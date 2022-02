Manolo Lama: "Esta victoria le da tranquilidad al Real Madrid, pero también mucho trabajo a Ancelotti"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en 'Tiempo de Juego' analiza en un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' la victoria de los madridistas en Vallecas. Esta vez, los de Ancelotti "no han hecho un buen partido", pero Lama deja un dato significativo:"En la segunda mitad, el Real Madrid solo ha tirado una vez y ha conseguido el gol de Benzema". Este triunfo mantiene a los blancos líderes en solitario de LaLiga Santander.

"El Real Madrid ha conseguido lo más importante que eran los tres puntos. El Real Madrid no ha hecho un buen partido, hay que dar un dato que yo creo que es significativo, en la segunda mitad solo ha tirado una vez y ha conseguido el gol Karim Benzema, pero esos tres puntos le dan tranquilidad, ahora hay que respirar y esperar mañana a ver lo que ocurre entre el Sevilla y el Betis, le dan calma para preparar el partido frente al PSG, pero también le dan mucho trabajo a Carlo Ancelotti para intentar levantar a este equipo que parece que se ha venido abajo, en lo físico y en lo futbolístico. Ojo que el Real Madrid frente al PSG no tendrá ni a Mendy, ya saben, ni a Casemiro y además está la incógnita de Alaba, es decir, tendría que reconstruir todo lo que es el armazón defensivo. Por eso, hoy hemos visto que en el Real Madrid se necesitan piernas, Valverde, Camavinga, jugadores que le den ese impulso que ahora mismo no tienen, pero Ancelotti sigue pensando que los que le han traído hasta aquí son los que tienen que seguir dándole títulos. Habrá que esperar a ver si cambia el italiano o sigue con la misma idea".

Benzema rescata a un gris Real Madrid en Vallecas y aleja al Sevilla del liderato

El Real Madrid doblegó al Rayo Vallecano (0-1) gracias a una combinación fantástica de Vinicius Junior y Karim Benzema, a siete minutos para el final, que le permitirá seguir liderando con solidez la Liga Santander tras la jornada 26 al margen del resultado de sus perseguidores, que además juegan entre sí en el derbi sevillano.

El equipo de Carlo Ancelotti tiró de talento cuando todo apuntaba al reparto de puntos. Es evidente que los blancos ya no tienen la contundencia del comienzo de curso -apenas hay rotaciones- y que solo algún chispazo, como el de Benzema en el minuto 83, puede cambiar el curso de un partido en el que pudo pasar cualquier cosa.

El protagonismo de la victoria del Real Madrid también debe recaer en Thibaut Courtois, que realizó dos paradas de mucho mérito evitando dos goles cantados. Primero a Mario Suárez y después de Álvaro García tras una doble reacción felina. El belga mantuvo con vida a los suyos y -por suerte para los merengues- la inspiración nació en botas de Vinicius.

El brasileño se asoció con Benzema en muy pocos metros y éste se la devolvió para que el internacional francés marcara a puerta vacía ante la mirada de la defensa franjirroja. Sus 19 goles en LaLiga no solo le mantienen como máximo anotador del campeonato, sino que suponen casi el 40% de los tantos de todo el equipo.

Iraola se la jugó sin miramientos con Nteka y Sylla buscando una reacción -en esos cinco últimos minutos- que nunca llegó a traducirse en el marcador, pero el conjunto de la barriada madrileña quiso morir matando, con la misma actitud que le había hecho tener al líder sufriendo en algunas fases y con el mono de trabajo puesto.

Sergi Guardiola fue el primero en avisar con un cabezazo que rozó el larguero y Álvaro García también sacó tajada de las múltiples pérdidas de los blancos en la salida del balón.La respuesta del equipo de Ancelotti fue tibia, pero fue cuajando con el paso de los minutos. Casemiro vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego al borde del descanso y Benzema chutó al cuerpo de Luca Zidane en el área pequeña.

Sergi Guardiola intenta rematar el balón ante Eder Militao en el Estadio de Vallecas | EFE





El partido se transformó en un 'ida y vuelta' en el que Modric se estrelló con el palo y luego Falcao demostró que sigue moviéndose como pez en el agua dentro del área. Pero Courtois la sacó con la pierna. Todo hasta que apareció Benzema y Vinicius, su nuevo socio, el que rompe el partido por su descaro.

El triunfo es el segundo consecutivo para el Real Madrid, que acumula siete porterías a cero en las once últimas jornadas. Datos que hablan de su solidez defensiva en una semana, sin compromisos entre medias, que enfilan a la Real antes de recibir al PSG. El Rayo Vallecano, por su parte, lleva cinco derrotas seguidas y no gana en Liga desde diciembre. Su buen inicio le da licencia para continuar en mitad de la tabla.

Ancelotti: "Decir que hemos ganado por Courtois es un error"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió que su equipo se llevó los tres puntos del estadio de Vallecas porque fue "mejor" que el Rayo, y aseguró que decir que "ha ganado por (el portero belga Thibaut) Courtois es un error". "Si aparece el portero significa que es muy bueno, ha sido determinante en muchos partidos pero decir que hemos ganado por Courtois hoy es un error. Lo hemos hecho porque hemos sido mejores y lo hemos merecido", defendió Ancelotti en rueda de prensa.

?? @MrAncelotti: "He visto a un equipo con más energía y con más presión arriba. Estamos en el buen camino."#RayoRealMadridpic.twitter.com/mqlwC9Fawc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 26, 2022

Pese al sufrimiento del Real Madrid en Vallecas, su técnico no extrajo nada negativo y todas sus conclusiones fueron positivas en un triunfo importante: "Era complicado por el rival, por su calidad, por el césped. No creo que muchos hayan ganado aquí por una diferencia grande. Había que ganar y hemos cumplido".

Para Ancelotti la entrada del uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo fue clave para lograr la victoria."Es la media que tiene más oportunidad de jugar este partido", dijo cuando fue preguntado por el cambio de Casemiro y la posición de Kroos de mediocentro de cara al PSG."Ha entrado muy bien Valverde y también Rodrygo, han dado energía al equipo en un momento muy importante del partido".