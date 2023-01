Manolo Lama: "Es una realidad, el Real Madrid no está bien"

Manolo Lama, narrador de Tiempo de Juego, analiza en 'Tiempo de Análisis' la derrota del Real Madrid ante el Villarreal, en la que el equipo de Carlo Ancelotti presentó varios

"Bueno, pues es una realidad: el Real Madrid no está bien. Ganó en Valladolid, y cómo ganó. Ganó en Cáceres, y cómo ganó. Y en Villarreal ha perdido. Ha perdido por varios motivos. Uno, primeros minutos de pájara absoluta. Jugadores sobrados, que querían sacar la pelota como si fuesen Beckenbauer o la excelencia del fútbol. Segundo problema: muchos, muchos errores ofensivamente. Vinicius ha tenido tres claras de gol, y ha sido de embotarla. El Madrid, sin ideas, a trompicones, poniéndose a remolque solo en ese momento tratando de remontar. Y eso habla de que los jugadores que vienen del Mundial no están enchufados, o de que Ancelotti todavía no les ha apretado la tuerca y no les ha exprimido. Hay jugadores muy fuera de tono, Modric está cansado, Kroos no se vale solo en el centro del campo, y arriba Benzema no está siendo Benzema. Vinicius sigue siendo el mejor, pero sigue sin tener gol, y solo Courtois, que ha sido el que les ha salvado de una mayor goleada, ha evitado, él y los postes, que el Villarreal ganara más claramente. De los amarillos, esto. Esto es el equipo de Setién, el que hemos visto hoy. Por eso deberíamos de recordar a la gente del Madrigal que hay que tener paciencia con entrenadores como Setién, que cuidan la pelota y les da igual que venga el Madrid o el Ourense, ellos siempre van a jugar cuidando el balón e intentando jugar un buen fútbol"

Parejo: "Hemos competido muy bien los 90 minutos"

El jugador del Villarreal Dani Parejo declaró este sábado, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Real Madrid, que su equipo competió "muy bien los 90 minutos" del choque.

"Contentos. Creo que hemos preparado muy bien el partido, hemos competido muy bien los 90 minutos. Creo que en muchas fases del partido hemos sido superiores a ellos", dijo Parejo a Movistar+.

"Lo de hoy ha sido un plus. Otra vez (los aficionados) nos han llevado en volandas. Ha sido un ambiente espectacular y se lo dedicamos a ellos. Ganar al Madrid no es nada sencillo y estamos muy contentos. Seguimos la racha y ahora, a pensar en el siguiente partido", agregó.

Parejo cree que "la presión ha sido clave". "Incluso uno de los goles ha venido después de un robo. El míster plantea mucho que quiere ser muy presionante arriba llevar la iniciativa", explicó.

"Jugamos contra un gran equipo que sabíamos que si no hacíamos todo muy bien nos iba a poner las cosas muy difíciles e íbamos a sufrir, pero creo que el equipo estaba concienciado, estaba muy, muy mentalizado e hizo lo que tenía que hacer", indicó Parejo.

Lucas Vázquez: "Por pequeños detalles no nos llevamos algo de aquí"

El defensa del Real Madrid Lucas Vázquez achacó la derrota (2-1) encajada este sábado por el conjunto blanco en su visita al campo del Villarreal (2-1) a "pequeños detalles" que, a su juicio, decidieron la contienda a favor del equipo castellonense.

"Creo que ha sido un partido abierto con ocasiones por los dos lados y al final por pequeños detalles no nos llevamos algo de aquí, así que a seguir trabajando porque esto es muy largo", señaló en declaraciones a Movistar +.

No obstante, el jugador del Real Madrid reconoció los numerosos problemas que los de Carlo Ancelotti tuvieron en los primeros minutos del encuentro, en los que el Villarreal estrelló un balón en un poste.

"Quizá la primera hora nos ha costado un poco la salida del balón y llegar con claridad arriba, pero a veces pasan estas cosas y habrá que ver los errores e intentar mejorar", indicó.

Mas parco en palabras se mostró el defensa del Real Madrid al hablar del penalti señalado a David Alaba por mano y que significó el definitivo 2-1 para el equipo local.

"A mí me pilla calentando, no tengo una buena visión para poder decir nada. Entonces vamos a confiar en que lo que ha decidido el VAR y el colegiado es lo adecuado", afirmó Lucas Vázquez.

Una derrota que podría situar al Real Madrid a tres puntos del Barcelona si el conjunto azulgrana logra vencer en el encuentro que le enfrentará este domingo con el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano.