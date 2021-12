DIRECTO | Real Sociedad 0 - 0 Real Madrid; Ancelotti sale con todo en Anoeta

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN DEL REAL SOCIEDAD - REAL MADRID EN TIEMPO DE JUEGO





El Real Madrid es líder en solitario de LaLiga Santander con 36 puntos en 15 partidos. Los blancos tendrían ahora mismo cinco de ventaja sobre el Sevilla y seis sobre el Atlético de Madrid. La Real Sociedad, tras la victoria del Betis en el Camp Nou, arranca el choque en quinta posición con 29 puntos en 15 partidos, a siete de los blancos.

ONCE DE LA REAL SOCIEDAD: Muy valiente Inmanol Alguacil que apuesta por un once con muchos atacantes y una doble punta en la que coincidirán el sueco Isak y el noruego Sorloth. En las bandas estarán Oyarzabal y Januzaj. Zubeldia compartirá centro de la zaga con Le Normand por la sanción de Aritz Elustondo.

ONCE DEL REAL MADRID: Sale con todo Carlo Ancelotti que no quiere pensar en la Champions League y el partido del martes en el Bernabéu en el que se jugará la primera plaza del grupo con el Inter de Milán y no se guarda nada. Vuelven Carvajal en el lateral derecho y el brasileño Rodrygo compartirá ataque con Benzema y Vinicius.