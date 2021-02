Laporta: "Tengo indicios de que Messi se quiere quedar"

Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona, estuvo este lunes en los mcirófonos de 'El món' de Rac1 y ha hablado de la filtración del contrato de Leo Messi y que apareció este domingo en diario El Mundo.

Laporta considera que "vulnerar la confidencialidad de un contrato profesional es delito. Lo que sospeche yo no es relevante. Espero que no salga del club, pero me temo que va por ahí" y añade que si él gana las elecciones "intentaré averiguar quién ha sido el que ha filtrado el documento. También le preguntaré al presidente de la Liga".

El candidato a la presidencia del club blaugrana confirma que envió un mensaje de ánimo al argentino, pero este no le ha respondido.

Dejando a un lado la filtración del contrato, Laporta cree que Messi va a seguir en el Barcelona: "Haré lo posible para que Messi siga en el Barça. Tengo indicios de que está bien en Barcelona, ​​que se quiere quedar. Necesita confiar en un proyecto deportivo para seguir ganando Champions" y además está a favor de que el próximo presidente "tiene que hacer todos los esfuerzos para que Messi sigue en el Barça".

"Leo genera muchos más ingresos que el dinero que cuesta. Hemos hecho un estudio y genera un tercio de los ingresos totales del Barça", reconoce Joan Laporta.

A pesar de tener esos indicios de continuidad, Laporta también muestra nerviosísmo sobre este tema teniendo en cuenta a la situación actual que vive el Barcelona: "Algunas manifestaciones no ayudan a que Messi se quede en el club, tampoco la situación de desgobierno. Queríamos hablar con Leo y hacerle una propuesta que se ajuste a las posibilidades económicas del Barça".

También ha hablado de la situación actual del club culé, situación provocada "por la dejadez de la junta anterior", según apunta el expresidente del Barcelona y confirma que "la horquilla de pérdidas es entre 150 y 250 millones de euros".

Sobre su candidatura, Laporta dice que se presenta "para dar tranquilidad" y recuerda que "ya lo hicimos en el 2003 en una situación similar".