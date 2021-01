Maldini, sobre la relación Sergio Ramos - Real Madrid: "Se necesitan"

"El Madrid necesita a Ramos y Ramos necesita al Madrid". Es la conclusión a la que llega el especialista en fútbol internacional de la Cadena COPE, Julio Maldonado, 'Maldini', en el punto en el que se encuentra la renovación del capitán por parte de la directiva que encabeza Florentino Pérez.

Y aunque "esto no es es nuevo, evidentemente, sí son nuevas algunas circunstancias. La primera: va a cumplir 35 años, es un veterano. La segunda: es claro que Ramos es un jugador importante, decisivo en la última Liga, en el tramo final. Y es verdad que cuando no está él, el equipo lo nota mucho, ya no solo por su capacidad defensiva sino por su carisma como líder", expone Maldini.

Pau Torres, objetivo del Real Madrid para la próxima temporada El Real Madrid aún no ha hecho ninguna oferta formal a Sergio Ramos para su renovación y, mientras, tantea la incorporación del jugador del Villarreal. 04 ene 2021 - 01:18

Oscar J. Barroso / AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

A partir de aquí Maldini contempla la posibilidad de que el defensa prolongue su relación contractual con el Real Madrid, pero ve bien que el conjunto blanco no quiera presentarle un contrato demasiado largo: "Parece lógico que Sergio Ramos pueda pedir más de un año y pueda pedir más dinero, porque entra dentro de lo que es una negociación. También me parece lógico que jugadores de esta edad, como Luka Modric (que va a renovar un año), sólo les ofrezcan un año de renovación. Porque es difícil saber cuándo en un jugador veterano puede llegar el bajón".

Posibles sustitutos para Sergio Ramos en el Real Madrid

'Maldini' se 'moja' y da nombres como posibles sustitutos de garantías para el camero: "También parece lógico, y es normal, que el Real Madrid busque alternativas y, sobre todo, soluciones de futuro. Porque Ramos, renueve o no renueve, uno o dos años, o lo que sea, es evidente que dentro de tres o cuatro años, Sergio Ramos ya no va a estar. El Madrid tiene que estar muy por encima de todo eso y tiene que pensar a largo plazo. Alaba, que si llega me parece un central fabuloso, como ha demostrado en el Bayern de Munich; o un jugador como Pau Torres, le tiene que interesar no sólo al Real Madrid, sino a cualquier equipo, porque es el central español con más proyección, sin duda, para el futuro. Otra cosa es que parece difícil ahora mismo que el Real Madrid pueda acometer económicamente el fichaje de Pau Torres".

Pau TorresGetty

La conclusión que saca es la de que el futbolista y su club "están condenados a entenderse. ¿Qué va a pasar? Creo que no lo saben ni el Madrid ni Sergio Ramos. Creo que Ramos tiene en el Real Madrid el ecosistema perfecto para seguir rindiendo y también creo que el Real Madrid hace perfecto en ofrecerle sólo un año a un jugador de su edad, además de lo emblema que ha sido en el club. Creo que el Real Madrid tiene que estar por encima de todo eso. El Madrid necesita a Ramos y Ramos necesita al Real Madrid porque me parece difícil que rinda en otro equipo como lo está haciendo en el Real Madrid".