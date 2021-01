Luis Malvar: "Los Hispanos merecen el bronce ante Francia porque han hecho un buen Mundial"

La Selección Española no ha podido ganar a Dinamarca en Egipto y se queda sin la posibilidad de pelear por el oro en el Mundial de balonmano: "Lo que estaba claro es que no era el día de la Selección. El equipo llegaba en buen momento de forma, y hemos dicho en más de una ocasión que es un equipo diésel: un equipo que va de menos a más", dice Luis Malvar, el encargado de narrar para Tiempo de Juego esa semifinal que nos ha dejado con la miel en los labios.

Las claves de la derrota de España ante Dinamarca por 33-35

Malvar señala cuáles han sido las claves de la derrota del equipo que dirige Jordi Ribera: "No han defendido bien, no han estado como suele ser habitual. Y jugadores como Raúl Entrerríos no han estado finos, ni mucho menos".

Por si fuera poco, "la suerte tampoco ha acompañado al equipo español. Sobre todo, esa última jugada a diez segundos, el lanzamiento de Rubén Marchán que con tan mala suerte pegaba en el larguero y nos dejaba sin opciones".

Los problemas no han estado solo en defensa, también en ataque: "En defensa, no han estado finos; en ataque, nos ha costado mucho. No han sabido controlar a Mikkel Hansen, la gran estrella del conjunto danés, que ha hecho lo que ha querido, ha sido el MVP del encuentro".

El futuro de España, garantizado

Dinamarca, actual campeona del mundo y actual campeona olímpica, se presenta otra vez en una final.

"España disputará el bronce ante una Francia que tampoco está en buenas condiciones. España se merece el bronce porque ha hecho un buen Mundial. Y en un Mundial siempre se pierde un partido, siempre se hace un partido tonto. Y ese partido ha llegado, desgraciadamente", prosigue Luis Malvar.

"Confiamos en los Hispanos porque, aunque esta generación se va a terminar marchando, vienen detrás unos jóvenes que están empujando mucho".

El partido por el bronce en el Mundial de balonmano entre España y Francia se juega este domingo 31 de enero a las 14.30 horas y será retransmitido por Tiempo de Juego.