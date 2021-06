Maldini: "El fichaje de Agüero es una buena operación que no se podía dejar escapar"

Julio Maldonado Maldini, encargado del fútbol interbnacional en Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis el fichaje del Kun Agüero por el FC Barcelona. El delantero argentino llega a la ciudad condal a coste cero y con 33 años.

"Llega el Kun Agüero al Barcelona y lo primero que hay que hacer es preguntarse varias cosas. Lo primero es si es buen fichaje, si es buena operación y luego dónde va a jugar. Creo que es una buena operación porque llega a coste cero y es un jugador consagrado internacionalmente, es una operación que no podía dejar escapar. Más allá de lo que podía aportar Braithwaite, no tenía un delantero del nivel del Kun Agüero. Dicho esto, no está en su mejor nivel, son ya 33 años y esta no ha sido su mejor temporada ¿Dónde puede jugar el Kun Agüero? Yo creo que de 9 con Messi por detrás. Podría ser un 4-2-4. Con Dembelé por la derecha, por la izquierda Griezmann y luego Messi por detrás y Agüero arriba. Otra idea es dejar fuera Griezmann y jugar con un esquema un poco más conservador. Con interiores como Pedir y De Jong y Busquets de pivote. Creo que va a rendir bastante bien, la forma de jugar del Barça se adapta bastante bien al juego del Kun Agüero".

El FC Barcelona y Sergio 'Kun' Agüero han llegado a un acuerdo para su incorporación al Club a partir del 1 de julio, una vez terminado su contrato con el Manchester City. El jugador firmará contrato hasta la finalización de la temporada 2022/23 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

El 'Kun' Agüero será presentado esta misma tarde como nuevo jugador azulgrana con el siguiente programa:

A las 18.00 horas: firma del contrato en el Palco President Suñol en un acto privado.

firma del contrato en el Palco President Suñol en un acto privado. A las 18.25 horas: sesión fotográfica en el terreno de juego del Camp Nou.

sesión fotográfica en el terreno de juego del Camp Nou. A las 19.00 horas: presentación y posterior rueda de prensa en el Auditorio 1899

El 'Kun' llega libre al FC Barcelona, pues firmará un contrato que empezará a partir del 1 de julio, y cierra así una etapa de 10 años en el City, tras perder la final de la Liga de Campeones este sábado ante el Chelsea pero con casi 400 partidos disputados, 260 goles marcados y 15 títulos ganados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, también se puede anunciar la llegada del defensa internacional español Eric García, pero su presentación no sería hasta el martes, para dejar así el lunes el protagonismo al 'Kun' Agüero, pero antes de que se concentre con la Selección Española.

El todavía jugador del Manchester City, Sergio 'Kun' Agüero se encuentra en Barcelona para pasar una revisión médica personal, tal y como informa nuestro compañero Víctor Navarro. El jugador argentino ya pasó la noche en un hotel de Barcelona, después de haber perdido la final de la Champions League con el Manchester City el pasado sábado.

???? El Kun Agüero lleva dos horas en el interior de esta clínica de Barcelona



?? Pasa una revisión médica privada antes de marcharse a la Copa América



??@ESPORTSCOPE#FCBlivepic.twitter.com/VCtmANd0oj — Víctor Navarro (@victor_nahe) May 31, 2021

A pesar de esta situación, el club blaugrana tiene la idea de anunciar el fichaje para después de la Copa de América que tiene previsto que comience el próximo 13 de junio, siempre y cuando finalmente la Conmebol acabe encontrando nueva sede tras las renuncias de Argentinas y Colombia.

El primer fichaje del Barcelona de cara a la próxima temporada será el defensa citizen Eric García. Tal y como ha informado Víctor Navarro, la idea del club culé es presentarlo este martes antes de que se concentre con la Selección Española el próximo miércoles.