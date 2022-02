Maldini analiza el fichaje de Aubameyang por el Barça: "No llega en su mejor momento"

Aubameyang se va a convertir en nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. El delantero ha rescindido su contrato con el Arsenal en las últimas horas y, a la espera de que sea oficial, será el noveno delantero con el que podrá contar Xavi Hernández.

Julio Maldonado 'Maldini', experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, ha querido valorar en Tiempo de Análisis la nueva incorporación azulgrana y cómo puede encajar en el sistema de juego del equipo.

"Bueno pues ha habido un mercado de fichajes por supuesto muy importante pero, sobre todo, voy a hablar del jugador que ha llegado al Barça: Aubameyang. Quiero decir varias cosas. Lo primero que hay que decir es que Aubameyang no está en su mejor momento, más allá de su indisciplina, no está en su mejor momento de forma. Es evidente que no es el mejor Aubameyang con respecto a las últimas tres o cuatro temporadas. Es un jugador que va muy bien al espacio, es muy rápido, de hecho, la gran velocidad de Aubameyang es lo que le ha llevado a estar donde está en el Arsenal. Yo recuerdo al Aubameyang del Borussia Dortmund con Klopp que fue magnífico y yo creo que, poco a poco, ha ido reciclándose desde ser extremo hasta ser delantero centro. Lo digo porque pensando en el Barça, yo no descarto que con la lesión de Ansu Fati, le vaya a utilizar bastante Xavi Hernández como extremo izquierda. Lo que pasa es que el Barcelona es un equipo que los partidos, normalmente, los domina, presiona mucho en campo rival y construye su juego en campo contrario, con lo cual va a tener pocos espacios. Y ahí creo que le va a costar un poquito más. Buen delantero en cualquier caso, no llega en su mejor momento y tampoco es el estilo del Barça al que mejor se puede adaptar."

El Arsenal rescinde el contrato de Aubameyang

El Arsenal confirmó este martes la liberación, de mutuo acuerdo, de Pierre-Emerick Aubameyang, que ya puede fichar por el Barcelona. El delantero gabonés llegó al Arsenal procedente del Borussia Dortmund en enero de 2018 a cambio de unos 60 millones de euros y en su primera temporada completa en el equipo, en la 2018/2019, consiguió la Bota de Oro.

Su mejor momento como 'Gunner' llegó a la campaña siguiente, cuando fue pieza clave para que el equipo, ya dirigido por Mikel Arteta, ganara la Copa de Inglaterra contra el Chelsea con un golazo suyo incluido.

'Auba' ha llevado el brazalete de capitán durante las dos últimas temporadas y media y ha participado en un total de 162 encuentros, marcando 92 goles en total. "Le deseamos a Auba lo mejor en el próximo capítulo de su carrera y le agradecemos su contribución al club", dijo el Arsenal en un comunicado.

??? Aubameyang deja de ser jugador del Arsenal



???? El delantero ya puede fichar por el Barcelona



???‍???? Aubameyang se ha ejercitado este martes por primera vez con sus nuevos compañeroshttps://t.co/xVjPQVi9dm — Tiempo de Juego (@tjcope) February 1, 2022

El buen rendimiento del gabonés llevó al Arsenal a renovarle de forma millonaria en 2020, con un sueldo de unos 350.000 euros semanales. Sin embargo, su rendimiento cayó en picado desde entonces y en la campaña 2020/2021 apenas marcó 15 goles, su peor registro desde que llegó del Borussia Dortmund.

Esta temporada, Aubameyang, que solo ha hecho cuatro goles en la Premier League, fue apartado del equipo a principios de diciembre por un acto de indisciplina. Volvió tarde de un viaje personal y se saltó los protocolos contra LA COVID-19. El castigo de Arteta fue más allá y Aubameyang no ha entrado en una lista del Arsenal desde el 6 de diciembre.

Aubameyang deja de pertenecer al Arsenal.cordonpress





Tampoco estuvo exenta de polémica su participación en la Copa África, ya que el delantero dio positivo a su llegada a Camerún tras haber estado el día de antes de fiesta en Dubai. Esto provocó que la federación gabonesa le devolviera a Londres antes de terminar el torneo. Desde entonces, Aubameyang se ha ejercitado en solitario en la ciudad deportiva de los 'Gunners', mientras sus compañeros fueron a Dubai a entrenarse, a la espera de resolver su futuro.

Primer entrenamiento de Aubameyang

El Barcelona vivió el lunes una última jornada de la ventana invernal del mercado de fichajes trepidante que cerró con el fichaje del jugador del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang encarrilado, aunque su incorporación todavía no es oficial.

El presidente del club blaugrana Joan Laporta aseguró en la mañana de este martes que esperan presentar al gabonés durante esta semana. A pesar de ese deseo de Joan Laporta, el Barcelona todavía no ha enviado a LaLiga el CTI de Aubameyang que le tiene que conceder la Federación Inglesa y que solo se lo dará si rescindió con el Arsenal antes de las 00h.

El Barça ha afrontado este martes una nueva sesión con la mente puesta en el encuentro de este domingo ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.





Esta mañana 1 de febrero, en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, los culers se han vuelto a calzar las botas, y en esta sesión se ha podido ver a Aubameyang junto a Ousmane Dembélé, los dos grandes protagonistas del mercado blaugrana y que compartieron vestuario en el Borussia Dortmund.

???? Aubameyang ha completado su primer entrenamiento con el @FCBarcelona pese a no estar presentado oficialmente



?? Se le ha visto ejercitándose junto a Dembélé



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/83KXB1Ap2U — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 1, 2022