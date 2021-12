Manolo Lama: "¿Es el Madrid uno de los candidatos a ganar la Champions? Esa es la pregunta"

Dos grandes zurdazos, de Toni Kroos para romper el partido y Marco Asensio para sentenciarlo, sellaron el liderato de grupo de un Real Madrid que transmite grandes sensaciones, ilusiona al madridismo con una racha sin fin de nueve triunfos consecutivos tras superar a un buen Inter de Milán que se topó con su maldición del Bernabéu.

Tras ese partido, Manolo Lama, desde el Santiago Bernabéu, ha hecho su particular valoración en Tiempo de Análisis del momento que atraviesa el conjunto blanco.

"Bueno el Real Madrid ha cumplido con su objetivo que era clasificarse, además como primero, y evita a un 'coco' en el bombo y, sobre todo, yo creo que lo ha hecho sin despeinarse. Es verdad que Ancelotti no ha querido arriesgar, ha salido con su once titular, luego ha dado minutos a los menos habituales pero también es cierto que, aunque el Inter ha tenido el manejo del partido, en dominio prácticamente no le ha hecho daño a Courtois. Si el Madrid hubiera necesitado más, seguro que lo habría obtenido. Círculo cerrado. Líder, ocho puntos al Sevilla, diez al Atlético, 16 al Barça y primero en la Champions. ¿Será uno de los grandes candidatos al título? Esa es la gran pregunta que ahora todo el mundo se hace pero lo que sí es cierto es que ahora mismo el Real Madrid está de dulce. No de polvorón, de dulce, pero de dulce navideño."

El Real Madrid accede a octavos como primero tras tumbar al Inter

El Real Madridalargó su gran momento de forma para sentenciar la primera plaza del grupo D en la Liga de Campeones después de doblegar al Inter de Milán (2-0) en un partido completo de los merengues, que resolvieron con goles de Toni Kroos y MarcoAsensio, uno en cada parte, a cinco días para recibir al Atlético de Madrid.

Los pupilos de Carlo Ancelotti se comieron el 'caramelito' del primer puesto y ya suman nueve victorias consecutivas. Una más a la buchaca a cinco días de enfrentarse con el vecino y pensar en una estocada a LaLiga. Todo marcha sobre ruedas en la Castellana, incluso cuando falta Benzema como este martes.

El centrocampista alemán marcó un golazo al cuarto de hora. Rodrygo cruzó el balón por toda la frontal y Casemiro -que leyó la jugada a la perfección- dejó pasar el cuero entre sus piernas. Kroos recepcionó y ajustó el punto de mira para batir a Handanovic. Un golazo de bandera que acabó siendo prácticamente definitivo.

Antes del gol, el Inter había avisado con una volea de Brozovic y un disparo lateral de Perisic. Buenas intenciones, más posesión y salida aseada del balón, pero el verdadero peligro estaba en los de casa. Vinicius y Jovic dieron buena cuenta de ello antes de alcanzar la media hora. Los blancos tenían el estoque pero no terminaron de matar a su oponente.

?? Kroos y Asensio liquidan al Inter y el Real Madrid se mete en octavos como primero de grupo



????? Repasa el directo en @COPE con la narración de @lamacope

#UCLhttps://t.co/qIPCyuVJHEpic.twitter.com/ghqEz3vhO0 — Tiempo de Juego (@tjcope) December 7, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Rodrygo estrelló el balón en la base del poste al borde del descanso y -un minuto después- estuvo muy cerca del segundo con un lanzamiento violento que no llegó a buen puerto. El 1-0 no sólo era justo para los blancos, sino que pudo quedarse corto ante la debilidad del Inter en el área contraria. Demasiadas ocasiones y ninguna hizo especial daño a Courtois.

En la segunda mitad, el escenario cambió por completo a los diez minutos con la expulsión de Barella, que se enzarzó en una absurda pelea con Militao. El jugador del Inter intentó propiciar un puñetazo al zaguero brasileño y el VAR alertó de la acción al árbitro. La roja dejó sin capacidad ofensiva a los 'neroazzurri', mermados en campo contrario durante más de media hora.

Inzaghi corrigió el desequilibrio con los cambios y pudo contener al Real Madrid durante casi 20 minutos, pero lo mejor de la noche estaba por llegar en Chamartín. Una auténtica obra de arte de Marco Asensio que sirvió para cerrar el triunfo con un broche perfecto. El disparo del balear, con una gran rosca, terminó besando las redes tras impactar en la madera.

Modric: "Siento que tengo menos de 30 años"



El croata Luka Modric, futbolista del Real Madrid, aseguró este martes que siente que tiene “menos de 30 años”, aunque tenga 36, al ser cuestionado sobre su gran estado de forma tras un encuentro del que fue nombrado mejor jugador tras la victoria frente al Inter de Milán (2-0).

“No sé (ríe). Me siento muy bien. Creo que no hay que mirar los años, hay que mirar lo que haces en el campo y cada vez se notan menos los años porque las carreras se prolongan. Me siento muy bien y siento que tengo menos de 30”, dijo en Movistar + tras el partido.

Un Modric que ponderó el hecho de pasar como primeros de grupo a los octavos de final de la Liga de Campeones: “Muy contento por el partido y el resultado. Queríamos terminar primeros para evitar equipos más fuertes, aunque haya que ganar todo si quieres ganar el trofeo, pero pasar primero es lo mejor”, declaró.





El croata dio su visión de un encuentro en el que el Inter dominó en los primeros instantes: “Eso era parte del plan. El míster nos dijo que dejáramos al Inter tener el balón en su campo y presionar cuando entraban en nuestro campo. Al contragolpe lo hicimos bien y cuando tuvimos el balón lo hicimos muy bien. Hemos hecho muy buen partido, aunque quizá nos gustaría tener un poco más de posesión, pero era el plan del míster y estamos contentos”, comentó.

Modric ensalzó también a la afición madridista que se dio cita este martes en el Santiago Bernabéu, firmando la mejor entrada desde que volvió a abrirse el estadio, aún en obras: “El Bernabéu ha sido una maravilla. Los aficionados nos ayudaron mucho y el ambiente ha sido fantástico”, concluyó.