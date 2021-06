Maldini alerta de problemas en ataque de Inglaterra en la Eurocopa: "Kane sin marcar es un problema muy serio"

Algo le pasa a la Selección de Inglaterra en la Eurocopa. Inglaterra ha finalizado la fase de grupos líder del grupo D, con dos victorias y un empate. Sin embargo, Julio Maldonado 'Maldini' alerta de la falta de gol.

"Sigue transmitiendo cierta sensación de dudas en ataque. Un equipo con tanto caudal ofensivo como es Inglaterra ha hecho dos goles en tres partidos", si bien es verdad que a Inglaterra no le han metido ni un solo gol.

Inglaterra accede a octavos como primera de grupo tras vencer a la República Checa Un gol de Sterling dio la victoria al conjunto inglés, que se enfrentará en octavos al segundo clasificado del 'Grupo de la Muerte': Francia, Alemania o Portugal. 22 jun 2021 - 20:08

Inglaterra ganó 1-0 a Croacia, empató 0-0 contra Escocia y ha vencido también por 1-0 a la República Checa.

Modric enamora, Inglaterra no tanto. #EURO2020https://t.co/X31GB8BNdJ — Julio Maldonado (@MundoMaldini) June 22, 2021





¿Qué le está pasando a Inglaterra?

Es la gran pregunta. Maldini cree que "Inglaterra ha hecho hecho veinte de los mejores minutos del campeonato por parte de un equipo -los primeros minutos ante Croacia- pero el equipo poco a poco se ha ido viniendo abajo".

El principal problema es el potencial ofensivo, y es que el especialista en fútbol internacional de la Cadena COPE considera que el seleccionador Southgate "no está utilizando bien todo el caudal ofensivo que tiene".

La clave, en el centro del campo

"Creo que un jugador como Rashford está jugando muy poquito. Hoy [frente a la República Checa] ha metido a Sterling por dentro, detrás de Harry Kane, pero al final quiere apuntalar el equipo con un doble pivote Rice - Philips".

"Al final, Inglaterra va a tener un rival durísimo en octavos (Portugal, Francia o Alemania), y seguramente no se atreva a hacer lo que podría hacer, que es meter a Grealish un poquito por delante y jugar con un pivote".

"En la banda derecha ha demostrado que prefiere, antes que a Sancho, a Foden o incluso a Saka, que le falta el nivel competitivo de Sancho, que es más joven pero más hecho".

Harry Kane, de la Selección de Inglaterra, charla con familiares en la grada de Wembley. CORDONPRESS





Y todo este proyecto acaba con que "Harry Kane no ha marcado; y no sólo eso, sino que solo ha disparado una vez entre los tres palos en tres partidos. Harry Kane sin marcar es un problema muy serio para Inglaterra, que no termina de encontrar el caudal ofensivo con todo el talento".

La conclusión que saca Maldini de todo esto es que"como Inglaterra no mejore en ataque, va a llegar mucho menos lejos de lo que mucha gente espera".