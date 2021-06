Manolo Lama: "Paciencia y tranquilidad; ¿Os acordáis de lo que pasó en Sudáfrica?"

La Selección española no tuvo un buen estreno en la Eurocopa tras el empate sin goles ante Suecia. A pesar del 0-0 en Sevilla, el narrador de Tiempo de Juego, Manolo Lama, ha valorado en Tiempo de Análisis el punto logrado por el conjunto de Luis Enrique en un partido con dos partes diferentes.



"Mi estado de ánimo es como el de todos los aficionados de La Roja. Me siento un poco decepcionado, un poco triste… veníamos aquí con la esperanza de ganar, de ver un buen equipo, de golear y nos hemos ido con un equipo espeso y con falta de gol. También tengo que decir que es el primer partido y por un primer partido no podemos condenar a la Selección. España lo que tiene que hacer es clasificarse. Ahora hay que pensar en Polonia. Tenemos que mejorar y tenemos que ir al cruce con la moral para poder ganar un título. Cuando no se gana todas las preguntas cuelan. Hoy es un día de paciencia y de tranquilidad. ¿Os acordáis de lo que pasó en Sudáfrica? Perdimos con Suiza y luego fuimos campeones. Paciencia, tranquilidad… Qué España no ha jugado bien, lo sé. Pero con paciencia y tranquilidad, y creyendo en este equipo puede que nos llevemos un alegrón. Y lo digo de corazón".



España paga la falta de puntería ante Suecia.EFE

España acusa su falta de gol y empata con Suecia en su debut en la Eurocopa La Selección de Luis Enrique dominó en la primera parte, pero volvió a faltarle el gol. Olsen frenó a España. Eslovaquia, líder del Grupo E. España-Polonia, el próximo sábado. 14 jun 2021 - 19:44

???? Cuando te dejas ABSOLUTAMENTE TODO en el campo, solo queda aplaudir.



¡¡Solo faltó el gol, chicos!! Un gran esfuerzo con muy poca recompensa, pero SIEMPRE con vosotros.



???? ¡¡SIEMPRE CON ESPAÑA!! ¡¡#VamosEspaña!!#SomosEspaña#EURO2020pic.twitter.com/BgilpHdQrF — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 14, 2021

???? Luis Enrique, en zona mixta



?? "El campo no ayudaba mucho, los jugadores se han quejado en el vestuario"https://t.co/zod9AUZCxL — Tiempo de Juego (@tjcope) June 14, 2021

Luis Enrique, crítico con el césped

El seleccionador español Luis Enrique Martínez se mostró crítico con el estado del césped del estadio de La Cartuja, del que dijo que no había ayudado a sus jugadores. "El campo no ha ayudado, los jugadores tenían complicaciones para el control. ¿No lo habéis visto? No es una disculpa es una realidad. Los jugadores se han quejado", subrayó el seleccionador español en Telecinco.

El desacierto de Morata; histórico Pedri

El internacional español Pedro Gónzalez 'Pedri' se ha convertido este lunes, durante el partido de la Eurocopa ante Suecia, en el futbolista más joven en debutar con la selección española en la fase final de un gran torneo, al hacerlo con 18 años y 201 días.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La afición española se olvidó de que asistía a un partido de Eurocopa cuando cambió el apoyo a sus jugadores por silbidos a Álvaro Morata. Desestabilizaron al delantero, la apuesta como 9 de Luis Enrique Martínez, que simbolizó la impotencia del equipo, fuera del estreno ante Suecia desde que perdonó la ocasión que nunca puede fallar un delantero centro.