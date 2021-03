Maldini: "Lo tiene difícil el Atleti, el favorito para pasar es el Chelsea, pero confío en el Cholo"

Julio Maldionado, Maldini, el especialista de fútbol internacional en Tiempo de Juego, opina en 'Tiempo de Análisis' sobre el partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Chelsea, tras la victoria de los blue en la ida por 0-1.

"Se la juega el Atlético de Mari ante el Chelsea después del partido de ida en el que el Atleti jugo, para mí, demasiado atrás, no fue en casa, pero como si lo fuese porque lo jugó como local en Bucarest. El Chelsea va a estar sin Jorginho y sin Mount, que son para mí 2 de los tres jugadores más importantes del equipo Jorginho dirige el equipo y Mount que es de los jugadores ingleses más en forma. Tengo la sensación de que no se va a blindar Thomas Tuchel. Sus equipos reciben muy pocos goles, ha estado nueve partidos sin encajar gol desde que llegó, meterá un equipo para ir al ataque. Co defensa de tres Con Kovacic y Kanté y Odoi más arriba. Tiene jugadores para sacar muy bien la pelota, desde la defensa como Christensen, pero la baja de Jorginho es fundamental. El Atleti debe ir al ataque, el Cholo t9ene que ir arriba a presionar, el Cholo lo ha hecho muchas veces, lo hizo contra el Real Madrid y tiene que ir así, apretar. Lo tiene difícil, el favorito para pasar es el Chelsea, pero confío en el Cholo. Joao creo que jugará. Para mi favorito el Chelsea por cómo está jugando, porque está encajando muy pocos goles, a pesar de las bajas claves de Jorginho y Mount".

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha avanzado la titularidad ante el Chelsea de Joao Félix, un "jugador importantísimo" del que necesitan el "nivel altísimo" que mostró al inicio de la temporada, avisando de que "mañana puede ser un día muy bonito" si remontan en Londres.

"He dicho miles de veces que Joao es un jugador importantísimo. Al inicio de temporada tuvo un nivel altísimo y necesitamos a ese jugador. Todos los futbolistas pasan por diferentes etapas a lo largo de su carrera, sobre todo cuando son jóvenes. Ojalá pueda seguir creciendo, de eso se trata la vida cuando uno tiene 21 años, el talento que tiene Joao y la voluntad que debe tener para llegar a ese lugar al que él aspira", explicó Simeone en la prensa.

En este sentido, agregó que "todos" en el club desean que el portugués "crezca en todos los sentidos. Para llegar al lugar que busca tiene que ser completo y para eso hay que tener distintas facetas. Todos los futbolistas trabajan siempre en consecuencia del equipo", recordó.

Joao Félix y Luis Suárez, titulares

El 'Cholo' confirmó que Joao Félix y Luis Suárez serán la pareja de ataque en esta vuelta de octavos de final. "Joao va a jugar desde el inicio y posiblemente mañana sea el día indicado para que Luis corte su racha. ¿Por qué no? Mañana puede ser un día muy bonito. Tienen características distintas, Luis es un delantero rematador y Joao un jugador de mitad de campo. Son diferentes", comparó.

Respecto al Chelsea, avisó de que se enfrentan a "un equipo que está muy bien. No ha perdido con su nuevo entrenador y se siente muy fuerte en casa. El Chelsea está jugando muy bien y nosotros mañana solo tenemos un resultado, que es ganar. Es el objetivo único", recordó, tras la derrota de la ida (0-1).

Por último, Simeone prefiero ocultar si jugaran con dos o tres centrales. "Hemos trabajado los dos sistemas para ver cuál de los dos vemos más oportuno. Después de analizar el partido de ida hemos encontrado situaciones para mejorar. No sabemos cómo van a plantear ellos el partido, pero sí tenemos claro lo que queremos del partido, que es ganar", reiteró.

El centrocampista francés Thomas Lemar, que se ha entrenado al margen durante las dos sesiones de esta semana, ha entrado en la convocatoria para viajar a Londres, donde este miércoles el conjunto rojiblanco tratará de remontar el 0-1 de la eliminatoria de octavos de Liga de Campeones contra el Chelsea.

El interior galo era el único futbolista en duda de la primera plantilla rojiblanca, después de haber tenido trabajo individual durante las dos últimas sesiones, pero finalmente forma parte de la expedición rojiblanca que esta tarde sale hacia Londres, donde mañana jugará a las 21.00 horas (20.00 CET) en Stamford Bridge.

Con su inclusión, el entrenador argentino Diego Pablo Simeone puede contar con todos los futbolistas de la primera plantilla, completa la lista con el portero del filial Miguel San Román y tratará de remontar el 0-1 adverso recibido en la ida en Bucarest (Rumanía) donde el Atlético ejerció como local por las restricciones fronterizas provocadas por la pandemia.

Convocatoria Atlético de Madrid ante el Chelsea Twitter - Atlético

La convocatoria está formada por los porteros Ivo Grbic, Jan Oblak y Miguel San Román; los defensores José María Giménez, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Kieran Trippier y Sime Vrsaljko.

Completan la lista los centrocampistas Geoffrey Kondogbia, Lucas Torreira, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Víctor Machín 'Vitolo' y Yannick Carrasco; y los delanteros Joao Félix, Luis Suárez, Ángel Correa y Moussa Dembélé.