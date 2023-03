Maldini: "Cualquier cosa que no sea que el Madrid pase ante el Liverpool será una catástrofe, ¿sería posible?"

El especialista de fútbol internacional de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, Julio Maldonado 'Maldini', calienta motores desde este lunes de cara al Real Madrid - Liverpool de esta semana.

"Tenemos el partido de vuelta entre el Real Madrid y el Liverpool en octavos de Champions. Lógicamente, el Madrid, con tres goles de margen, no es que sea muy favorito: es que cualquier cosa que no sea que el Madrid no pase será una catástrofe".

"¿Pero es posible esa catástrofe?", se pregunta Maldini: "Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Real Madrid: saber que está jugando contra un equipo poderoso que no está en su mejor momento pero que está teniendo dientes de sierra hasta el punto de que hace poco le hizo siete goles al Manchester United".

Exhibición para la historia del Real Madrid en Anfield.EFE





"El Madrid tiene que pensar que es un equipo que, desatado, puede hacer mucho daño. Además, el Madrid lo que necesita -y seguramente Ancelotti ha hecho eso- es concienciar al equipo de que tiene que salir pensando que no hay tres goles de margen porque si no se te puede complicar".





Eliminatorias que casi se atragantan

Maldini recuerda dos eliminatorias recientes en las que quedó muy cerca de una sorprendente eliminación: "Al Madrid ya ha habido dos eliminatorias que ha tenido prácticamente resueltas o muy bien encauzadas como ésta que casi se le escapan. Recuerdo un 0-3 con la Juventus en Turín con aquel golazo de Cristiano Ronaldo de chilena en la vuelta, el Madrid se clasificó con un gol de penalti muy al final de Cristiano cuando el partido se iba a la prórroga. Estaba ganando la Juventus 0-3".

"Y luego la eliminatoria de la temporada pasada contra el Chelsea en la que, lógicamente, el Chelsea remontó, llegó a estar clasificado, remontó un 1-3 de la ida y luego el Real Madrid al final pudo reaccionar y se clasificó con muchos apuros".

"Con lo cual, ante un equipo que tiene futbolistas como Darwin, como Salah, como Gakpo, como Fabinho -que está mejorando mucho-, donde también he visto bastante mejor a los laterales, sobre todo el día del Manchester United a Robertson y Arnold, el Madrid tiene que salir con mucha concentración sabiendo que tiene que ganar el partido. Tiene que intentar ganar el partido, y si al final no lo consigue ganar y le vale ese margen de tres goles, perfecto".

"El Liverpool va a dejar muchos espacios, eso es evidente porque lo hizo en Anfield. Y lo tiene que hacer más todavía el miércoles porque el Madrid tiene tres goles de margen, con lo cual, tiene que atacar desde el principio pero yo espero un partido en el que el Liverpool salga absolutamente desatado".

"Veremos si Ancelotti apuesta por el control de Modric y de Kroos para aguantar un poquito la pelota y frenar el ritmo del partido. O si prefiere un ritmo más contragolpeador en el que podría cambiar de posición, por ejemplo, Fede Valverde".

Arrancando como merece unan gran semana futbolera chicos. Os espero el miércoles desde el Bernabeu en @MovistarPlus, comento el Real Madrid vs Liverpool.

Y el jueves en Sevilla también en @MovistarPlus en el Real Betis vs Manchester United.

Seguid siendo felices!! pic.twitter.com/bagXugQuUL — Julio Maldonado (@MundoMaldini) March 13, 2023

Se trata de "un partidazo que disfrutaremos, por supuesto" en Tiempo de Juego este miércoles, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 21 horas.