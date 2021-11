Maldini: "El Barça sigue vivo en la Champions, pero va a tener que mejorar todavía bastante"

El FC Barcelona ha ganado este martes al Dinamo Kiev (0-1) en el NSC Olimpiyskiy de la capital ucraniana gracias a un solitario gol de Ansu Fati en un partido gris y sin brillo pero bien solventado por un equipo blaugrana que obtiene una vida extra en esta Liga de Campeones y pasa a ser segundo de grupo y a depender de sí mismo.

Tras ese partido, Julio Maldonado 'Maldini' ha querido hacer su particular análisis del partido de los azulgrana en Tiempo de Análisis.

"Ha ganado el Barcelona 0-1 en un partido en el que el Barça ha tenido algunos momentos buenos, sobre todo los primeros minutos, con bastante rapidez en el movimiento de balón, con bastante circulación pero, poco a poco, el Barça fue bajando el nivel. Ha terminado ganando con ese gol de Ansu Fati, ha tenido recuperación en Ansu Fati, me ha gustado el partido de Busquets, me ha gustado bastante el partido de Nico y, sobre todo, me ha gustado la segunda parte de Dembélé. La reaparición de Dembélé le ha dado al Barça una profundidad que no tiene, le da variantes que no tiene por el costado derecho, incluso por dentro también, y creo que el Barça por fin va a poder encontrar los dos extremos que necesita para hacer un fútbol mucho más brillante y ser mucho más vertical, que no lo está siendo, y que lo puede ser con Ansu Fati por la izquierda y Dembélé por la derecha. Por lo demás, hoy el Dinamo de Kiev me ha gustado más que en el Camp Nou, ha sido un equipo que ha tenido mucha más presencia en ataque y que ha creado problemas. Ter Stegen ha estado bien ante las ocasiones rivales y hoy hemos visto a un Dinamo de Kiev algo superior al que vimos en el Camp Nou. En cualquier caso, el Barça ha ganado un partido, sin demasiado brillo, que necesitaba ganar. Partido clave, partido decisivo, ahora se la jugará contra el Benfica, que hoy ha perdido ante el Bayern. El Barça sigue vivo en la Champions aunque va a tener que mejorar todavía bastante, tengo sensación de que va camino de ello, pero tiene que mejorar todavía bastante si quiere ganar al Benfica en el Camp Nou".





Un gol de Ansu Fati, a veinte minutos para el final, dio la victoria al Barcelona ante el Dinamo de Kiev (0-1), en el Estadio Olímpico de la capital ucraniana, y le mantiene con vida en la Liga de Campeones, donde tendrá que certificar ahora su clasificación para octavos de final ganando al Benfica en el Camp Nou.

Arrancó el Barça eléctrico, pero su fútbol espumoso apenas duró diez minutos. En el primer ataque visitante, Zabarnyi rechazó un disparo a Memphis, cuando el punta neerlandés se disponía a fusilar a Bushchan. Sergi había recuperado para su once a Ansu Fati y Frenkie de Jong, restablecidos ya de sus respectivas lesiones, y el equipo parecía tener otro aire de inicio, con sus líneas adelantas, la presión alta y una marcha más en el intercambio de posiciones y la circulación del balón.

Pero eso duró lo que tardo el Dinamo en empezar a salir hacia la portería de Ter Stegen como alma que se llevaba el diablo. El inofensivo equipo del Camp Nou se tornó en el Olímpico de Kiev en un conjunto que contragolpeaba con fiereza a la menor ocasión. Sobre todo por banda derecha, donde Tsygankov le ganaba la partida a Alba y Ansu Fati una y otra vez.

De las botas de Tsygankov salió la primera que tuvo Shaparenko, que le pegó mordida con la zurda en su primera llegada al área visitante. En la segunda, dispararía desviado ante la salida de Ter Stegen, que poco antes había sacado con la pierna izquierda un remate de De Pena. Eran los mejores minutos de la escuadra ucraniana, que se había hecho con el partido mediada la primer mitad. Aunque el Barça se recuperaría en la recta final del primer tiempo para sembrar la duda en la zaga local.

El imberbe Barça de Sergi Barjuan se marchaba al descanso sin haber disparado ni una sola vez entre los tres palos, pero con la sensación de que podía jugar de tú a tú a su rival en la desapacible noche de Kiev, algo que en su situación actual no podía considerarse una mala noticia.

El guión del partido no varió tras la reanudación, con el Barça intentando adueñarse del balón e imponer su juego posicional y el Dinamo buscando sorprender a su rival en el repliegue para sembrar el caos en cada transición. En uno esos contraataques, Karavaev busco sin éxito la escuadra de la portería visitante, cuando estaba a punto de cumplirse la hora de partido.

El VAR revisaba -y anulaba- un penalti que el árbitro había señalado sobre AnsuFati, y Sergi sentaba a Gavi para dar a entrada a Dembélé, que volvía jugar un partido oficial cinco meses después de sufrir su enésima lesión muscular.





Dominaba el Barça de nuevo en esta fase, y por fin obtuvo el premio del gol. La defensa desviaba un centro de Mingueza desde la derecha y el balón caída frente a Ansu Fati, quien remataba con violencia al fondo de la red de la portería de Bushchan a veinte minutos para el final. Era el tercer gol del hispano-guineano esta temporada y el segundo de los azulgranas en este Champions. Un gol que acabaría valiendo oro.

La verticalidad de Dembélé, muy activo en los minutos que estuvo en el césped, apareció en el descuento para servir un balón a Balde en una contra, pero el lateral azulgrana cruzó demasiado su disparo, aunque el Barça, a la postre, ganaría el partido. El primero en el que logra el triunfo como visitante esta temporada.

El entrenador interino del FC Barcelona, Sergi Barjuan, ha señalado que la victoria ante el Dinamo Kiev (0-1) que permite a su equipo estar segundo en el grupo es un "golpe en la mesa importante" de cara a creer en las opciones de clasificación para los octavos de la Liga de Campeones.

"Cuando dependes de ti mismo te liberas y te genera confianza y te permite entrenar mejor. Este golpe en la mesa que hemos dado es importante y hay que seguir trabajando, porque para marcar gol tenemos que hacer muchas cosas y muchos movimientos", manifestó en rueda de prensa.

Sergi celebró el triunfo y reconoció que era "muy importante" ganar. "Todos lo sabían. En la previa se notaba que había tensión. Creo en el trabajo, en el seguir el camino que nos ha llevado a la victoria, y veremos cómo afrontamos el próximo partido pero esto te ayuda a trabajar mejor y a que los jugadores perciban mejor el mensaje", argumentó.

"En el partido, excepto en momentos puntuales de ida y vuelta, hemos estado aplicados. El equipo va creyendo en sí mismo y si es un punto de inflexión o no... Al final todo es trabajar", apreció.

Una victoria que llega tras una charla motivadora de Sergi antes del partido. "En la charla previa al partido, como 'culer' que soy, les dije que era un partido muy importante para el club. Había muchos jugadores de la cantera y lo han entendido perfectamente. Si ganábamos, dependíamos de nosotros. Y dependemos de nosotros", celebró.

"Quería que lo dieran todo y lo sudaran, luego el resultado era otra cosa, pero he tirado de sentimiento. Les he dicho que todavía no se había ganado fuera de casa, buscando otro guión. No sé si ha funcionado o no la charla pero hemos ganado", añadió al respecto.