador que ha hecho mucho para el fútbol español y para este club. Hoy Messi ha vuelto a demostrar que es un ganador nato que sabe ponerse en el partido a pesar de todo", añadió el técnico holandés en rueda de prensa.

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, en rueda de prensaMIGUEL RUIZ / FCB

Preguntado por si este tipo de informaciones pueden provocar que Messi se vaya, Koeman respondió que no sabe "si estas informaciones pueden hacer que Messi quiera irse", ya que "hay que saber cómo ha salido esto en la prensa, porque no puede salir, pero no hay que dejarse desconcentrar por este tema". Además, dijo que no entiende "que se relacione" el mal momento económico del Barça con Messi "cuando lleva muchos años demostrando su cualidad futbolística y ha ayudado a hacer este club más grande y a ganar títulos muy grandes". Y sentenció que "si la filtración la ha hecho alguien del club está muy mal y esta persona no debe tener futuro en el club".