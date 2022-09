Maldini: "La plantilla del Barcelona da para competir contra el Bayern. Las diferencias se han acortado"

Julio Maldonando 'Maldini', comentarista de 'Tiempo de Juego' y experto en fútbol internacional, analiza en Tiempo de Análisis al Bayern de Múnich. El equipo alemán es el rival del Barcelona en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones este martes.

"Bueno...pues tenemos un partidazo entre Bayern de Múnich y Barcelona. Lógicamente el recuerdo es pésimo para el Barça. El recuerdo reciente del 2-8 de Lisboa, los dos partidos de la temporada pasada donde el equipo azulgrana acabó quedando fuera, perdiendo los dos claramente ante el Bayern, de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Pero tengo la sensación de que esta vez el Barcelona ha igualado bastante el potencial con respecto al Bayern. Ya no solo porque Lewandowski se haya marchado, precisamente, del Bayern al Barça, si no porque el resto del equipo que ha montado, la plantilla, ahora sí le da para competir contra cualquiera en Europa. Y uno de ellos, lógicamente, es el Bayern, uno de los favoritos para la Champions.

Los bávaros no se olvidan de Lewandowski: "No será nunca una cosa del pasado para el Bayern" Müller y Nagelsmann hablaron del atacante polaco durante la rueda de prensa de este lunes. "Seré muy feliz si el público le ofrece una cálida bienvenida", ha señalado el técnico. 12 sep 2022 - 15:56

Tengo la sensación de que el efecto Davies en la banda izquierda del Bayern, el canadiense que ataca y ataca por ese costado, puede hacer que Xavi se decante por Koundé de lateral derecho. Sigo pensando que Koundé en el lateral derecho en partidos imporantes, cuando tienes que marcar a un lateral extremo como es Davies, es fundamental incluso si Sané juega por dentro también. Porque es lo que está haciendo Nagelsmann, dando todo el carril para el canadiense y Sané por dentro. Ahí necesita micho más el refuerzo de Koundé cerca de la banda derecha y luego, lógicamente, Araújo a su lado como central derecho.

Veo muy bien al Barcelona, sinceramente. Le veo espléndido. El Bayern es cierto que ha ganado todos los partidos salvo tres empates, que cedió en Bundesliga. Pero son de estos empates que al final no le preocupan demasiado, porque el día de Monchengladbach pudo golear, empató a uno y fue un accidente. Es verdad que no estuvo bien contra el Stuttgar, se enfadó Thomas Müller por lo mal que estuvo. Y estuvo especialmente mal en el partido en Berlín ante el Union Berlín, donde los cambios de Nagelsmann fueron bastante extraños.

Veo un equipo que ataca peor la profundidad que la temporada pasada. Creo que la baja de Lewandowski no la está supliendo de ninguna manera, ya no solo desde el punto de vista goleador, si no desde el punto de vista del juego en ataque. Y creo sinderamente que las distancias se ha acortado.

Doy ligereamente favorito al Bayern para ganar este partido en Múnich, evidentemente. Pero desde luego creo que el Barcelona ahora sí va a competir contra el Bayern de verdad. Y ahora sí puede sacar un muy buen resultado. Espero a Kimmich y Sabitzer en el doble pivote, y seguramente si no llega Coman jugará Muller por la derecha, en la izquierda Sané, Musiala, ¡ojo a él!, por dentro y arriba Mané, que ya digo...no está de momento, al nivel que se le esperaba".

XAVI DEJA ATRÁS LAS ROTACIONES

El conjunto de Xavi llega a la cita descansado tras la rotaciones realizadas en Cádiz, donde el técnico de Terrassa podría alinear su actual once de gala, en el que apenas bailan dos nombres. Atrás, Eric García volverá a la zaga defensiva, después de dos partidos seguidos como suplente. Así, Araujo se postula como su pareja y Koundé en el lateral derecho. Por delante, Sergio Busquets, Pedri y Gavi podrían formar un día más el trío en la medular, mientras que Ousmane Dembélé y Lewandowski liderarán el ataque.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De este modo, el lateral izquierdo y el último nombre del tridente ofensivo son las principales dudas para enfrentarse en la segunda jornada de 'Champions'. Marcos Alonso ya debutó ante el Cádiz al reemplazar a Alejandro Balde, mientras que los galones de Jordi Alba podrían tener peso en la decisión. En ataque, Raphinha sería el elegido, como ya ha demostrado otras veces el entrenador, aunque la irrupción de Ansu Fati podría valerle para ser la tercera bala 'culé'.

Por su parte, Julian Nagelsmann no podrá contar para la cita con el extremo Kingsley Coman y el defensa senegalés Bouna Sarr. Así, el técnico alemán podría situar a Mané como referencia, junto a Sané, Müller y Musiala. En el caso del FC Barcelona, cuenta con todos los efectivos tras recuperar a Sergi Roberto, ya con el alta médica.

EL BAYERN QUIERE OLVIDAR LOS TRIUNFOS ANTERIORES

El entrenador del Bayern Münich, Julian Nagelsmann, dijo que su equipo debe "borrar del disco duro" los últimos partidos contra el Barcelona, pues el equipo al que se enfrentarán mañana está completamente renovado y con un nuevo espíritu.

"Tienen varios fichajes importante, entre ellos Lewy (Robert Lewandowski) que tienen un papel importante en el equipo. Pero sobre todo tienen un nuevo espíritu", dijo Nagelsmann.

"Las impresiones de los últimos tres partidos contra el Barcelona podemos borrarlas del disco duro", agregó.

En la temporada pasada, el Bayern derrotó dos veces al Barcelona, por 0-3 y 3-0, y en 2020 le propinó una goleada histórica por 8-2 que precipitó una gran crisis del club catalán.

Ahora, Nagelsmann está convencido de que se encontrará con un rival difícil.