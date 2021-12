Manolo Lama: "El Real Madrid no tiene un jugador que en un primer toque pueda matar"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, recuerda en 'Tiempo de Análisis' la gran temporada de los de Carlo Ancelotti a pesar de empatar a cero ante el Cádiz. Los de Valdebebas llegaban al encuentro con varias bajas por el pequeño brote de coronavirus en su plantilla, lo que obligó a Ancelotti a hacer cambios en el once. Con este resultado hay Liga y el Real Madrid sigue líder con seis puntos más y un partido menos que su perseguidor, el Sevilla, segundo clasificado de LaLiga, que le puede pelear el título.

"Hoy el Real Madrid no ha ganado, pero es verdad que ha merecido ganar. También es verdad que estos es el fútbol. Curiosamente en los dos partidos que el Real Madrid más ha chutado a portería y más ha atacado no ha conseguido sumar tres puntos: Champions frente al Sheriff, hoy frente al Cádiz. En ambos ha llegado y ha tirado más de 30 veces entre dentro y fuera de la portería del equipo rival, pero también es verdad que el Real Madrid en otras ocasiones, recientemente contra el Atlético de Madrid o contra el Athletic de Bilbao chutó muy poco, pero fue muy efectivo ¿Qué ha pasado? Dos razones: una, el Cádiz le ha cortado los espacios, es decir, no ha permitido que el Real Madrid corra. Dos, el Cádiz le ha sabido jugar perfectamente por parejas para frenar a Vinicuis en un lado, Lucas y Valverde en el otro. Luego, la falta de puntería o la falta de decisión final para marcar. El Real Madrid no tiene un killer, no tiene un nueve, no tiene un jugador que el solo pueda en un cabezazo o en un primer toque matar, pero el Real Madrid tiene otro tipo de fútbol combinativo que hoy no le ha funcionado. Hay una buena y una mala. Buena para el Real Madrid que sin su mando, mala para el Real Madrid que hoy hay un equipo que le ha levantado la mano, el Sevilla, que hoy por hoy es el único que puede aspirar a pelearle el título a los de Ancelotti, pero la gran noticia para mí del Real Madrid es que Eden Hazard ha hecho una gran segunda parte. En la primera: banda, uno contra uno, no tiene velocidad, no tiene desborde. En la segunda: jugando por dentro, interpreta el fútbol como pocos, tiene mucha calidad y mucho talento, sabe combinar, descargar al primer toque y ha demostrado que ahí de segundo punta le puede dar al Real Madrid buenas tardes de fútbol. Queda mucha liga y una nueva prueba para los blancos el miércoles en San Mamés".

El Cádiz aguanta el asedio del Real Madrid y rasca un punto del Bernabéu

El Real Madrid se dejó dos puntos (0-0) ante el Cádiz en la jornada 18 de LaLiga Santander celebrada en el Santiago Bernabéu, un monólogo del líder pero sin gol para seguir su racha, dando algo de vida a sus perseguidores en la tabla.

El equipo de Carlo Ancelotti llegaba con 10 victorias seguidas, siete en Liga, pero el ejercicio defensivo del Cádiz logró sumar un punto en el Bernabéu, que no le saca del descenso pero le recuerda su seña de identidad con Álvaro Cervera. El Madrid lo hizo mejor en el segundo tiempo, pero le faltó lo más importante.





Así, los blancos se quedan con 43 puntos, por los 37 del Sevilla con un partido menos, y muy lejos seguirán Atlético (29) y Barcelona (27), también con un partido pendiente ambos. En una semana marcada por seis bajas por coronavirus, la más sensible quizá la de Modric, el Madrid topó con un muro y Ledesma bajo palos.

El Cádiz lo tenía claro y lo hizo a la perfección. El broche amarillo hubiera sido cazar una de las pocas contras que tuvo y llevarse el premio gordo. Negredo en el minuto 74 la tuvo muy clara. Pese a la desesperación de jugar contra un equipo muy encerrado, el Madrid no lo dejó de intentar, con Benzema encargado de repartir juego y Vinicius, Hazard o Kroos buscando al galo.

Lucas Vázquez: "Nos faltó un poquito de fluidez en el último tercio de campo"

Lucas Vázquez opinó, tras el empate del Real Madrid frente al Cádiz (0-0) en el estadio Santiago Bernabéu, que a su equipo le "faltó un poquito de fluidez en el último tercio del campo".

El extremo gallego, que actuó como lateral ante la ausencia de Dani Carvajal, admitió que no lograron estar finos en los últimos metros. "En el fútbol unos días entra y otros no y hoy tocó que no quiso entrar", dijo.

"Queremos seguir en esta dinámica: seguimos líderes, seguimos con buenas sensaciones y vamos a seguir a tope". Lucas Vázquez. #LaCasadelFútbolpic.twitter.com/M3xN027cTO — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 19, 2021

"Sabíamos el partido que iba a ser, lo que ellos nos iban a plantear. Si llegamos a materializar alguna de las ocasiones que tuvimos el partido hubiera sido diferente, pero hay que aprender y seguir en esta dinámica. Seguimos líderes y con buenas sensaciones", indicó a Movistar.

Admitió que al final del encuentro estuvo hablando con el árbitro Santiago Jaime Latre sobre el tiempo que había prolongado. "Estamos viendo ejemplos en la competición, en unos hay ocho minutos en otros dos. A veces se está premiando demasiado la pérdida de tiempo. No es para nada una excusa, pero hay que tenerlo en cuenta también", manifestó.

Lucas Vázquez aseguró que no se fijan en la ventaja que tienen sobre sus perseguidores, sino que piensan en mantener la buena dinámica "del primer tramo de temporada que está siendo muy bueno, y seguir trabajando para que dure hasta el final".