Manolo Lama: "La Navidad se ha adelantado para el Real Madrid y los Reyes Magos le han traído media Liga"

El Real Madrid se impuso este sábado en Anoeta a la Real Sociedad por 0-2 gracias a los goles de Vinicius y de Jovic y es más líder de LaLiga tras los tropiezos del Atlético de Madrid en casa con el Mallorca y del Barcelona en el Camp Nou ante el Betis. Los de Ancelotti tienen ocho puntos de renta en la tabla sobre el Sevilla y nueve sobre el Betis y pese a perder a Benzema por lesión llegarán al derbi del próximo fin de semana con diez de ventaja sobre sus vecinos rojiblancos.

Contando el partido del Real Madrid en San Sebastián estuvo Manolo Lama. El narrador del conjunto blanco en Tiempo de Juego y comentarista de El Partidazo de COPE analizó para el Tiempo de Análisis el triunfo merengue y las posibilidades de que acabe cediendo el título liguero después de la cómoda ventaja alcanzada hasta la fecha.

"Parece que la Navidad se ha adelantado para el Real Madrid porque ha conseguido una victoria importantísima en Anoeta jugando un gran fútbol, con un Vinicius estelar, ganando 0-2 a la Real Sociedad y siendo líder y con ocho puntos de ventaja sobre el Sevilla, nueve sobre el Betis, diez sobre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid y dieciséis sobre el Barça.

Me atrevería a decir que los Reyes Magos le han traído al Real Madrid casi media Liga y no apuesto por la Liga entera por respeto al resto de competidores, pero parece que ahora mismo el Real Madrid con ocho victorias consecutivas, con diez de once en sus últimos partidos, demuestra que está a un nivel muy alto. Sobre todo, por una razón, más allá de todo lo que consiga, y es que ahora mismo el Real Madrid no tiene rival.

Y cuando digo que no tiene rival es porque ninguno de los que le siguen es fiable. Cuando no falla uno, falla otro y el único que continúa con la senda de la victoria es el equipo de Carletto. Por cierto, también ha habido un poquito de carbón porque se ha lesionado Benzema”.

El Real Madrid sale más líder de Anoeta

El Real Madrid venció (0-2) este sábado a la Real Sociedad en la jornada 16 de LaLiga Santander celebrada en el Reale Arena, donde apretaron los locales sin precisión en los últimos metros hasta que llegaron los zarpazos de Vinicius y Jovic en el segundo tiempo, para hacer más líder al cuadro blanco pese a la lesión de Benzema.

Fue el gran pero de la noche para los madrileños, la dolencia de su ariete estrella, un Benzema a los 15 minutos dejó su sitio a Jovic. Tanto el serbio, asistencia y gol, como el Madrid tardaron en funcionar, pero los visitantes aguantaron el empuje de la Real y sacaron los tres puntos para sumar 39 en un sólido liderato.





Una semana perfecta más para los de Carlo Ancelotti, ganando a Sevilla, Athletic y ahora una Real que, pese a las bajas de David Silva y Merino, apretó y mucho en el primer tiempo. Así lo hizo también Anoeta, pero después le faltó fútbol y gasolina, la que se cuestiona en un Madrid que de momento no parece tener límites.

No rota Ancelotti y si lo hace por obligación le sale bien. Jovic, un futbolista inédito prácticamente en el Madrid, se asoció con Vinicius como hubiera hecho Benzema y en 10 minutos del segundo tiempo sentenció el partido. No se habían sentado todos en sus asientos cuando el brasileño arrancaba por banda izquierda y, en una pared con el serbio, hacía su décimo gol en Liga (0-1).

En un saque de esquina llegó el 0-2 de Jovic, bien tocado al primer palo por Casemiro y mejor buscado por el serbio en el segundo. La Real no encontró reacción, pese a la pila de cambios de Imanol Alguacil. Entraron Barrenetxea y Portu y el Madrid reculó por momentos pero ni la grada apretaba tanto ni la Real supo coger la corriente que parecía inclinar el campo hacia Courtois.

El meta belga esta vez no tuvo trabajo, y eso que el primer tiempo fue de alta intensidad. La Real apretó arriba en su presión y el Madrid sufrió en especial por las acciones de Rico y Oyarzabal. La lesión de Benzema, mucho más que un delantero, rompió más de un esquema y los de Ancelotti tuvieron en Militao a su mejor hombre, siempre bien colocado para impedir el remate.

No encontró la Real a Isak, ni lo encontraría sin apenas disparar a puerta, y Vinicius sí acudió al rescate. El brasileño entró con ganas renovadas tras el descanso y encaró sin pensarlo. Con el 0-1 la Real flaqueó y el Madrid olió la sangre para abrochar su octava victoria seguida. Jovic buscó bien ese balón peinado para doblar la renta y Ancelotti pudo empezar a pensar en el Inter.

Con el billete a octavos como primero de grupo en juego el martes, el Madrid anuló con autoridad la posible reacción de los locales, con otro puñado de acciones de Militao. Todo marcha en los blancos, horas después del tropiezo del Atlético de Madrid ante el Mallorca y del Barça ante el Betis, aunque los culés no preocupan ahora mismo. El Sevilla, es segundo a 8 puntos y un partido menos.

Ancelotti no quiere lanzar las campanas al vuelo todavía pese a la ventaja

