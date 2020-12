Maldini: "Espero que la Superliga no se haga, porque sería matar el espectáculo y al resto de equipos"

No podía faltar en cope.es el análisis de Julio Maldinado 'Maldini', especialista de fútbol internacional de COPE, sobre una de las noticias que más debate ha producido en las últimas horas: la creación de una Superliga europea. Algo que comentó esta semana el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y el presidente de LaLiga Javier Tebas en El Partidazo de COPE.

“Escuchando a Javier Tebas hablando con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE de la Superliga, esa Superliga que quieren montar equipos grandes, los principales equipos de Europa, estoy bastante de acuerdo con Tebas, es una idea que al final puede acabar con la gallina de los huevos de oro. Me explico, lo voy a decir muy rápido, la sensación que tengo, más allá de que eso por supuesto dejaría en una tercera división al resto de equipos que son el 99% y por supuesto las ligas nacionales devaluadas en todos los sentidos, creo que ni siquiera esa Suerliga Europea tendría la emoción que muchos pensamos, por varias razones, insisto lo voy a decir muy rápido. Primero: porque la excelencia tiene mucho que ver con que no sea habitual, si todos los años tenemos los mismos paridos, aunque sea entre los grandes sistemáticamente, todos contra todos, al final esa excelencia se va a perder. Segundo: porque lógicamente estos equipos están acostumbrados a ganar y si no es a ganar sí a estar peleando hasta la última jornada las ligas, eso obviamente no va a pasar, habrá equipos que estén a mitad de tabla y otros equipos que estén en la parte baja, imaginemos al PSG en la zona medio-baja o al Real Madrid o al Bayern de Munich, ¿qué pasará cuando ese equipo ya no tenga posibilidades ni de entrar en la zona alta de la tabla? Yo creo que perderá mucho interés y luego al final un partidazo que suena maravilloso en la Champions, como el que vamos a ver Barça – PSG, se quedará en un partido más. A lo mejor incluso en un partido intrascendente. Todo esto sería matar la gallina de los huevos de oro de los equipos grandes. Yo tengo muchas dudas de que eso vaya a funcionar en el fútbol, no es el baloncesto, además espero que no se haga, porque creo que el fútbol está bien como está, la Champions está bien como está, quizá con alguna remodelación, esa emoción se perdería. Sería matar el espectáculo y el resto de equipos que son el 99%”.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, pasó este lunes por El Partidazo de COPE para repasar los frentes abiertos en el fútbol español. En especial la posible creación de la Superliga europea y las declaraciones de Florentino Pérez en la Asamblea de socios del Real Madrid 2020.

Ha vuelto usted a dar entrevistas tras las palabras de Florentino, después de mucho tiempo sin hacerlo. ¿Por qué?

“Ha tocado un tema muy importante, el de la Superliga, y lo ha tocado él, que parece ser que es el que está detrás de este proyecto. Es algo que desestabiliza muchísimo al sector audiovisual y de patrocinadores. Genera una incertidumbre que no es buena y creo que hay que dar la visión de LaLiga”.

¿Intenta Florentino hacerle daño?

"No lo sé. No tengo esa sospecha. Lo hace pensando que eso puede generar lo que él cree. Yo creo que no es para tanto lo que se filtra a los medios de comunicación. Es todo tan clandestino…"

Ya no es tan clandestino

"Pero no es la Superliga de la que se hablaba en algunos medios. Bartomeu se refirió a ella en su última rueda de prensa deprisa y corriendo. No he visto a nadie que venga a LaLiga, lo cuente y diga lo que están haciendo. Hay que salir a hablar porque se está desestabilizando el sector audiovisual. En 2021 es el concurso de los derechos audiovisuales nacionales y esto no ayuda para poder sacar el valor que creemos tener. Hay que salir a decir claramente que no haySuperliga, ni va a haber, que no es un proyecto de 20 equipos, es de cuatro o de dos y que van a estar en contra las ligas europeas, la UEFA y la FIFA".

¿Desde cuándo no habla con Florentino Pérez?

"Dos meses hace. Hablamos en una cena del tema de la Superliga, de cuestiones de fútbol nacional e internacional… Florentino no quiere irse de la liga española, pero considera a medio-largo plazo que seremos como una segunda división. No me lo ha dicho solo a mí, lo ha dicho en comidas con clubes y con periodistas".

¿Ha comido con Miguel Ángel Gil Marín?

