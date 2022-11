Maldini: "El Real Madrid es ligeramente favorito pero no ha tenido suerte en el sorteo"

Julio Maldonado, 'Maldini', habla en Tiempo de Análisisdel emparejamiento de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool, eliminatoria que tendrá el partido de ida en Anfield el 21 de febrero; y la vuelta, en el Santiago Bernabéu, el 15 de marzo.

"Ya tenemos el rival del Madrid, es el Liverpool. Se repite la final de la temporada pasada; el Liverpool ha pagado muy caro la derrota en Nápoles, con goleada. El Liverpool está empezando a mejorar mucho, viene de ganar al Tottenham y al Nápoles, poco a poco alcanza el nivel que se podía esperar aunque está echando mucho de menos a Mané. Darwin Núñez ha tenido altibajos en la delantera, no estamos viendo al mejor Van Dijk, los laterales no están teniendo tanto vuelo como en otras temporadas y tiene que recuperar al mejor Fabinho y al mejor Thiago para poder recuperar algo de lo que fue el gran Liverpool de las útlimas temporadas. Ahroa mismo, el Madrid sería favorito, pero no muy claro. De aquí a febrero el Liverpool habrá mejorado y tendremos una eliminatoria bastante pareja. Es una eliminatoria preciosa, el Liverpool en la ida saldrá a tumba abierta, como siempre en Anfield, buscando presionar muy arriba y el Real Madrid, al espacio, le puede hacer mucho daño. El Real Madrid no ha tenido suerte en el sorteo".

Liverpool y Real Madrid se volverán a ver las caras en los octavos de final de la Champions League





Butragueño: "Va a ser una eliminatoria eléctrica"

El director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, aseguró que el enfrentamiento con el Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones "va a ser una elimintatoria eléctrica y fascinante para los aficionados", en la que van a "intentar defender la condición de campeón".



"Es la repetición de la última final, dos equipos históricos, sin duda va a ser una eliminatoria eléctrica, fascinante para los aficionados. Nosostros la vamos a vivir con toda la ilusión, somos el equipo campeón y vamos a intentar defender esa condición, conscientes del rival que vamos a tener enfrente. Va a ser apasionante y vamos a hacer todo lo posible para volver al sorteo de cuartos", dijo.



En declaraciones a Movistar+ después del sorteo de los emparejamientos en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), Butragueño señaló que es difícil prever cómo van a llegar los equipos a los enfrentamientos en febrero, ya que el Mundial que empieza el próximo día 20 "va a tener efecto" en los jugadores y "altera toda la preparación de esta temporada".



"Vamos a jugar en febrero y el Liverpool es un club campeón. Tiene un estadio que empuja mucho, es un rival dificilísimo pero somos el Real Madrid, todo el mundo sabe lo que esta competición significa para nosotros, somo el campeón y lo vamos a vivir con toda la ilusión", añadió.

Modric ante Salah, en la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Real Madrid (EFE)



También destacó que el segundo partido será en el Bernabéu, con el apoyo de la afición, algo que "todo el mundo en Europa sabe lo que significa". "Haremos todo lo posible, confiamos plenamente en nuestros jugadores y vamos a ver lo que sucede. Es el sorteo, ha tocado así, no hay que quejarse", concluyó.

Klopp: "Es una eliminatoria para ilusionarse"

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que el récord europeo del Real Madrid es el "mejor de todos" y que esta es una eliminatoria para ilusionarse: "Lo primero que tengo que decir de este sorteo es que esto es la Champions League. Este es un crece que habla por sí solo y por el que tenemos que ilusionarnos", dijo Klopp a los medios del club.



"Sé que hemos jugado contra el Real Madrid en un par de finales, pero no nos hemos cruzado tantas veces en una eliminatoria de ida y vuelta, así que tenemos que estar ilusionados con esto. El récord del Real Madrid es el mejor. Lo sabemos, pero también sabemos que el nuestro no es malo. Además, tenemos Anfield y todo el mundo sabe lo que eso significa".



Klopp aseguró que es un buen cruce y "muy ilusionante". "Quedan aún varios meses, pero no hace falta mucha imaginación para saber cómo va a ser el ambiente en la ida y la vuelta. Queda mucho por jugarse aún, pero este sorteo nos ha dado algo especial con lo que ilusionarnos", finalizó el alemán.