Maldini: "Alemania ataca mucho mejor que defiende"

Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del partido que jugará España contra Alemania a las 20.00 horas, en el segundo partido de los hombres de Luis Enrique en el Mundial de Qatar tras la victoria, por 7-0, ante Costa Rica.

"La selección alemana perdió contra Japón pero no me dio mala sensación Alemania, sobre todo en la primera parte. Creo que Alemania fue superior en el primer tiempo a Japón, le creó peligro, le hizo el gol de penalti, le pudo hacer el 2-0 anulado por un fuera de juego milimétrico, generó ocasiones, y sobre todo lo hizo con lo que pretende esta selección alemana, que luego tiene sus carencias, pero con dominio, con un medio campo Kimmich-Gundogan y con Musiala, que creo que en vez de jugar por delante, como estaba jugando en el triángulo, jugó demasiado a la izquierda y eso le perjudicó. Le funcionó mal a Flick, creo que lo va a cambiar contra España. Juntará mucho a Musiala y creo que le ayudará más a Gundogan y a Kimmich y desde ahí, hacer bastante más daño e intentarle quitar la pelota a España, aunque será difícil. Alemania, al contragolpe, puede hacer daño. Tiene a Havertz de falso 9, que es un jugador que hace daño al espacio. Yo creo que jugará Haverz también, las llegadas por las bandas, tendrá más peligro con Raum, por la izquierda, que con Süle por la derecha, o en Kehrer. Tiene un problema en el lateral derecho. Es un equipo que ataca bastante mejor que defiende, eso es evidente, y el problema que tiene Alemania es que España le va a dominar, porque es muy difícil que España no te domine. Desde el punto de vista defensivo, Alemania tiene muchas carencias con los centrales. Veremos si juega Schlotterbeck pero sí que es evidente que tiene un problema. Es mejor en ataque que en defensa, claramente. Viene muy tocada tras la derrota ante Japón, y ha hecho una mala Nations League. Flick viene muy tocado y veremos hasta qué punto es capaz de aprovechar todo eso, con el recuerdo del 6-0 de España en la Nations League. Alemania va a competir muy bien. No se recupera Sané y eso es una buena noticia para España, es un jugador muy vertical. Si España es capaz de que Kimmich, Musiala y Gundogan no agarren la pelota, tendrá mucho ganado. Alemania se la juega, el empate ni le vale, necesita ganar. En ese ida y vuelta que propone Alemania, España puede hacer mucho daño"

Alemania, necesitada, mide la candidatura de España

Alemania, siempre imponente por nombre pero atrapada en su peor dinámica en Mundiales, eliminada por Corea del Sur en Rusia 2018 y golpeada por Japón en su decepcionante estreno en Qatar 2022, mide este domingo las opciones reales de España tras su histórico inicio con la mayor goleada en una Copa del Mundo, a Costa Rica (7-0), que le volvió a sentar en la mesa de las favoritas.

Una España de récords en su puesta de largo en Qatar. Un grupo de jugadores alejados de los focos de la presión que compiten sin mirar el pasado. Aquellos viejos temores del día del debut los enterraron a base de fútbol y pegada. Con el inconfundible sello de Luis Enrique Martínez. Con presión alta, dinamismo con balón, movimiento continuo para dar opciones de pase. Borrando del campo a Costa Rica, reduciendo al rival a su mínima expresión.

Los siete goles en una exhibición que intimidó al mundo del fútbol e instaló a España en el elogio, encontró un hambre de gloria que provocó que no se pensase en levantar el pie ni negociar esfuerzos. Luis Enrique defiende que tiene 26 titulares y los que saltaron desde el banquillo así lo mostraron. Carlos Soler y Álvaro Morata convirtieron a España en la que más aportación tiene de suplentes. Al equipo con más posesión (hasta 82%) y pegada del Mundial (7 goles en 7 remates a puerta).

Repetirlo. Sostener en el tiempo tal nivel de excelencia es un imposible. Máximo respeto a una Alemania herida, pero máxima confianza en mandar a una candidata para casa. Luis Enrique nunca repite equipo y no parece que la goleada histórica le vaya a cambiar el paso. Entre dos y tres retoques se esperan.

Flick: "Admiro mucho a Luis Enrique"

Hansi Flick, seleccionador de Alemania, que se medirá a España este domingo en el partido de a segunda jornada del grupo E del Mundial de Qatar 2022, comento este sábado que aprecia "mucho a Luis Enrique", su homólogo en la Roja, que ha formado "un equipo joven y de calidad".

"Admiro mucho a Luis Enrique, siempre charlamos algo y nos divertimos haciéndolo. Ha formado un equipo muy joven y de calidad. Mi jugador favorito español, que es Thiago, no está. Y eso dice claramente lo bueno que es este equipo", respondió Flick, que hace dos años ganó el 'sextete' con el Bayern Múnich durante la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar este sábado en el centro de prensa principal del Mundial de Qatar 2022.

"España tiene muy claros todos sus automatismos, es un equipo que me gusta mucho; y Busquets es el corazón de este equipo", indicó a el seleccionador de Alemania, que se vio sorprendida el pasado miércoles por Japón, que la derrotó por dos goles a uno.

Flick compareció solo, sin ninguno de sus jugadores, ya que prefirieron pagar la multa a que uno de ellos se tuviera que desplazar desde Al Shamal, donde Alemania tiene instalado su cuartel general, a unos 120 kilómetros al norte de Doha, la capital de Qatar.

"No queremos obligar a ningún jugador a hacer un viaje tan largo; mañana tenemos un partido muy difícil y tienen que estar listos para el entrenamiento de esta tarde, el último antes del encuentro", manifestó el técnico de la tetracampeona, que se medirá a la Roja en el estadio Al Bayt de la localidad de Al Khor.

"Creo que lo podíamos haber hecho tranquilamente allí, tenemos un centro de medios excelente; y la rueda de prensa la podíamos haber hecho perfectamente allí; pero tenemos que aceptarlo. Como tantas otras cosas", comentó, no sin cierta ironía, el seleccionador alemán.

"Yo creo que España tiene un estilo de juego muy definido, que siempre juega un 4-3-3, independientemente de su rival", comentó en la citada rueda de prensa el técnico de Heidelberg, que explicó que Leroy Sane, que se perdió el partido contra Japón, por molestias en la rodilla derecha, pero volvió al campo de entrenamiento el viernes, está disponible.