Manolo Lama: "Hoy el Madrid ha economizado, veremos contra el Chelsea, pero parece que le da justito"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid, valoró en Tiempo de Análisis el empate del cuadro blanco ante el Betis (0-0) que le deja a dos puntos del Atlético de Madrid con un partido más.

"No sé si el Real Madrid estaría pensando en el partido del martes contra el Chelsea, lo que si sé es que hoy el Madrid ante el Betis ha economizado. El Madrid iba con el freno de mano. Había futbolistas con el tanque casi vacío como Modric y Casemiro. El Real Madrid ha tenido ocasiones para ganar, pero el Betis también, por lo tanto el resultado es justo ¿Ha perdido LaLiga el Madrid? Lo sabremos mañana, porque ojo al Barça en Villarreal, el Atleti contra el Athletic de Marcelino y el Sevilla contra el Granada. Un punto es malo, pero mañana los resultados dirán. Lo que parece claro es que al Madrid le da justito ¿Tendrá fuerza y vigor el Madrid para enfrentarse a un equipo físico como el Chelsea, el próximo martes aquí en Valdebebas? Lo veremos. Hoy empate, desilusión, pero hay que olvidar y empezar a pensar en la Champions".

El Real Madrid entregó las llaves del título a sus rivales tras empatar este sábado contra el Betis (0-0) en un partido donde los merengues fueron de menos a más, demostrando que su mente estaba en el cruce de semifinales de la 'Champions', que arrancará este martes frente al Chelsea.

El equipo de Zinédine Zidane sacó la alfombra roja para que Atlético y Barça tengan potestad a la pelea final dejándoles a un lado. Si los rojiblancos y los culés ganan este domingo, la Liga se le pone en chino a un Madrid que quiso, pero no pudo frente a un Betis de mucho nivel. Los andaluces no rechazaron nunca la victoria y apretaron a los merengues hasta el descuento. Es la cuarta visita consecutiva en la que no pierden en la capital de España.

La noche comenzó torcida para el vigente campeón de Liga, muy espeso y casi sin espacios en un once extraño, producto de las rotaciones del técnico francés. Isco, Rodrygo y Asensio fueron titulares en detrimento de un Vinicius que intentó revolucionar el partido, sin suerte, cuando pisó el césped en la segunda parte.

Su compatriota Rodrygo no encontró la tecla para asociarse con Benzema como lo hace últimamente 'Vini' y fue el '9' quien tuvo la más clara en el acto inicial con un disparo desde la frontal del área. Los blancos atacaban gracias a los robos en la medular, pero no por su construcción de juego. El equipo de Manuel Pellegrini estuvo muy equilibrado.

GRAF1716. MADRID, 24/04/2021.- El extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Jr (c) reacciona durante el partido de Liga en Primera División que disputan esta noche ante el Betis en el estadio Afredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Juan Carlos HidalgoJuan Carlos Hidalgo

La segunda parte, con la lluvia cada vez más fuerte, trajo a un Betis todavía más valiente y capaz de comprometer a la zaga del Real Madrid, con Nacho en la izquierda como solución a un Marcelo que sigue muy lejos del que fue. Borja Iglesias tuvo la más clara en un mano a mano que detuvo Courtois cuando todo el banquillo verdiblanco cantaba gol.

Antes hubo otra oportunidad de Guido Rodríguez, un penalti en movimiento que lanzó al centro de la portería. Además, Canales no se cansó de probar fortuna desde la frontal hasta que Zidane hizo 'click' y revolucionó a los suyos a 20 minutos para el final. Hasta entonces, sólo un centro-chut de Rodrygo como hoja de servicios, eso sí, golpeó con violencia en el larguero.

MANO DE MIRANDA

Lo que no sabía el técnico galo es que ya era tarde para reaccionar. Vinicius lo intentó y se pasó de frenada en todas las oportunidades, Odriozola mejoró al equipo y Hazard regresó tres meses después con buenos minutos. Pero no hubo forma de cambiar el 0-0 inicial. Ni tan siquiera con la protesta de los madridistas a una mano de Miranda a ocho minutos para el final.

El VAR no llamó al colegiado Estrada Fernández, que dejó seguir el juego, y el partido llegó a su fin sin un 'uy' que hubiera cambiado el marcador. El Betis -que dejó una gran imagen- se protegió en los minutos finales para no perder un punto muy valioso en su lucha por regresar a Europa la próxima temporada.

Los blancos no pueden contra el Betis.Cordonpress

Por su parte, los de Zidane tiran por tierra el esfuerzo de las últimas semanas y centran sus miras en el Chelsea. Parece que los blancos creen más en sus posibilidades en la Liga de Campeones, que en revalidar un título que se les escapa entre los dedos.