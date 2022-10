Manolo Lama: "No hay que sacar conclusiones negativas de la derrota del Madrid"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', analiza la derrota del Real Madrid en Leipzig (3-2) en Tiempo de Análisis, en un partido en el que al equipo blanco le condenó la primera parte y la falta de contundencia a la hora de defender el balón parado.

“Algún día tenía que llegar la derrota y ha sido hoy en Alemania, frente al Leipzig. Yo creo que no debemos de sacar conclusiones negativas, al Madrid le faltaban muchos jugadores, tres básicos como son Valverde, Modric y Benzema y además reservó a los dos laterales titulares como Alaba y Carvajal.

Es verdad que el Leipzig se jugaba más que el Madrid y de ahí se ha visto más intensidad. No lo digo yo, lo dice el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. El Madrid depende de sí mismo para ser primero de grupo, está en una situación óptima.

Pero sí que es verdad que en el día de hoy, lo que sí podemos contar del Madrid, es que cuando no está Benzema, el Madrid no tiene un 9. Hoy han jugado Rodrygo de falso 9, ha entrado Hazard para actuar en esa posición, pero no tiene ese killer, ese matador, que pueda generar dudas a la defensa contraria.

El Madrid es primero, se va a clasificar primero, pero no es un día para sacar conclusiones negativas, porque queda mucha temporada y el Madrid lo tiene todo encaminado”

Ancelotti: "No he visto falta de intensidad ni actitud"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, defendió a sus jugadores pese a reconocer errores a balón parado que costaron dos goles que cambiaron su plan de partido y afirmó que no vio "falta de intensidad ni actitud".

"No hemos estado atentos a balón parado, hemos encajado dos goles en acciones que habitualmente somos más contundentes y desde ahí el partido ha sido más complicado porque ellos han explotado su cualidad a la contra. Hemos estado cerca de empatar, no he visto falta de intensidad ni actitud. Antes o después una derrota tenía que llegar, duele pero afortunadamente menos que otras porque tenemos otra oportunidad para acabar primeros", dijo en rueda de prensa.

Lamentó Ancelotti el rumbo que tomó el partido que cambió la idea que habían trabajado para castigar al Leipzig al contragolpe.

"Con una derrota aprendes más que con diez victorias seguidas, te vas a focalizar más en lo que no ha salido bien, sobre todo el balón parado defensivo donde habitualmente somos mucho mejores pero puede pasar. El partido lo hemos jugado de una manera que no queríamos, era mejor tener un bloque más bajo y disfrutar de la contra. Ha sido todo lo contrario de lo planteado porque nos marcaron dos que nos hicieron jugar de otra manera", analizó.

Courtois: "Defendimos mal por falta de intensidad"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, fue crítico con la actitud de su equipo en la derrota ante el Leipzig, aseguró que comenzaron el partido "sin agresividad" y defendiendo "mal por falta de intensidad".

"A veces salimos dormidos, sin agresividad ni intensidad y ante un equipo como Leipzig lo pagas caro. El míster nos había avisado que meten muchos goles en sus últimos cinco partidos en casa y aún así salimos mal", manifestó.

"No puede ser que en dos saques de esquina nos metan dos goles y defendamos tan mal en el segundo. Metimos el gol antes del descanso pero en el segundo tiempo hemos fallado muchos pases, controles y no ha sido un buen partido. El tercero te mata para los minutos finales", analizó de forma crítica en Movistar.

Realizó muchos gestos Courtois en la portería hacia sus compañeros fruto de la impotencia. "Como portero desde atrás lo vas notando que no has entrado al partido, cada duelo lo ganaban ellos y pasó en los dos goles, defendimos mal por falta de intensidad".