Manolo Oliveros: "Fatal el Barça, sigue buscando soluciones que no encuentra"

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, habla en Tiempo de Análisis sobre el mal partido de los azulgranas en el empate ante el Valencia (2-2).

"Fatal el Barça, hay vuelto a dar una mala impresión, malas sensaciones. Ha podido remontar, remontó, es verdad, pero el Valencia sin demasiado, pero eso si con calidad sobre todo por parte de Carlos Soler, de Guedes… qué gran pase para Gayá, luego Gayá centro para Maxi Gómez para empatar, yo creo que merecidamente el partido, en un Barça con muchos fallos en defensa, con muchas dudas por parte de Ronald Koeman. Dudas para nosotros, para los que seguimos al Barça porque vemos como sigue Braithwaite por la izquierda, después Coutinho, después sale del campo Coutinho, para poner a un defensa, para poner a Lenglet y adelantar a Jordi Alba. En definitiva, buscando soluciones que no encuentra, malas sensaciones de nuevo el Barça que solamente con un punto se aleja otra vez más de las zonas privilegiadas de la primera división de esta Liga Santander".

Incapaz de sumar por primera vez esta temporada tres victorias consecutivas en LaLiga Santander, el Barcelona volvió a ofrecer su versión más frágil y se dejó dos puntos ante el Valencia en el Camp Nou (2-2).

A este Barça de cristal se le puede hacer daño con muy poco fútbol. Y encima este sábado se encontró con un rival inspirado que fabricó media docena de ocasiones claras de gol y que incluso pudo llevarse el partido.

Bien arropado atrás y con las líneas muy juntas, el equipo valencianista salió a esperar, explotando la velocidad de Guedes para buscar sus opciones a la contra. Aunque, en su planteamiento, Javi Gracia seguro que no se imaginó que tendría tantas para hacerse con la victoria.

Messi tras el partido ante el Valencia (2-2)EFE

El partido se acercaba a la hora de juego y aún seguía sin dueño, con el Barça por delnate en el marcador, 2-1. Jaume Domènech sacaba en la línea el remate de Braithwaite y Racic no encontraba la meta de Ter Stegen en un tiro franco desde la frontal. Hasta que Maxi Gomez lograba de nuevo la igualada tras adelantarse a Mingueza y rematar, en la posición de '9', una asistencia por la izquierda de Gayà.

Mingueza, Coutinho y Messi pusieron a prueba al portero visitante en busca del tercero, y el Barça acabó jugando con solo tres atrás en su ansia por no frenara su escalada en LaLiga. Pero este equipo no solo tiene problemas para defender, sino también de efectividad. La temporada parece que se le va a hacer larga a este Barça.

Ronald Koeman: "Hemos dado un paso atrás en nuestro nivel"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, admitió que vio a su equipo con "dudas" tras empatar con el Valencia CF (2-2) este sábado en el Camp Nou, además de pedir un "paso adelante" a los más jóvenes para no caer en la "irregularidad".

"No creo que hayamos dado un paso atrás en actitud, pero sí en nuestro nivel. Hubo irregularidad durante el partido, no hemos estado bien durante todo el partido, perdimos el control, perdimos balones en defensa y vi al equipo con dudas. La edad de muchos jugadores puede influenciar al no tener esa experiencia, y esto es un trabajo con tiempo donde los jóevenes sobre todo tienen que madurar", analizó.

Preguntado por el primer gol del Valencia, el técnico culé lamentó que Diakhaby rematase "solo solo". "Por lo menos tienes que saltar y defender bien esas jugadas a balón parado" (...) Al margen de esto, creo que hemos tenido momentos de buen fútbol, hubo ciertos momentos que al perder el balón nos crearon peligro defensivamente. Ahí estuve pensando en jugar con tres atrás para controlar más el partido en ese sentido", dijo.

EuropaPress

"El calenadrio es muy apretado para todos los equipos y más para los grandes que juegan en Europa. La distancia es bastante grande pero hay que luchar y dar lo máximo para recuperar los puntos", sentenció Koeman, que también quiso explicar la suplencia de De Jong y el cambio por Busquets en el tiempo de descanso.

"Tuvo molestias este viernes y según nuestros médicos era un riesgo jugar desde el principio. En mi opinión pensaba que era lo mejor sacar a Frenkie (De Jong) al descanso. No cambiamos a Busquets porque lo hiciera mal, también nos permitía jugar de forma diferente en ataque", finalizó.