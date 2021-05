Maldini, sobre una Selección sin madridistas: "Es bastante lógico analizando jugador por jugador"

Julio Maldonado, 'Maldini', especialista en fútbol internacional, analiza en 'Tiempo de Análisis' la lista de 24 jugadores de Luis Enrique de cara a la Eurocopa donde destaca la baja de Sergio Ramos y la ausencia por primera vez de jugadores madridistas en un gran torneo.



"Ya tenemos lista de la Selección española. Hay dos noticias: la ausencia de Sergio Ramos y la ausencia de cualquier jugador del Real Madrid. Creo que es bastante lógico sinceramente. Yo pensaba que iba a ir Sergio Ramos por lo que significa en la Selección, por jerarquía… pero sin haber jugado los últimos meses se puede justificar perfectamente que no esté por parte de Luis Enrique. Es una decisión que no es fácil de tomar, pero Luis Enrique lo ha hecho seguramente viendo que no podía recuperar a Sergio Ramos para ser titular. Luego si hablamos del Madrid en general podemos empezar a pensar. Asensio no se ha ganado estar en la lista. Isco, tampoco. Lucas Vázquez y Carvajal, lesionados. El único que podría haber entrado es Nacho. Ha hecho una buena temporada y es un central más que te puede jugar de lateral derecho, una posición que España no tiene bien cubierta. Que no esté Nacho tampoco me parece una locura ni una decisión tremendamente injusta. Nacho es un buen central, polivalente, y lo ha demostrado. Es bastante lógico y justificable, analizando cómo están jugador por jugador; unos lesionados y otros en baja forma… no me parece todo este revuelo que se ha armado con que no haya ningún jugador del Madrid sea una cosa tan escandalosa. Me parece bastante razonable".

Rodrigo Jiménez







Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.



After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021





Sergio Ramos, hundido tras su ausencia

Según informó Manolo Lama en El Partidazo de COPE, el capitán del Real Madrid está anímicamente en el peor momento de su carrera tras conocer que se perderá la Eurocopa. La noticia, además, ha llegado mientras el futbolista continúa con la incertidumbre de su futuro y recuperándose de una lesión que le ha dado problemas durante toda la temporada.

Primera convocatoria de la Selección Española sin representación del Real Madrid

La citación de Luis Enrique Martínez para la Eurocopa 2020 pasará a la historia por ser la primera vez en la que no está convocado ningún jugador del Real Madrid.





?? OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



???? Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



???? ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

