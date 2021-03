Maldini: "Deschamps responde a temas extrafutbolísticos para no llevar a Benzema"

Julio Maldonado, 'Maldini', comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE y especialista en fútbol internacional, habla en Tiempo de Análisis de la lista de la selección francesa para los partidos de la fase de clasificación para el próximo Mundial de Catar. Una lista de 26 jugadores en la que no figura el delantero del Real Madrid, Karim Benzema.



"Una nueva convocatoria de Francia, de Deschamps, y una convocatoria más en la que no está Karim Benzema. Es evidente que esto tiene que ver con algo extrafutbolístico. Francia, en cuanto a delanteros, lleva a Mbappé, Dembélé, Ben Yedder, Martial, Griezmann y Coman. Es evidente que Deschamps sigue respondiendo a temas extrafutbolísticos para no llevar a Karim Benzema. Desde luego sería titular en cualquier selección del mundo. Benzema es uno de los delanteros más en forma del momento junto a Lewandowski. Mbappé puede jugar de ‘9’, pero lógicamente se escora un poco más a la izquierda. Es evidente que Francia ha sido campeona del mundo sin Benzema, pero Deschamps está dejando de convocar a un futbolista que puede aportar mucho más. Francia es un equipo que tiene una buena nómina de delanteros. Tiene un estilo distinto de centrocampistas de más trabajo. Un delantero como Benzema le vendría de maravilla para generar todo lo que genera en el Real Madrid. Me parece que nos perdemos a un Benzema para darle un poco más de brillo a la selección francesa. Es evidente que no tiene que ver con asuntos futbolísticos".





Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! ���� #FiersdetreBleuspic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2021

Camino a Catar

El camino hacia el Campeonato del Mundo de Catar 2022 queda abierto en Europa desde esta semana, con cincuenta y cinco selecciones decididas a reservar uno de las trece plazas designadas a la UEFA que formarán parte del cartel de una fase final atípica, prevista para noviembre y diciembre del próximo año, con treinta y dos equipos nacionales.







Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

�� @Benzema ��

⚽ 8 goles

�� 6 partidos

�� ¡Iguala su mejor racha goleadora en el @RealMadrid!#RealFootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2021





El Real Madrid y Benzema insisten

El francés Karim Benzema, con su doblete en Balaídos, acumula 186 tantos en la liga española, con lo que iguala con Carlos Santillana en la tabla de goleadores del Real Madrid en la competición doméstica. De esta manera, a Benzema tan solo le preceden el portugués Cristiano Ronaldo, máximo artillero blanco con 312 tantos, Raúl González (228) y Alfredo di Stéfano (216).