"Me he tomado un café con él. Me ha dicho que no hay nada, como ya me lo viene diciendo hace tiempo, pero no solo él, también otros clubes. Uno de los grandes de Europa, que teóricamente está en esa Superliga, me escribió un mensaje y me dijo: ‘esta vez no he estado en el pub a las cinco de la mañana’. No lo veo".

"Florentino Pérez no es una persona que se tire a la piscina. Es una persona responsable que no hace locuras. Yo lo que vi ayer fue que dijo que iba a impulsar, no que tiene todo firmado y que se han reunido 18 clubes y se han repartido el dinero, que ese es el gran problema porque uno siempre gana más que otro. Esto sale en los medios, no hace falta saber quiénes escriben ciertas cosas, lo cercanos que son al presidente y de dónde viene… Lo sabemos y todo lo que está saliendo viene de periodistas más afines".

¿Para el socio del Real Madrid será más atractiva la Superliga?

"Depende. El primer año será más atractivo, cuando no ganen alguno de los grandes irán enfadándose y cuando lleven cuatro o cinco años sin ganar nada, sus aficionados se enfadarán porque son clubes que han crecido en la victoria y sus aficionados están acostumbrados a ganar. En cinco años habrán matado a todos los aficionados, no solo nacionales si no también a los internacionales porque solo gana uno".

Sería un modelo como el de la Euroliga.

"Ha matado las ligas. Han caído muchísimo y Europa tiene un problema porque el baloncesto nacional en Italia y en España ha caído de valor. Los derechos audiovisuales de la ACB comparadlos con lo que eran y lo que son ahora".

Pero los aficionados la siguen con interés.

"Creo que ni la Euroliga funciona como ellos quieren que funcione ni la ACB. El Barcelona no se metió para la Final Four e iban al Palau 1.000 personas. Cuando no te metías entre los primeros la gente se hartaba y pitaba al equipo. No estoy viendo que vayan tantos entre semanas en la Euroliga. Y veremos a nivel audiovisual si no están las expectativas mínimas que ellos esperaban".

¿Quién necesita más a la otra parte el Real Madrid a LaLiga o LaLiga al Real Madrid?

"Es una relación bilateral o reciproca. En LaLiga sus ingresos audiovisuales son muy importantes, de sus presupuestos más del 50%, que eso se lo vaya a generar la Superliga tengo mis dudas… pero aquí en España no será igual. Si funciona la Superliga se va a hundir el fútbol nacional".

¿Qué les puede ofrecer a Real Madrid y Barcelona para convencerles?

"No tengo que ofrecer nada, si no convencerles de que es un proyecto equivocado. Si no se mueven de su idea yo no me voy a mover de la mía. 40 clubes no están con este concepto y mi obligación es defender los activos de los clubes españoles y defender esta competición que es una industria con peso en el PIB y que genera 180.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos".

Florentino Pérez pide cambios en el fútbol actual. Durante la Asamblea de Socios celebrada, de forma telemática, en la mañana de este domingo, el presidente del Real Madrid quiere un fútbol "más competitivo y emocionante": "Todos somos conscientes de la complejidad de este momento de adversidad, el impacto de la pandemia nos obliga a hacer una reflexión profunda porque nada volverá a ser igual. El fútbol necesita nuevas fórmulas que lo hagan más competitivo y emocionante", declaró.

Y mandó un guiño directo a la propuesta de crear una Superliga Europea, y una alusión explícita al presidente de la UEFA, Gianni Infantino: "El modelo de fútbol europeo necesita un nuevo impulso y se demandan nuevos cambios para este deporte, que es el más apasionante y el más global. El fútbol tiene que hacer frente a este nuevo tiempo y ahí estará el Real Madrid, buscando siempre, como dice Infantino, lo que debe ser prioritario, que son los intereses de los aficionados".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la Asamblea de Socios en 2020

"Es momento para la austeridad"

La situación económica del club pasa por un "momento de austeridad". El presidente del Real Madrid destacó que las cuentas "han estado marcada por los efectos del Covid, y que marcará los presupuestos para este año. Los efectos han sido de gran impacto".

Y pese a la pérdida de ingresos por tiendas, márketing y restaurantes, "la ausencia de público ha provocado una importante caída de ingresos, como ha ocurrido en todos los clubes de fútbol. Hemos llevado una gran reducción de gastos para mantener nuestra solvencia económica. Agradezco a los jugadores y técnicos que, junto a los ejecutivos del club, decidieron rebajar voluntariamente su retribución para evitar tomar medidas drásticas".